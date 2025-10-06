الرئيس التنفيذي لشركة Stripe: العملات المستقرة ستجبر البنوك على تقديم عوائد تنافسية على الودائع

قال الرئيس التنفيذي لشركة سترايب (Stripe) باتريك كوليسون (Patrick Collison) إن المودعين "سوف يحصلون، ويجب أن يحصلوا، على عوائد قريبةٍ من عائد السوق على رؤوس أموالهم".

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Stripe باتريك كوليسون (Patrick Collison) أن الشعبية المتزايدة للعملات المستقرة ستجبر البنوك -في النهاية- على زيادة العوائد على الودائع أو المُخاطرة بفقدان عملائها.

نقاط رئيسية: صرّح باتريك كوليسون -الرئيس التنفيذي لشركة Stripe- بأن العملات المستقرة ستضغط على البنوك لتقديم عوائد أكثر تنافسية على الودائع.

وانتقد اعتماد البنوك على حسابات التوفير ذات الفائدة المنخفضة، واصفاً إياها بأنها إستراتيجية غير مستدامةٍ وتضر بالمستهلكين.

مع نمو العملات المستقرة، قد تضطر البنوك التقليدية إلى التكيف مع السوق أو مواجهة خسارة العملاء.

وفي منشور على منصة X رداً على المستثمر المخاطر نيك كارتر (Nic Carter)، قال كوليسون إن المودعين “سيحصلون، ويجب أن يحصلوا، على عوائد تقترب من عائد السوق على رؤوس أموالهم”.

كوليسون: البنوك تعتمد بشكل زائد على الودائع منخفضة التكلفة وسط انخفاض عوائد الادخار

استشهد كوليسون بعوائد حسابات الادخار الحالية -التي تبلغ 0.40% في الولايات المتحدة و0.25% في الاتحاد الأوروبي- مشيراً إلى أن البنوك اعتمدت بشكل كبير على الودائع منخفضة التكلفة. واستطرَد موضحاً: “الودائع منخفضة التكلفة رائعة، ولكن لأنها لا تصب في مصلحة المستهلكين، فلا أراها كاستثمار جيد”، وتزامنت تعليقاته مع تزايد حدة التوتر بين القطاع المصرفي وقطاع العملات المستقرة سريع التطور.

وقد تسارعت وتيرة تبني العملات المستقرة منذ عام 2023، خاصة بعد أن أقرّت الولايات المتحدة قانون GENIUS الذي أنشأ إطاراً تنظيمياً لإصدار العملات المستقرة. مع ذلك، حظرَ القانون أيضاً على المُصدرين تقديم عوائد، وهو بند ساهمت فيه الشخصيات المؤثرة في القطاع المصرفي.

Good post on evolving stablecoin market structure. I would extend it further: yes, I think that stablecoin issuers are going to have to share yield with others, but this is just one instance. Everyone is going to have to share yield. Today, the average interest on US savings… https://t.co/yjjLOzxoOk — Patrick Collison (@patrickc) October 3, 2025

كما أعربت البنوك عن قلقها من أن العملات المستقرة ذات العوائد قد تجذب ودائع العملاء. من جهةٍ أخرى، قالت السيناتور كيرستن جيليبراند (Kirsten Gillibrand) خلال قمة البلوكتشين في واشنطن شهرَ آذار/مارس: “هل ترغبون بأن يقوم مُصدرو العملات المستقرة بتقديم فوائد؟ ربّما لا، لأن ذلك سيلغي أي سبب لوضع أموالكم في البنوك المحلية”.

ورغم هذه القيود، يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع الكريبتو أن العملات المستقرة تُمثل تهديداً وشيكاً للبنية التحتية المصرفية التقليدية، فمع زيادة الطلب على عوائد أعلى وعمليات دفع رقمية سلسةٍ قد يتزايد الضغط على البنوك التقليدية للتكيف مع السوق.

وفيما اعتمدت المؤسسات المالية حتى الآن على الحمايات التنظيمية لمنع العملات المستقرة ذات العوائد، يُحذر الرئيس التنفيذي لشركة Stripe من أن قوى السوق قد تدفع البنوك أخيراً لتقديم عوائد عادلة، قائلاً: ” تظهر مسؤولية المؤسسات بوضوح هنا”.

منصة Crypto.com تقدم بروتوكول Morpho لإقراض العملات المستقرة على بلوكتشين كرونوس (Cronos Blockchain)

أفادت بعض التقارير أن منصة Crypto.com قامت بتضمين مورفو (Morpho) -وهو ثاني أكبر بروتوكول للإقراض في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)- ضمن منصتها لإطلاق أسواق إقراض العملات المستقرة مباشرةً على بلوكتشين كرونوس (Cronos Blockchain).

وستتيح هذه الشراكة للمستخدمين إيداع النسخ المُغلفة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) -وهي CDCBTC وCDCETH- لقاء اقتراض العملات المستقرة دون الحاجة إلى مغادرة نظام Crypto.com التقني، ما يُعزز تجربة المستخدم عبر دمج بروتوكول Morpho مباشرةً في واجهة المنصة وإلغاء الحاجة لمَحافظ خارجية.

وسيكون بروتوكول Morpho -الذي تتجاوز إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) له 7.7 مليار دولار- متاحاً للمستخدمين في الولايات المتحدة رغم القيود التي فرضها قانون Genius، حيث يظل إقراض العملات المستقرة مسموحاً به قانونياً.

كذلك، أطلق البنك السويسري للأصول الرقمية سيجنوم (Sygnum) صندوقاً جديداً يتيح للمستثمرين كسب عائد على ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) مع الحفاظ على التعرّض الكامل لأسعارها، ويستخدم صندوق BTC Alpha -الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة ستاربورد ديجيتال (Starboard Digital) ومقرها أثينا- إستراتيجيات تداول المراجحة لاستهداف عوائد سنويةٍ تتراوح بين 8% و10% تُدفعُ مباشرةً بعملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد تم تصميم الصندوق -ومقره في جزر كايمان- للمستثمرين المؤسساتيين والمحترفين على حدٍّ سواء، حيث يسمح للمشاركين زيادة ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) عبرَ تحويل مكاسبهم من التداول إلى عملة BTC بدلاً من العملات النقدية.