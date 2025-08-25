توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع ارتفاعها الأسبوعي بنسبة 8.1% وفرص اكتسابها زخماً إضافياً

سجّل سعر عملة سولانا (Solana) على مدار الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 8.1% ملامساً 213.60$ مع أحجام تداول يومية بقيمةٍ تتجاوز 6.67 مليار دولار، لتحتفظ العملة -ذات القيمة السوقية البالغة 112.5 مليار دولار- بترتيبها السادس في قائمة العملات الرقمية، ولتُصبح مجدداً محور اهتمامات مجتمعات الكريبتو، فيما أخفق سعر العملة –التي يبلغ معروضها المتداول 540 مليون عملة SOL- مؤخراً في اختراق حاجز مقاومةٍ رئيسي.

الوضعية الفنية لسعر عملة سولانا (SOL/USD)

على المخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات، تبدو توقعات سعر عملة سولانا (Solana) مبشرةً نظراً لمحاولته مؤخراً اختراق حاجز 210$ بعد فشله في اختراقه لثلاث مراتٍ متتالية خلال الأسابيع الأخيرة. ورغمَ أن نموذج القمة الثلاثية عادةً ما يُوحي بتلاشي الزخم، يبقى المسار المستقبلي لعملة SOL صاعداً بدعم من القيعان متدرجة الارتفاع المتشكلة على امتداد خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ تموز/يوليو الماضي.

مخطط بياني لأداء سعر عملة سولانا (Solana)، المصدر: Tradingview

يُذكر أن المؤشرات الفنية تدعم سيناريو استمرار سعر عملة سولانا (Solana) بالارتفاع، فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 67تُعَد دلالة واضحة على التمتع بزخم شرائي قوي دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، فيما بقيت دلالات مؤشر MACD على الأطر الزمنية الأطول إيجابية.

SOL is up 8.1% this week, now trading at $208. But it’s facing a key test at the $210 resistance, where a triple top pattern has formed.



Is this exhaustion — or the setup for a breakout? 👇 pic.twitter.com/TD9bAqtbqX — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

كما تُوفر أنماط شموع التداول دعماً إضافياً لسيناريو الارتفاع، حيث تشير شمعة التداول الابتلاعية المتشكلة بالقرب من 187$ إلى تدخل المشترين المستمر للاحتفاظ بمستويات الدعم، ما يُعزز الطلب خلال موجات التصحيح.

مستويات سعر عملة سولانا (Solana) الواجب مراقبتها

أصبحت التوقعات في المدى المنظور سلبية إثر فشل السعر مجدداً في اختراق حاجز 210$، والذي قد يتيح اختراقه الانطلاق صوب 218$ وربما 228$، حيث رجحّت تحليلات موقع TradingView مواصلة الارتفاع صوب 250$.

📊 Technicals:



RSI at 67, strong but not overheated



MACD bullish, momentum expanding



Support at $195 & $187



Breakout above $210 → targets $218, $228 & potentially $250



If bulls seize control, SOL could be on track for its next big rally. 🚀 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

في الجانب المقابل، تشكل مستويات 195$ و187$ أقرب مناطق الدعم، فضلاً عن دعم خط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) المستقر عند 188$. أما إذا فشل السعر في الاحتفاظ بهذه المستويات، فسيتحوّل الزخم إلى سلبي، وقد يُصبح مستوى 176$ أقرب المستويات التالية الجديرة بالمراقبة.

مستويات التداول الرئيسية:

مستويات المقاومة: 210$ 218$ 228$

210$ 218$ 228$ مستويات الدعم: 195$ 187$ 176$

وبالنسبة للمتداولين

تبقى وضعية سعر عملة سولانا (Solana) حالياً مرهونة بالصبر وتأكيد المسار؛ فاختراق السعر حاجز 210$ والإغلاق أعلاه سيؤكد إمكانية مواصلة الانطلاقة القوية، عندها يُمكن للمهتمين فتح صفقة مُضاربةٍ على الارتفاع مع وضع حد إيقافٍ للخسائر دون 187$ بغرض إدارة المخاطر.

فإذا تحقق سيناريو الاختراق، قد تتواصل مكاسب عملة سولانا (Solana) الأسبوعية ويندفع السعر إلى اختبار حاجز 250$، ما قد يُعزز مكانتها كإحدى أسرع أصول نظم التمويل اللامركزي (DeFi) نمواً. ومع استقرار أسواق الكريبتو بَعد موجة التصحيح الأخيرة، فإن سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وقوة الوضعية الفنية لعملتها الأساسية توحي بأن موجة الاستقرار النسبي الحالية ربما تمهد لانطلاقةٍ وشيكة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة معاملات سولانا (Solana)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني للبلوكتشين بإتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة مع توفير أداة ربط سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، إلى جانب إتاحة تطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية للتوسع.

ففريق المشروع يُولي اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاحٍ إلى تدقيق شامل من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 12 مليون دولار، مع تبقي قدر ضئيلٍ فقط من الكمية المخصصة للاكتتاب. أما حالياً، فتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012795$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل اكتتابها.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع واستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية لشرائها، أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

