شركة Strategy تضاعف استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشراء 21,021 عملة جديدة بعد جمع 2.5 مليار دولار من اكتتاب أسهمها الجديدة “Stretch”

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

من خلال الاكتتاب العام لأسهم “Stretch” بقيمة 2.5 مليار دولار، يضع مايكل سايلور خطة إستراتيجية لتحويل أموال المستثمرين بشكلٍ منهجي إلى احتياطي قوي يضم 21,021 عملة بيتكوين (Bitcoin) جديدة.

أنهت شركة Strategy -الذراع القوي لمايكل سايلور (Michael Saylor) في عالم عملة بيتكوين (Bitcoin) والمعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي (MicroStrategy)- أكبر اكتتاب عام في الولايات المتحدة لعام 2025، جمعت فيه 2.521 مليار دولار عبر الطرح العام لأسهم Stretch الممتازة (Stretch Preferred Stock-STRC)، واستخدمت العوائد لشراء 21,021 عملة بيتكوين (Bitcoin) بمتوسط سعر يبلغ 117,256$ للعملة الواحدة.

Strategy has acquired 21,021 BTC for ~$2.46 billion at ~$117,256 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.0% YTD 2025. As of 7/29/2025, we hodl 628,791 $BTC acquired for ~$46.08 billion at ~$73,277 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD $STRC https://t.co/PEQQGfvkYe — Michael Saylor (@saylor) July 29, 2025

تم جمع هذا المبلغ التاريخي من خلال بيع 28,011,111 سهم Stretch من الأسهم الممتازة الدائمة ذوات العائد المتغير من الفئة A بسعر 90$ للسهم، ليبلغ صافي العوائد نحو 2.474 مليار دولار بعد خصم الرسوم؛ ومن المقرر أن يبدأ تداول سهم STRC في سوق ناسداك العالمي الممتاز (Nasdaq Global Select Market)بتاريخ 30 تموز/يوليو 2025 أو نحو ذلك تحت رمز STRC بحسب ما جاء في إعلان الشركة الرسمي.

اكتتاب أسهم STRC: فكرة بقيمة 500 مليون دولار تتحول إلى واقع بقيمة 2.5 مليار دولار

شرَعت الشركة بتسويق الاكتتاب على أساس جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار فقط قبل أسبوع، لكنّ الطلب المؤسساتي المرتفع ضاعف هذه القيمة خمس مرات. وفي التفاصيل، يمنح سهم STRC من الفئة A لمالكيه نسبة 9% من أرباح الشركة، ويُعتبر أول ورقة مالية دائمةٍ متميزة مُدرجةٍ في بورصةٍ أمريكية تُصدرها شركة تملك احتياطي من عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع أرباح شهرية يحددها مجلس الإدارة.

ويُعد هذا الاكتتاب الأكبر من نوعه في السوق الأميركية منذ عام 2009، والأكبر بين اكتتابات 2025 من حيث العائد الإجمالي.

عقبَ هذه الصفقة، أصبحت Strategy تمتلك 628,791 عملة بيتكوين (Bitcoin) بتكلفةٍ إجماليةٍ تبلغ 46.8 مليار دولار، وبمتوسط سعر شراء بلغ 73,227$ للعملة الواحدة شاملاً الرسوم؛ وتشتهر الشركة بنهجها الثابت في تبني عملة بيتكوين، حيث دأبت على إصدار سندات ديون أو أسهم جديدة لتمويل عمليات الشراء المستمرة.

ويؤكد هذا الاكتتاب قناعة سايلور الراسخة بعملة بيتكوين (Bitcoin) واعتبارها “ملكية رقمية”، ويُوفر في الوقت نفسه أداةً مالية مبتكرةً تهدف إلى جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد نحو النظام التقني للكريبتو. جدير بالذكر أن شركة Strategy جمعت في الفترة الممتدة بين 14 و20 تموز/يوليو نحو 740.3 مليون دولار من خلال أربع فئاتٍ من الأوراق المالية شملت الأسهم العادية وعدداً من الأسهم الممتازة، وتندرج جميعها ضمن برامج إصدار بمليارات الدولارات، بعضها مُصرح له بإصدار ما يصل إلى 21 مليار دولار لكل فئة، ما يؤكد قدرة سايلور على تحويل الأسهم إلى احتياطي مؤسساتي طويل الأجل من عملة بيتكوين (Bitcoin).