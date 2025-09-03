منصة Pump.fun لإطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) تعلن عن تحديث “Project Ascend” – هل هي نهاية خدع سحب البساط؟

يتيح تحديث Project Ascend للمنصة تعديل مكافآت المُصدِرين بما يتناسب مع القيمة السوقية إلى جانب خفض الرسوم تدريجياً مع نضج العملات للحدِّ من البيع السريع والمتكرر إلى جانب تمويل المشاريع الحقيقية القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

كشفت منصة Pump.fun لإطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) عن تحديثها الجديد “Project Ascend” الذي يهدف إلى تطوير النظام التقني ومُعالجة واحدة من أبرز مشاكل قطاع العملات الرقمية: استدامة مكافآت مُصدري العملات.وأدى هذ الإعلان إلى رفع سعر عملة المنصة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) بأكثر من 10% كجزءٍ من استجابة المتداولين لوعود نموّ المشروع بمقدار “100 ضعف”.

introducing Project Ascend, a series of updates that will 100x the pump fun ecosystem by making coins more sustainable & aligned with their communities



to start:

– 10x more creator earnings via Dynamic Fees

– 10x faster processing of CTO Creator Fee applications



learn more 👇 pic.twitter.com/ATO1HCjarR — pump.fun (@pumpdotfun) September 2, 2025

وتمَحوَر تحديث Project Ascend حول نظام جديد لرسوم مُصدري العملات مُصمّمٍ لمواءمة المشاريع بشكلٍ أفضل مع مجتمعاتها، والحدّ من الحوافز لإطلاق عملات قصيرة الأمد عالية المخاطر.

منصة Pump.fun تعدل رسوم المُصدرين أملاً بإنهاء موجات الإقبال قصيرة الأمد

تُشكل Dynamic Fees V1 محورَ تحديث Project Ascend، وتُمثل هيكلية متعددة الرتب يتم تطبيقها بشكلٍ حصري على عملات PumpSwap؛ وسيقوم النظام بتخفيض رسوم مُصدري العملات بالتزامن مع ارتفاع قيمتها السوقية بدلاً من الالتزام برقمٍ ثابت.

من جانبها، صرّحت منصة Pump.fun أن هذا النموذج سيجعل إطلاق العملات الجديدة “أكثر ربحاً بعشرة أضعافٍ” ويُشجّع المواهب الجديدة بدءاً من صنّاع المحتوى وانتهاءً بالشركات الناشئة، كما سيَسمَحُ للمشاريع الناجحة بالتوسع دون أن تتعرّض لضغوطٍ من ناحية التكلفة، وستبقى مُخصصات رسوم البروتوكول ومزوّدي السيولة على حالها لضمان استمرارية عموم النظام التقني.

كذلك، ترى منصة Pump.fun أن هذا التغييرَ يُعالج بشكلٍ مباشر مشكلة المبادرة السابقة لرسوم المُصدرين، والتي واجهت انتقادات المجتمع وفشلت بتغطية تكاليف بناء المشاريع الحقيقية. ورغم نجاح الاختبارات التجريبية للنظام الأساسي، إلا أنه فشل بدعم العمليات المُكلفة مثل حملات التسويق والإدراج على منصات التداول والتطوير على المدى الطويل.

ويجتمع نموذج الرسوم الجديد مع معالجةٍ أسرَع لطلبات استحواذ المجتمع على العملات غير النشطة، ما يتيح للمطوّرين مساراً أوضح نحو الاستدامة، كما يأتي هذا التحديث في وقتٍ مميز لمنصة Pump.fun التي قامت خلال الأسابيع الماضية بإطلاق سلسلةٍ من التوسعات المُصممة لتعزيز دورها في النظام التقني لسولانا (Solana).

وأعلنت Pump.fun في 17 تموز/يوليو عن عملية الاستحواذ الأولى؛ حيث قامت بشراء أداة تتبع المحافظ Kolscan لدمج التحليلات المتقدمة ومزايا التداول الاجتماعي، كما بدأ المشروع بعد بضعة أيام بيعاً علنياً لعملته بهدف جمع 600 مليون دولار، وتمَّ تخصيص 15% من المعروض الإجمالي لعملة بامب دوت فان (Pump.fun) لتنفيذ هذه المهمة.

over the past week, pump fun purchased $10,657,503 in $PUMP tokens, which equates to 99.32% of total revenue for that period (Aug 20-Aug 26)



to date, pump fun has purchased a total of $58,134,191 of $PUMP tokens, offsetting 4.261% of the circulating supply pic.twitter.com/YIsGH4Jr95 — pump.fun (@pumpdotfun) August 27, 2025

بالإضافة إلى ذلك، قامت منصة Pump.fun بطرح ميزة لوحة معلومات العوائد المباشرة؛ فوثقت عمليات إعادة شراء للعملة بقيمةٍ تتجاوز 58 مليون دولار حتى اليوم، وهذا يعني تحييد 4.26% من المعروض المتداول.

