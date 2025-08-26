سهم شركة شـاربس تك (Sharps Tech) يرتفع بنسبة 70% بعد توقيع صفقة مخزون ضخمة بقيمة 400 مليون دولار مع مؤسسة سولانا، لتحقق صفقات مخزون عملة سولانا (Solana-SOL) مبلغ 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد

من عرض الخزينة الذي قادته شركة جالاكسي (Galaxy) بقيادة مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz) بقيمة مليار دولار لشراء عملة سولانا (Solana)، إلى جمع شركة شاربز (Sharps) مبلغ 400 مليون دولار، يُمثل سباق خزينة سولانا اليوم بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي استجابة العملة البديلة لاعتماد الميزانية العمومية على غرار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

ارتفعت أسهم شركة شاربس تكنولوجي (Sharps Technology) بنسبة 70% يوم الثلاثاء بعد إعلانها عن صفقة تمويل تاريخيةٍ بقيمة 400 مليون دولار لبناء ما تدّعي أنه سيمثل أكبر خزينةٍ في العالم بعملة سولانا (Solana).

وتُعَد هذه الخطوة واحدةً من أكثر الرهانات المُؤسسية جرأةً حتى الآن على إستراتيجية خزانةٍ قائمةٍ على تقنية البلوكتشين، ما يشير إلى تزايد الثقة المؤسسية بدور بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) كطبقة بنية تحتية مالية.

تمت هيكلة التمويل كاستثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE)، ويجمعُ بين داعمين بارزين من بينهم ParaFi وPantera Capital وMonarq Asset Management.

Sharps Technology (Nasdaq: STSS / STSSW) completed a $400M PIPE financing to build the world’s largest Solana (SOL) treasury, with investors including ParaFi, Pantera, and Monarq. It signed an MoU with the Solana Foundation to buy $50M SOL at a 15% discount.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 25, 2025

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة التي تم الاتفاق عليها بسعر 6.50$ للوحدة مع ضماناتٍ مرفقةٍ قابلةٍ للتنفيذ بسعر 9.75 في 28 آب/أغسطس، إذا تم الحصول على الموافقات المعتادة. كذلك، حصل بعض المستثمرين على ضماناتٍ ممولةٍ مُسبقاً سيتم تنفيذها عند إغلاق الصفقة نهائياً.

شركة شاربز تكنولوجي (Sharps Technology) تسعى إلى ريادة مجال التمويل القائم على البلوكتشين من خلال صفقة بقيمة 400 مليون دولار على بلوكتشين سولانا (Solana)

أشارت الشركة في إعلانها إلى استخدام العائدات لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل، إلا أن الهدف الأساسي يظل إنشاء خزانةٍ كبيرة من عملة سولانا (Solana) للاستفادة من نمو الشبكة.

وقد وقعت الشركة على مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا كجزء من خطتها لشراء كميةٍ من عملة سولانا (Solana) بقيمة 50 مليون دولار بخصم نسبته 15% من متوسط سعر السوق خلال 30 يوماً. ويُظهر هذا الاتفاق تقارباً وثيقاً بين الشركة والمؤسسة، في الوقت الذي تُواصل فيه بلوكتشين سولانا (Solana) ترسيخ مكانتها كبلوكتشين مفضلةٍ للتطبيقات المُؤسسية عالية المستوى.

عن ذلك، قالت الرئيسة التنفيذية للاستثمار وعضو مجلس الإدارة المعينة حديثاً في شركة شاربز، أليس تشانغ (Alice Zhang): “تُحدد بلوكتشين سولانا (Solana) المعيار للبنية التحتية الرقمية، حيث توفر طبقة تسوية فورية عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة لكل شيء بدءاً من الأسهم الممتازة إلى السندات وحتى الأصول الخاصة”.

وأكّدت تشانغ أن توقيت هذه الخطوة يعكس تسارع تبني المؤسسات لبلوكتشين سولانا (Solana) بينما تسعى كي تصبح العمود الفقري لسوق رقمية عالمية.

ومن أجل تحسين مكانتها في النظام التقني، استعانت الشركة بجيمس تشانغ (James Zhang) -أحد مؤسسي شركة Jambo والشخصية البارزة في مجتمع عملة سولانا (Solana)- كمستثمر إستراتيجي. وقد تحدث جيمس في فعاليات Solana Breakpoint ودافوس (Davos) وفوربس (Forbes)، واصفاً بلوكتشين سولانا (Solana) بأنها تمثل “أسواق رأس المال للإنترنت، والتطور التالي في التمويل العالمي”.

أيضاً، أشار جيمس إلى أن بلوكتشين سولانا (Solana) تتصدّر حالياً جميع شبكات البلوكتشين الكبرى من حيث عوائد الرهن وإيرادات البلوكتشين وإيرادات التطبيقات، حيث تبلغ عوائد الرهن حوالي 7%. وأضاف: “نعتقد أن إنشاء خزانة أصول رقمية سيُحقق قيمة كبيرةً طويلة الأجل لمُساهمي شركة شاربز”.

