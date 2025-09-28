توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): المستويات الرئيسية الجديرة بالمراقبة مع محاولة العملة استعادة الزخم

أصداء المناقشات حول الموافقة على إنشاء صندوق متداولٍ في البورصة للعملة تُشعل أجواء توقعات سعر عملة سولانا (Solana)، وسط ترقب المتداولين انطلاقه صوب 250$.

استقرَّ سعر عملة سولانا (Solana) مؤخراً عند 201.32$ مرتفعاً بنسبة 3.44% في آخر 24 ساعة، مع أحجام تداول يومية بقيمةٍ تقارب 8.8 مليار دولار لتبقى محتفظةً بمرتبتها السادسة في الترتيب من حيث القيمة السوقية بواقع 109.4 مليار دولار، وسط متابعة المتداولين باهتمام تطورات اكتسابها الزخمَ مع ازدياد الاهتمام المؤسساتي بالأصل الرقمي.

يأتي ذلك مع توقع المحللين أن تفصل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في عدة طلبات لإنشاء صناديق متداولة في البورصة لعملة سولانا (Solana) تتيح خاصية الرهن (Solana Staking ETFs) بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتشمل قائمة المتقدمين بطلباتٍ مُحدّثةٍ وفق نموذج S-1 شركات Franklin Templeton وFidelity وBitwise وGrayscale وVanEck وCoinShares.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

على صعيد متصل، أشار نيت جيراسي (Nate Geraci) -محلل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)- إلى أنّ هذه الخطوة أعقبت إطلاق صندوق REX-Osprey المُتضمّن خاصية رهن عملة سولانا (Solana)، والذي اجتذب استثماراتٍ وأحجام تداولٍ بقيمة 12 و33 مليون دولار على التوالي بعد إطلاقه مباشرة.

من جهتها، أعربَت شركة Pantera Capital عن تفاؤلها مشيرةً إلى أن عملة سولانا (Solana) “هي التالية على قائمة التبني المؤسساتي”، بعدَ أن شهد منتج Bitwise الأوروبي المتضمّن خاصية الرهن استثماراتٍ بقيمةٍ تجاوزت 60 مليون دولار خلال الأيام الماضية.

فيما يرى محللون أن الموافقة على عدة ETFs متداولةٍ في البورصات الأمريكية تتضمّن خاصية الرهن قد تُعجّل التبني المؤسساتي للعملة، ما قد يدفع سعرها للانطلاق صوب 250$ قريباً.

الشراكات وازدهار النظام التقني

إلى جانب التكهنات المتعلقة بالموافقة على الـ ETF المُرتبطة بالعملة، تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) توسيع نظامها التقني عبر شراكاتٍ إستراتيجيةٍ جديدة. ومن أبرز التطورات الأخيرة بروز مشروع تابزي (Tapzi-TAPZI) في مجال التمويل عبر الألعاب المدعوم بالبنية التحتية للبلوكتشين؛ فبخلاف نماذج اللعب من أجل الكسب (P2E) التقليدية، تعتمد آلية Tapzi على مستويات رهن وفق مهارات لاعبي ألعاب متنوعةٍ مثل الشطرنج و”إكس-أو”، ما مكن اكتتابَ عملته من جمع تمويل بقيمةٍ تفوق 50 مليون دولار، مع توقعاتٍ بإمكانية تضاعف قيمة عملته بنطاق 100-500 ضعفٍ مع ازدياد تبنيها.

كما يعمل مُطورو البلوكتشين على توثيق روابطهم بمزوّدي خدمات الدفع وحلول التوسّع بما يرفع الطلب على البلوكتشين، وبخاصةٍ ذلك الطلب المتعلق بنظم التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات المؤسساتية، وتشير البيانات الحالية إلى تأرجح سعر العملة ضمن نطاق 152$-201$ مع ترجيح المُحللين احتمالية الارتفاع بدعم من الطلب المؤسساتي وأنشطة المطورين.

GameFi used to be all hype with nothing solid behind it. @genome_protocol is raising the bar.



Here, ownership isn’t some vague promise, it’s a right. With meta progression, every move you make shapes the world itself. You’re not just leveling up,you’re growing with the entire… pic.twitter.com/4PglElN7rc — Samtop 👽🍂 (@Samtopexchange) September 26, 2025

فعادةً ما تلعب الشراكات الإستراتيجية دوراً أساسياً في دعم نظام سولانا التقني؛ خاصةً وأن توسيع نطاق الاستخدامات والتطبيقات العملية يُسهم في رفع الطلب على البلوكتشين، ما يمنحها فرص نمو مستدامة حتى مع معاناة عملتها من تقلباتٍ سعرية مؤقتة.

التوقعات الفنية لسعر عملة سولانا (Solana) وإعدادات التداول

فنيّاً، تبقى توقعات سعر عملة سولانا (Solana) غير مبشرةٍ بفعل الضغوط رغم محاولات التعافي الأخيرة، ويُظهر المخطط البياني لأربع ساعاتٍ تحرّك سعر العملة ضمن قناة هابطةٍ مع حاجز مقاومةٍ عند 205.50$، فيما يُمثل متوسط الحركة البسيط المقاس بمدى آخر 50 فترة تداول (SMA-50) المستقر عند 219.50$ ونظيره بمدى آخر 100 فترة تداول (SMA-100) عند 215.40$ عقباتٍ محورية يتعيّن على الثيران (المضاربين على الارتفاع) اختراقها لعكس المسار الهابط.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USD، المصدر: TradingView

توحي وضعية شموع التداول بتردد واضح مع تشكيلها ذيولاً ممتدةً للأعلى، ما يشير إلى استمرار هيمنة البائعين. ويُظهر الزخم الفني مؤشراتٍ متباينة؛ فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) ارتدَّت عن نطاق البيع الزائد لتستقرَّ حول 40 دون وجود دلائل قويةٍ على اكتساب الزخم.

المستويات الرئيسية الواجب مراقبتها:

المقاومة: 205.50$ و215.40$ و219.50$ تباعاً

205.50$ و215.40$ و219.50$ تباعاً الدعم: 197$ و185.40$ و177.40$ توالياً

إعدادات التداول:

وفق السيناريو الهابط: فتحُ صفقة مضاربةٍ على الانخفاض بملامسة نطاق 205$-207$ بهدف بلوغ 179$ و185 تباعاً، مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر أعلى 212$.

فتحُ صفقة مضاربةٍ على الانخفاض بملامسة نطاق 205$-207$ بهدف بلوغ 179$ و185 تباعاً، مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر أعلى 212$. وفق سيناريو الارتفاع: يُمكن لاختراق حاجز 216$ تغيير المزاج العام للسوق، ما يتيح مجالاً للانطلاق صوب 224$ و232$.

أما حالياً، فتبدو تحركات سعر عملة سولانا (Solana) أشبه بركوب سلم كهربائي هابطٍ ما لم ينجح السعر باختراق حاجز 216$ بشكلٍ حاسم، ما يُرجّح فشل محاولات الارتداد والعودة مجدداً للتحرك ضمن القناة الهابطة.

