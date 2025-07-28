شاربلينك (SharpLink) ترهن ما قيمته 295 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، وقيمة العملة ترتفع بنسبة 3%

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تمتلك شركة SharpLink حالياً 438,017 عملة إيثيريوم (Ethereum) تبلغ قيمتها 1.69 مليار دولار، وفقاً لمنصة Lookonchain.

عززت شركة SharpLink Gaming ممتلكاتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) من خلال الاستحواذ على 77,210 عملة ETH إضافيةٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل 295 مليون دولار.

ووفقاً لمنصة بيانات البلوكتشين Lookonchain، فقد ارتفع بذلك إجمالي ممتلكات الشركة إلى 438,017 عملة إيثيريوم (Ethereum)، بقيمةٍ تبلغ 1.69 مليار دولار.

وكتب صاحب حساب Crypt Rover على X أن الارتفاع الكبير في تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum) يشير إلى حركة استثمارٍ كبيرة من جانب المؤسسات، ويُعطي قوةً للتوقعات بوصول سعر العملة إلى 10,000$.

وأشارَ مُحلل البلوكتشين EmberCN إلى أن SharpLink تُخطط لرهن عملات إيثيريوم (Ethereum). وأعلنت الشركة يوم الأحد أن البنوك تغلق أبوابها في عطلات نهاية الأسبوع، بينما تعمل شبكة إيثيريوم على مدار الساعة، في إشارةٍ منها إلى صفقة شراء عملات ETH الكبيرة القادمة.

Banks close on weekends. Ethereum runs 24/7. https://t.co/mgCajwrRBT — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) July 27, 2025

وقد أفادت بيانات البلوكتشين سابقاً بنقل شركة SharpLink Gaming مبلغ 145 مليون عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) إلى شركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) قبل يومين، لتسحبَ الأخيرة يوم أمس الأحد 38,600 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 148 مليون دولار من منصة بينانس (Binance) وتنقلها إلى SharpLink Gaming. وعلّق المحلل EmberCN حول ذلك بالقول: “يبدو هذا استكمالاً لعملية شراء ETH”.

كذلك، حَصَلت شاربلينك (SharpLink) على 360,807 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تُقارب 1.33 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقاً لما أورده موقع Cryptonews. وأشارَت الشركة إلى أن أكثر من 95% من مدّخراتها مرهونةٌ أو موزعةٌ عبرَ سيولة منصات الرهن، وقد أدت هذه الصفقة إلى تفوّق شركة SharpLink على منصتي Bitmine وCoinbase من حيث ممتلكات عملة ETH.

تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum) يتزايد وسط توقعات بارتفاع الأسعار

تؤكد أحدث صفقة شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) لشركة SharpLink زيادة توجّه شركات الألعاب والتكنولوجيا التقليدية نحو الاستثمار في أصول الكريبتو.

بفضل ذلك، تواصل عملة إيثيريوم (Ethereum) إثبات مرونتها وسط تقلبات السوق، وقد ارتفعت قيمة ثاني أكبر عملة رقمية بنسبة 3% اليوم الإثنين، ليتم تداولها عند 3,876$ وقت تحرير الخبر. ووفقاً لموقع CoinMarketCap، يعكس هذا الارتفاع مؤشراتٍ فنية إيجابية، وتجميعاً مؤسساتياً، وأنشطة لرهن العملة.

كما يُظهر التحليل الفني أن ثبات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) فوق مستوى دعم فيبوناتشي عند 3,523$، مع وجود مؤشر القوة النسبية (14) عند 81.75 يُشير إلى قوة الزخم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات استهداف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى 10,000$ على المدى الطويل تستند إلى دعم مؤسساتي. ورغم أن الهدف لا يزال تخمينياً، إلا أنه يوفر الثقة للمتداولين من أجل حجز صفقاتهم.

أما على المدى المنظور، فيتوقع المحللون أن يصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 4,200$، ثم 4,800$. وكتبَ أحد المستخدمين على X أن الموجة “أكثر اتساعاً” هذه المرة، حيث تستعدّ عملات شبكات الطبقة الثانية (L2) وعملات الميم للارتفاع معها.