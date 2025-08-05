توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع ثبات نموذج الكوب والمقبض والانخفاض الأخير قبل استهدافها مستوى 900$

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رغم الانخفاض الحاد الذي تعرّض له سعر عملة سولانا (Solana) مؤخراً، يعتقد محلل كريبتو شهير أن هدفها السعري التالي سيكون 900$، في دلالةٍ على إمكاناتها السعرية الإيجابية طويلة الأمد.

تضرّر سعر عملة سولانا (Solana) بشدة إثر موجة الانخفاض الأخيرة، فخسرت 15.3% من قيمتها خلال الأيام السبعة الماضية بعد ارتفاعها القوي الذي شهدته في شهر تموز/يوليو المنصرم.

ورغم هذا الانخفاض، شارك محلل الكريبتو تيد بيلوز (Ted Pillows) -مع أكثر من 190,000 متابع لحسابه على منصة X- توقعاته بارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) مشيراً إلى أنه قد يرتفع إلى 900$ خلال الأشهر المقبلة بعد انخفاضه إلى 140$.

$SOL cup and handle pattern formation. 👀



Network activity is still strong, so I'm not writing off Solana in 2025.



I think a dip towards $140-$150 before reversal is highly likely to happen. pic.twitter.com/UeCpANotXK — Ted (@TedPillows) August 2, 2025

وأكد هذا المحلل أيضاً أن النشاط على شبكة سولانا ما يزال قوياً، وهو ما دعمته البيانات على البلوكتشين، فقفزت المعاملات الشهرية في تموز/يوليو إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ خلال 5 سنوات بلغت 3.5 مليار معاملة، وفقاً لبيانات موقع أرتيميس (Artemis).

ويُمثل هذا زيادةً بنسبة 67% مقارنةً بشهر تموز/يوليو 2024 وبنسبة 17% مقارنة بشهر حزيران/يونيو من هذا العام، كما ساهمت شعبية عملات الميم المتزايدة مثل عملة بونك (Bonk-BONK) وعملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins-PENGU) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) في هذا الارتفاع الملحوظ، حيث أثار التقدم الذي أحرزته شركة كاناري كابيتال (Canary Capital) في الحصول على موافقةٍ لإنشاء صندوق لتداول عملة بادجي بينجوينز في البورصة (ETF) ارتفاعاً قوياً في عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا.

كذلك، يدعم إطلاق صندوق تداول عملة سولانا في البورصة (Solana ETF) التابع لشركة REX-Osprey -الذي يقدم عوائد على الرهن- سيناريو ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) مع احتمالية تسارع وتيرة التبني المؤسساتي والشعبي في الأشهر المقبلة.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana)؛ هل ستواصل انخفاضها قبل دورة صعودها التالية؟

بالنظر إلى المخطط البياني لأداء عملة سولانا (Solana)، نجد أن ردة فعل سعرها كانت إيجابية بعد بلوغه منطقة 156$، وهي استجابةٌ مثيرة للاهتمام على خط دعم الاتجاه الرئيسي، ما يؤكد أهميته للمشاركين في السوق.

أيضاً، يتموضَع مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً دون خط المنتصف بالقرب من منطقة البيع الزائد، تزامناً مع الارتداد عن خط دعم الاتجاه، ما من شأنه تعزيز الآفاق السعرية الإيجابية لعملة سولانا (Solana) على المدى القصير.

ورغم إمكانية حدوث انخفاض أعمق، تبدو الآفاق المستقبلية لسعر عملة سولانا (Solana) على المدى الطويل واعدةً وسط الإشارات المبكرة لارتداده عن هذا الخط الرئيسي. وفيما يبدو وصوله إلى مستوى 900$ طمُوحاً في الوقت الحالي، إلا أنه ليس بالأمر المستحيل.

وإذا تم إطلاق المزيد من الصناديق لتداول عملة سولانا في البورصة (SOL ETFs) في الأشهر المقبلة مع تنامي الاستثمارات المؤسساتية، فقد يدفع هذا سعر عملة سولانا (Solana) إلى مستوى غير مسبوق، بل وربّما يُحقق مستوياتٍ أعلى بكثير، بحلول نهاية العام.

ومع اكتساب عملة سولانا (Solana) زخماً هائلاً، استحوذت العديد من اكتتابات العملات الرقمية الجديدة على انتباه المستثمرين بسبب مفاهيمها القوية وإمكاناتها الواعدة على المدى الطويل. ويتفوق مشروع عملة سابد (SUBBD-SUBBD) على مشاريع الكريبتو الأخرى بفضل استخداماته الوظيفية الطموحة، والتي تسعى إلى خلق بيئةٍ أفضل لمُنشئي المحتوى من خلال الاستفادة من قوة تقنية البلوكتشين.

اكتتاب عملة مشروع سابد (SUBBD) يجمع نحو مليون دولار لإطلاق منصته الرائدة لإنشاء المحتوى

يسعى مشروع عملة سابد (SUBBD) إلى خلق بيئة أفضل لصناع المحتوى تتيح لهم مشاركة محتواهم بحريةٍ دون الخوف من الحظر التعسفي والسياسات الرقابية غير العادلة والرسوم المرتفعة على المنصات.

كما يتيح لهم المشروع كسبَ الدخل من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، ويتمتع مالكو عملته أيضاً بحق التصويت على القرارات الخاصة بخارطة طريق المنصة والسياسات المجتمعية من خلال نظام الحوكمة الداخلية الخاص به. ومن خلال شراء عملة سابد (SUBBD)، يُمكن لمستخدمي المنصة الحصول على خصوماتٍ على الاشتراكات، والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، ومزايا أخرى.

وبانضمام أكثرَ من 2,000 صانع محتوى وما يزيد على 250 مليون مُستخدم جديد إلى المنصة، فقد يرتفع الطلب على عملة سابد (SUBBD). لذا، قد يجدر بالمهتمين بالمشروع التحرك سريعاً لاقتنائها بسعرها المنخفض الحالي وتعظيم مكاسبهم.

ولشراء عملة سابد (SUBBD)، قوموا بزيارة موقعها الرسمي وربط محافظكم -مثل بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته، كما يُمكنكم شراؤها باستخدام عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة إيثيريوم (Ethereum) أو بالفيزا والماستركارد.