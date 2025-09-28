الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة سولانا (Solana-SOL) قد تصدر بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر وفقاً لأحد المحللين

جاء هذا التعليق بعد تقديم عدد من نماذج S-1 المُعدلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

قد تحصل عدة طلباتٍ لإطلاق صناديق متداولة في البورصة لعملة سولانا (Solana ETFs) -بعضها يقدم عوائد رهن- على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لما ذكره محلل الـ ETFs نيت جيراسي (Nate Geraci).

نقاط رئيسية عدد من شركات إدارة الأصول الكبرى قدّمت نماذج S-1 مُحدثة لصناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs)، مع ترجيحاتٍ بصدور موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

بعض الطلبات تضمنت إضافة ميزة الرهن ما يشير إلى تزايد الطلب المؤسساتي، وربّما يفتح المجال أمام إدراج ميزة الرهن في صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs)

محللون يرون أن عملة سولانا (Solana) تبرز كأحدث العملات البديلة المُرشحة للتبني المؤسساتي الكبير، مدفوعة بتدفق الاستثمارات وتزايد الاهتمام بصناديقها المتداولة في البورصة (ETFs).

يأتي هذا التعليق في أعقاب موجةٍ من نماذج S-1 المُعدلة التي تم تقديمها يوم الجمعة الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

شركات إدارة الأصول الكبرى تقدم طلبات محدثة لصناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs)

أشار جيراسي في منشور له على منصة X (تويتر سابقاً) إلى أن شركات Franklin Templeton وFidelity وCoinShares وBitwise وGrayscale وVanEck وCanary Capital قدَّمت جميعُها وثائق مُحدَثة لطلبات إنشاء صناديق Solana Spot ETFs تتضمّن نماذج S-1 المقدمة تفاصيل حول هيكل الصندوق والمخاطر وآليات التشغيل، مُرجّحاً أن تصدُر الموافقات خلال الأسبوعين المقبلين واصفاً شهر تشرين الأول/أكتوبر بأنه سيُصبح “شهراً محورياً” لمنتجات الأصول الرقمية.

جاءت تعليقاته بعد وقتٍ قصير من إطلاق صندوق REX-Ospreyلتداول ورهن عملة سولانا في البورصة (Solana Staking ETF) في الولايات المتحدة، والذي بدأ تداوله في بورصة Cboe BZX مُسجّلاً في يومه الأول دخول استثماراتٍ بلغت 12 مليون دولار وحجم تداولٍ بلغ 33 مليون.

ويتماشى هذا الزخم حول صناديق عملة سولانا (Solana ETFs) مع تعليقات السوق الأخيرة، والتي تُرجّح أن تصبح عملة سولانا (Solana) أحدَث أصل رقمي يدخل مرحلة التبني المؤسساتي.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

من ناحيتها، وصفت شركة Pantera Capital عملة سولانا (Solana) بأنها “العملة التالية” على “رادار المؤسسات”، بعد أن شهدت تخصيصاً ضعيفاً مقارنة بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

في هذا السياق، أشار هانتر هورسلي (Hunter Horsley) -المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise- إلى أن مُنتج الشركة المتداول في أوروبا والمُخصص لرهن عملة سولانا (Solana Staking ETP) استقطب استثماراتٍ بلغت 60 مليون دولار خلال خمسة أيام تداولٍ فقط، مؤكداً أن “عملة سولانا (Solana) أصبحت على رادار المستثمرين”.

كما نبّه جيراسي إلى أن الحديث عن ميزة الرهن في الطلبات المقدمة في الولايات المتحدة قد يمثل إشارةً إيجابية تجاه الموافقة المنتظرة منذ فترة طويلةٍ على صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) من التي تتضمن خاصية الرهن، فلطالما ضغط مقدمو طلبات هذه الصناديق في الولايات المتحدة من أجل السماح بميزة تحقيق العوائد عبر الرهن، ويرى محللون أن ذلك قد “يعيد تشكيل السوق” بشكلٍ جذري.

ورغم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تمنح الضوء الأخضر لإدراج ميزة الرهن في صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) في الولايات المتحدة، فإن التفاؤل يتصاعد بين جهات الإصدار والمحللين، حيث يأمل هؤلاء بأن يفتح توسيع التعرض للعملات البديلة مع إمكانية توليد عوائدَ البابَ أمام موجةٍ جديدة من اهتمام المستثمرين.

صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تحتفظ بـ 1.47 مليون عملة

أظهرت بيانات حديثةٌ أنّ المنتجات الاستثمارية المتداولة (ETPs) الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin) باتت تحتفظ بأكثر من 1.47 مليون عملة BTC ما يُمثل حوالي 7% من إجمالي المعروض، مع هيمنةٍ واضحةٍ للصناديق المُدرجة في الولايات المتحدة. ويقود صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) المشهد باحتياطياتٍ تبلغ 746,810 عملة BTC، يليه صندوق FBTC التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) بحوالي 199,500 عملة، وفقاً لبيانات HODL15Capital.

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

مع ذلك، يبدو أنّ الزخم بدأ يفقد بعض قوته. ففي آب/أغسطس، سجلت Bitcoin ETPs خروج استثماراتٍ بقيمة 301 مليون دولار، في حين استقطبت صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum) دخول استثماراتٍ بلغت 3.95 مليار دولار.

ويُمكن رؤية ذات التوجه في تحركات الحيتان (كبار المستثمرين)، حيث قامت عدة محافظ كبرى بتدوير مئات الملايين من عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو عملة إيثيريوم (Ethereum) استعداداً للتطورات المرتبطة بصناديق العملتين المتداولة في البورصة، وأيضاً تحسباً لشهر أيلول/سبتمبر المعروف بضعف التداولات.

في سياق متصل، تراجع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حالياً 92 طلباً لإطلاق صناديق ETFs للعملات الرقمية بحسب المحلل جيمس سيفارت (James Seyffart) من وكالة بلومبيرج (Bloomberg Intelligence).

ويُظهر جدول تفصيليٌّ تم نشره بتاريخ 28 آب/أغسطس أن القرار النهائي لمعظم هذه الطلبات -خاصة تلك المتعلقة بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) سيصدُر بحلول تشرين الأول/أكتوبر؛ وتعكس هذه الموجة من الطلبات الجديدة الاهتمامَ المتزايد بإطلاق صناديق ETFs تُركز على العملات البديلة، ما قد يفتح الباب أمام دخول استثماراتٍ جديدة إلى سوق الأصول الرقمية.