شركات شاربز (Sharps) وجالاكسي (Galaxy) وديفاي كورب (DeFi Corp) تقود موجة صفقات خزانة عملة سولانا (Solana) بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار

تأتي صفقة شركة شاربز تكنولوجي في ظل تصاعد المنافسة على إنشاء خزائن عملة سولانا (Solana)، إذ تقود شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) التابعة لمايك نوفوجراتز (Mike Novogratz) عرضاً منفصلاً بقيمة مليار دولار بمشاركة شركة Jump Crypto وMulticoin Capital.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أجرت الشركات محادثات متقدمة بغرض جمع مليار دولار للاستحواذ على عملة سولانا (Solana)، مع اختيار Cantor Fitzgerald كبنكٍ رئيسيّ في هذه الصفقة.

وتتضمن هذه الخطة إنشاء شركة خزانة أصول رقمية جديدة عبر الاستحواذ على كيان عام، ما سيجعلها أكبر خزانة مخصصةٍ لعملة سولانا (Solana) حتى الآن. وبدعم من مؤسسة سولانا، يُنتظر أن يتم إغلاق الصفقة أوائل أيلول/سبتمبر، بالرغم من عدم تعليق أيّ من الشركات المعنية على ذلك.

في الوقت ذاته، أعلنت شركة DeFi Development Corporation عن جمع تمويل بقيمة 125 مليون دولار من خلال طرح أسهم، لتُصبح أول شركةٍ عامة أمريكية تتبنى إستراتيجية خزانةٍ تُركز على شراء عملة سولانا (Solana) بكمياتٍ كبيرة. وقد تم تسعير الأسهم المطروحة بسعر 12.50$، ومن المتوقع إغلاق الطرح في 28 آب/أغسطس 2025.

1/ We’re excited to share that DeFi Development Corp. (Nasdaq: $DFDV) has raised $125M to accelerate our $SOL treasury growth.



This isn’t just about raising capital – it’s about compounding $SOL Per Share (SPS).



Here's what you should know. 🧵 pic.twitter.com/heInKpsvoT — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) August 25, 2025

على صعيد متصل، ازداد سعر عملة سولانا (Solana) بشكل حاد هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 6.6% في آخر 30 يوماً، من أدنى مستوياته في شهر نيسان/أبريل إلى 200$. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط على الشبكة وزخم حماس المُطوّرين وموجة شراء خزائن الشركات للعملة بكمياتٍ كبيرة.

ووفقاً لمتعقب الاحتياطي الإستراتيجي من عملة سولانا (Strategic SOL Reserve)، تمتلك 9 كياناتٍ 6.05 مليون عملة سولانا (Solana) الآن بقيمة 1.21 مليار دولار، أو ما يعادل 1.05% من معروضها المتداول، حيث تُسيطر أول 5 جهاتٍ على معظم الاحتياطيات.

بلوكتشين سولانا (Solana) تقود الأنظمة التقنية للعملات الرقمية بإيرادات تبلغ 1.3 مليار دولار و8.9 مليار معاملة في عام 2025

يأتي هذا الرهان الصاعد على بلوكتشين سولانا (Solana) في الوقت الذي تُحسّن فيه الشبكة مكانتها كواحدة من أكثر الأنظمة التقنية نشاطاً وسيولة في مجال الكريبتو.

ففي النصف الأول من عام 2025، حققت التطبيقات المبنية على بلوكتشين سولانا (Solana) إيراداتٍ قدرها 1.3 مليار دولار متجاوزةً أي بلوكتشين آخر. وجاء النشاط على الشبكة بنفس القوة، حيث تمت معالجة 8.9 مليار معاملة خلال الربع الأخير، وبلغ حجم التداول اليومي 6 مليار دولار، ووصل متوسط عدد المحافظ النشطة يومياً هذا العام إلى 3.8 مليون محفظة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشبكة اهتماماً متزايداً من قِبلِ المطورين، إذ انضم أكثر من 7,500 مطور جديد إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) في عام 2024، وهو أعلى معدل نمو بين شبكات البلوكتشين. أما من الناحية المالية، فتبلغ عوائد الرهن حوالي 7% وهي الأعلى بين شبكات إثبات الرهن الرائدة، ما يجعل بلوكتشين سولانا أكثرَ جاذبية كأصل خزينة.

كذلك، لاحظنا تدفق رأس المال إلى الشبكة؛ ففي الأسبوع الماضي فقط، تم تحويل ما يقرب من 280 مليون دولار إلى بلوكتشين سولانا (Solana) من شبكات بلوكتشين أخرى، بما في ذلك أكثر من 155 مليون دولار من بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain).

فوق ما ذُكر، تتصدّر التطبيقات اللامركزية (dApps) القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana) السوق من حيث الإيرادات اليومية، إذ حققت 6.06 مليون دولار في آخر 24 ساعة متقدمة على Hyperliquid التي سجّلت 5.07 مليون دولار، وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) التي سجلت 3 مليون دولار.

🚨NEW: @Solana DApps surpass all L1 and L2 DApps in revenue over the last 24 hours. pic.twitter.com/M3dQN4uvvI — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 25, 2025

وأخيراً، يشهد الاهتمام المؤسسي ارتفاعاً ملحوظاً، فقد سجّلت صناديق عملة سولانا المتداولة في البورصة (SOL ETFs) ومنتجات عملة سولانا المتداولة في البورصة (SOL ETPs) وصناديق عملة سولانا استثماراتٍ جديدةً بقيمة 12 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يُمثل الأسبوع رقم 11 من سلسلة الاستثمارات الجديدة هذه. ويختلف ذلك بشكلٍ كبير عن منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) اللتين شهدتا خسائرَ كبيرةً بلغت مليار دولار و440 مليون دولار على التوالي.