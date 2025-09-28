توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد حرق ما يزيد على 7 مليون عملة منها خلال يوم واحد، فهل نشهد نقصاً في المعروض؟

تمّ حرق ما يزيد على 7 مليون عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خلال 24 ساعة، بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 41%، ويشير ذلك إلى احتمال ظهور صدمةٍ في المعروض قد تؤثر على تحركات السعر في السوق قريباً.

أفادت منصة Shib Burn بحرق أكثر من 7 مليون عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خلال آخر 24 ساعة، في خطوةٍ قد تدعم التوقعات الإيجابية لسعر العملة بينما تكافح للخروج من اتجاهها الهابط مؤخراً. ويعتمد نموذج معروض العملة الانكماشي على عمليات الحرق الدورية، مع إزالة العملات بشكلٍ دائم من المعروض عبر الرسوم المُحصّلة من عمليات البيع والشراء.

وعلى الرغم من أن حجم 7 مليون عملة شيبا إينو (Shiba Inu) يُعَد ضئيلاً مقارنةً بالمعروض الكلي البالغ 589.55 تريليون، فإن كل عملية حرق تُسهم في تقليل ضغوط البيع ودعم الندرة على المدى الطويل.

من ناحيةٍ أخرى، سجّلت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خسارةً بنسبة 10.7% خلال آخر 7 أيام بعدما تراجعت أسعار عموم العملات الرقمية إثرَ قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. أما الأصول الأخرى من فئة عملات الميم -مثل عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)- فقد تكبّدت خسائرَ أكبرَ بلغت 17% لكلٍّ منهما، ويَعكس ذلك استمرار حركة التصحيح ما قد يدفع بالمشترين المتأخرين إلى دخول هذا السوق الصاعد.

كذلك، قفزت أحجام التداول بنسبة 41% خلال آخر 24 ساعة، وإذا استمرَّت أحجام الصفقات بالارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة الحرق، ما سيقلل من عدد العملات المتداولة.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بعد كسره مستوى دعم محوري: متى يستعيد عافيته؟

ساهمت موجة البيع هذا الأسبوع في دفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى كسر خط اتجاهه الداعم، وفتح المجال لإعادة اختبار مستوى 0.000010$ قبل أن يبدأ رحلة التعافي.

فقد انخفضت قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) دون متوسط الحركة المقاس بمدى 14 يوماً على المخطط البياني اليومي، وهي إشارة تُقرأ عادةً كدعوة للبيع. ومتى ما لامس سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) ذلك الحاجز النفسي، يُمكن توقّع حركةٍ قوية تليه، إذ لا تزال ظروف السوق تميل إلى النظرة الصاعدة للعملات الرقمية عموماً.

ومع انطلاق موسم العملات البديلة، فمن المتوقع أن تتفوّق عملات الميم مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu) على العملات الشهيرة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، غيرَ أنّ بعض “الجواهر الخفية” -مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)- قد توفر عوائد أكبر، خاصةً أنّ اكتتابها المبكر ما يزال يعمل بهدوء بعيداً عن رصد غالبية السوق.

