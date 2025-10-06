توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): أكبر منصة تداول مشتقات في العالم تتطلع إلى مستوى 1,000$، فهل هذه مجرد البداية؟

تتجه أكبر سوق مشتقاتٍ في العالم نحو إتاحة التداول طوال أيام الأسبوع لعملة سولانا (Solana)، مع توقعاتٍ متزايدة بوصول سعرها إلى مستوى 1,000$ بفضل تعرّضها المتزايد لقطاع التمويل التقليدي (TradFi).

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تستعد مجموعة CME لتقديم العقود الآجلة وعقود الخيارات لعملة سولانا (Solana) بشكلٍ مستمر على مدار 24 ساعة يومياً، ما يُعزز النظرة الصاعدة لتوقعات سعرها المستقبلية.

ووفقاً للتفاصيل، تُخطط المنصة لتوسيع عروض المشتقات الخاصة بها كي تشمل العملات البديلة إلى جانب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، حيث تأتي عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP) من أوائل الأصول التي سيتم إضافة عقودها بدءاً من 13 تشرين الأول/أكتوبر.

ويضعُ هذا التطوّرعملة سولانا (Solana) في صدارة العملات التي ستحصل على فرصة التعرّض لأكبر سوق مشتقاتٍ في العالم خارج ساعات التداول التقليدية في الولايات المتحدة بحلول أوائل عام 2026.

Starting early 2026, trade crypto on your schedule. 🚀



➡️ https://t.co/x1FLEwVAnl pic.twitter.com/RmCGMLWh4h — CME Group (@CMEGroup) October 2, 2025

وقد أشارت المنصة في بيانها الصحفي إلى وجود “أحجام تداول غير مسبوقة” في العقود الآجلة والخيارات هذا العام كأحد أسباب التحوّل، مع ازدياد ترسّخ العملات الرقمية داخل التمويل التقليدي. وتُعزّز هذه الخطوة الحضور المؤسساتي لعملة سولانا (Solana)، وتتزامن مع احتمال الموافقة على صندوق التداول الفوري (Solana Spot ETF) الخاص بهذه العملة هذا الشهر، ما يُعَد من أبرز العوامل الداعمة لزيادة الطلب.

وبفضل إدراجها ضمن فئة الأصول المؤهلة بموجب معايير الإدراج العامة الجديدة الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد أصبحت عملة سولانا (Solana) مؤهلة لتسريع الموافقات، ولم يتبقَّ سوى تقديم نموذج S-1 ليكون آخر خطوة قبل الحصول على الضوء الأخضر النهائي.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يمكن أن يدفع التعرّض للتمويل التقليدي العملة إلى ما بعد مستوى 1,000$؟

تتزامن هذه المؤشرات الجديدة على زيادة الطلب من قطاع التمويل التقليدي (TradFi) مع اقتراب عملة سولانا (Solana) من ذروة نمط الوتد الصاعد الممتد على مدى ستة أشهر، ويقترب سعرها من إعادة اختبار مستوى الدعم العلوي بينما تتحوّل مؤشرات الزخم نحو الاتجاه الصاعد بثقة.

المخطط البياني لزوج العملات SOL/USD ليوم واحد، ويشير نمط الوتد الهابط لستة أشهر إلى اتجاه صاعد. المصدر: TradingView

وارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق المستوى المحايد إلى 55 بعد تعافٍ حاد من مناطق البيع الزائد الأخيرة، ما يُظهر تفوّق المشترين على البائعين. أما مؤشر MACD فقد رسم تقاطعاً ذهبياً فوق خط الإشارة في إشارة إلى أن الحركة الحالية قد تمثّل بداية لاتجاه صاعد مستدام، لا مُجرّد ارتداد مؤقت.

مع ذلك، قد يُبطئ مستوى المقاومة النفسي عند 335$ الزخم الصاعد، لا سيّما وأن المؤشرات الفنية بدأت لتوّها تُظهر إشاراتٍ إيجابية، ويُعتبر مستوى 300$ الحدَّ الفاصل لأي اختراق مُحتملٍ، وهو المستوى الأعلى الذي سجّلته عملة سولانا (Solana) مطلع العام. وفي حال تحوَّل هذا المستوى إلى دعمٍ فعّال، فقد نشهد قفزةً تصل إلى 500$، أي ارتفاعاً بنسبة 130%.

وبتوقّع خفض معدلات الفائدة الأمريكية قريباً ما سيُحفّز بدوره الإقبال على الأصول عالية المخاطر، قد يرتفع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 350% ليصل إلى 1,000$ قبل نهاية العام بدعم من صناديقها المتداولة في البورصة.

وإذا ما استمر توسّع مجموعة CME في الأسواق العالمية، يُمكن أن يدفع التعرض المستمرّ للتمويل التقليدي سعرَ عملة سولانا (Solana) إلى ما هو أبعد من ذلك في عام 2026.