منصة Pump.fun تتجاوز مجال عملات الميم بصندوق السيولة وأدوات التداول الاجتماعي

قامت منصة Pump.fun بإطلاق صندوق Glass Full Foundation المخصص لضخ السيولة للمشاريع الواعدة التي تعتمد على المجتمع، وقد بدأت المبادرة المعلنة في 8 آب/أغسطس بدعم العديد من العملات وتخطط لمساعدة المجتمعات الأكثر نشاطاً على المنصة، كما أضافت Pump.fun في 25 آب/أغسطس لوحة النتائج المدعومة بأداة Kolscan التي تتيح للمُستخدمين متابعة أفضل المتداولين والمؤثرين بشكلٍ مباشر.

من ناحيةٍ أخرى، تستمر التساؤلات حول قدرة Project Ascend على معالجة وباء سحب البساط وعملات الميم الفاشلة رغم الزخم الجيد للمشروع، وقد وعدت المنصة سابقاً بأنها ستصبح “محطةً لأنجح المشاريع والمُطوّرين،” وسيرتبط وفاؤها بهذا الوعد بقدرتها على تحويل الحوافز المنظمة إلى قيمةٍ طويلة الأمد. علاوةً على ذلك، يشير النقاد إلى أن الإصلاحات في نظام الرسوم قد تشجع المشاريع عالية الجودة، لكنّها لا تضمن القضاء على المتلاعبين وإطلاق العملات قصيرة العمر.

ويبدو أن إستراتيجية منصة Pump.fun تتركز حول جعلها محطةً مركزيةً للمشاريع الناشئة وعملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) من خلال دمج آليات الرسوم الجديدة وميزات التداول الاجتماعي وضخ السيولة وأدوات الشفافية المباشرة، لتعزيز سمعتها كمنصةٍ تتجاوز مجرد إنشاء عملات ميم عابرة.

منصة Pump.fun تتجاوز LetsBonk وتحوز 75% من عوائد منصات التداول اللامركزية (DEXs) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

شهد نشاط منصات التداول اللامركزية (DEXs) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) نكساتٍ حادةً بعد سنواتٍ من النمو الكبير المدعوم بعملات الميم، وتكشف بيانات شهر آب/أغسطس من موقع Dune Analytics انخفاض عدد المتداولين النشطين يومياً على منصات التداول اللامركزية لبلوكتشين سولانا بنسبة 81% من 4.8 مليون في بدايات هذا العام حتى 900,000 في آب/أغسطس، كما انخفض عدد المعاملات اليومية من 45 مليون في تموز/يوليو إلى 28.8 مليون هذا الشهر.

ونتيجة هذا التراجع، مرَّ يومٌ رابع على التوالي يُسجَّلُ فيه عددُ متداولين يقل عن المليون على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يشير إلى نهاية موجة التداول الجنونية التي حققت مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في نهايات عام 2024، فقد ارتفع نشاط التداول العام الماضي مع هيمنة عملات الميم والمشاريع التجريبية على القطاع؛ وقد تجاوز عدد المتداولين الأسبوعيين 30 مليوناً بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

لكنّ الواردات بدأت بالتراجع في بدايات عام 2025 وسجل المستخدمون النشطون أعداداً أقل تراوحت بين 10-15 مليون أسبوعياً، وتستعد منصة Pump.fun للنهوض وسط هذه النكسات بعد أن خسرت الهيمنة في تموز/يوليو لصالح منافستها LetsBonk.fun القائمة أيضاً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، حيث تصدرت الأخيرة أحجام التداول والعوائد اليومية لفترة شهرٍ تقريباً قبل أن تستعيد منصة Pump.fun الصدارة في بدايات آب/أغسطس.

📉 https://t.co/45JfH1EVhs is down 50% with no airdrop in sight. As LetsBonk takes the lead, can PUMP turn things around or keep sliding?#PumpFun #PUMP #memecoinshttps://t.co/1i0PA2Q3L3 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 23, 2025

من جانبها، نجحت منصة Pump.fun -في 6 آب/أغسطس- بتجاوز منصة LetsBonk في جميع المجالات بما فيها العملات المُصدِرةُ وحجم التداول والعوائد، وتكشف بيانات حديثةٌ (2 أيلول/سبتمبر) من موقع Dune هيمنة منصة Pump.fun بعائدٍ قدره 1.13 مليون دولار خلال 24 ساعة، تليها منصات BonkFun وSugar وHeaven وBags بعوائد قدرها 381,730$ و52,052$ و12,615$ و5,854$ على التوالي.

وتسيطر منصتا Pump.fun وLetsBonk معاً على 90% من عوائد الرسوم ما يعكس تركيزاً عالياً عليهما في السوق، كما تعكس حركة إصدار العملات الفجوةَ في العوائد؛ حيث قام مستخدمو منصة Pump.fun بإصدار 16,697 عملة خلال 24 ساعة مقابل 6,087 عملة أصدرها مستخدمو LetsBonk، كما تفوقت Pump.fun بعدد العملات التي بدأ تداولها فعلياً بواقع 164 عملة مقارنةً بـ 32 عملة لمنصة LetsBonk، ما يعني أن أقلَّ من 1% من العملات تصل إلى مرحلة التداول الفعلي، ويوضح ذلك أن معظم العملات تمر بسرعةٍ عبر المنصات دون استمرارية.

في الختام، ارتفع سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun) بنسبة 14% بعد إطلاق Project Ascend، ويعتمد هذا التحديث على برنامج إعادة الشراء الذي رفع سعر العملة بنسبة 25% الأسبوع الماضي و32% خلال أسبوعين.