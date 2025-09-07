سعر سهم شركة روبنهود (Robinhood) يرتفع بعد إدراجه في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، فيما تم تجاهل شركة ستراتيجي (Strategy)

عقب الإعلان عن ذلك، أغلق سهم شركة روبنهود (HOOD) فوق 101$ بقليل، قبل أن يرتفع إلى 108$ في جلسة التداول المسائية.

قفز سعر سهم شركة روبنهود (Robinhood) بنسبة 7% مع انتهاء جلسة تداول مساء الجمعة الماضية بعد إدراج سهم شركة الوساطة المالية لصغار المستثمرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500).

المحاور الرئيسية: سعر سهم شركة روبنهود (Robinhood) يرتفع بنسبة 7% بعد انضمامها إلى مؤشر S&P 500 على أن يُضاف رسمياً إليها في 22 أيلول/سبتمبر.

إعادة هيكلة قائمة المؤشر لم تتضمّن إدراج سهم شركة ستراتيجي (Strategy) على الرغم من قيمتها السوقية البالغة 95 مليار دولار واحتفاظها بأرصدة بقيمة 70 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

شركة Robinhood حققت أرباحاً فصلية قوية للربع الثاني، مُسجلة إيراداتٍ بلغت 989 مليون دولار وأرباحاً صافية بقيمة 386 مليون دولار.

أغلق سعر سهم شركة روبنهود (HOOD) فوق 101$ بقليل، وتجاوز 108$ في التداولات المسائية عقب الإعلان لتستقرَّ قيمته على ارتفاع فاق معدله 150% منذ بداية العام، مدفوعاً بربحيتها القوية وتزايد اهتمام صغار المستثمرين بالأسهم وبالأصول الرقمية.

شركة روبنهود (Robinhood) ستنضم إلى قائمة مؤشر S&P 500 في 22 أيلول/سبتمبر

ستنضم شركة Robinhood رسمياً إلى المؤشر بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر إلى جانب شركة التقنيات الإعلانية آبلوفين (AppLovin)، وذلك وفقاً لقائمة مؤشري S&P 500 وداو جونز (Dow Jones) المُعلنة. وبينما تحتفل شركة Robinhood بإدراجها، جرى استبعاد شركة ستراتيجي (Strategy) -مؤسسة أكبر خزانةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) والمعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي (Microstrategy)- من القائمة رغم استيفائها شرط القيمة السوقية البالغة 20 مليار دولار. عقبَ الإعلان، تراجع سهم مايكروستراتيجي بنسبة 3% في التداولات المسائية، على الرغم من امتلاكها ما تفوق قيمته 70 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد فاجأ هذا الاستبعاد بعض المراقبين نظراً لتمتعها بقيمة سوقية تفوق 95 مليار دولار وريادتها في ضم أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الميزانيات العمومية للمؤسسات، وبخاصةٍ بعد أن أصبح اسم الشركة -ومقرها تايسونز كورنر (Tysons Corner) في ولاية فرجينيا- مُرادفاً للتبني المؤسساتي للأصول الرقمية؛ ويأتي تعديل قائمة مؤشر S&P 500 وسط تزايد الاهتمام المؤسساتي بالأصول الرقمية وتوفر مناخ سياسي أكثر ملاءمة.

Strategy $MSTR snubbed from S&P 500 inclusion



The education & BATTLE continues



S&P 500 needs $MSTR, $MSTR doesn't need S&P 500



Bitcoin deserves a spot in every retirement account



AppLovin, Robinhood, and Emcor included pic.twitter.com/8FdQKxW6Hi — Jeff Walton (@PunterJeff) September 5, 2025

يُذكر أنه في وقتٍ سابق من هذا العام، تم إدراج سهم شركة كوينبيس (Coinbase) إلى قائمة مؤشر S&P 500 في دلالةٍ على تزايد الاعتراف بشركات الكريبتو ضمن أسواق المال التقليدية، فيما عزّزت الأسس القوية لشركة Robinhood من ارتفاع سعر سهمها. ففي الربع الثاني من العام، حققت الشركة إيراداتٍ بقيمة 989 مليون دولار بزيادة بلغت 45% على أساس سنوي متجاوزةً تقديرات محللي وول ستريت، فيما بلغ صافي دخلها 386 مليون دولار مع ربحيةٍ بلغت 0.42$ للسهم الواحد، وهو ما فاق كثيراً توقعات المحللين.

ويُشار إلى أن إيرادات منصة الشركة من أنشطة تداول العملات الرقمية بلغت 160 مليون دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنّها تراجعت مقارنة بـ 252 مليون دولار في الربع الأول من العام. في المقابل، بلغت إيرادات عقود الخيارات 265 مليون دولار، والأسهم 66 مليون دولار، لتبقى عقود الخيارات المصدر الأكبر لإيرادات شركةRobinhood مجدداً.

شركة Robinhood تقاضي جهات تنظيمية في نيفادا ونيوجيرسي بشأن عقود الفعاليات الرياضية

قامت منصة Robinhood لأسواق عقود المشتقات الشهر الماضي برفع دعوى قضائية ضد الجهات التنظيمية لولايتي نيفادا ونيوجيرسي، متهمة إياها بمنع دخولها سوق عقود الفعاليات الرياضية بشكلٍ غير عادلٍ على الرغم من الأحكام القضائية الفيدرالية الأخيرة التي صدرت لصالح منافستها منصة كالشي (Kalshi).

وأوضحت الشركة أنها بدأت بتقديم عقود الفعاليات في كلتا الولايتين بعد أن أصدر قضاة فيدراليون سابقاً هذا العام أحكاماً تفيد بعدم قدرة الجهات التنظيمية للألعاب في ولايتي نيفادا ونيوجيرسي تطبيق الحظر على منصة Kalshi، والتي تُوفر عقوداً خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). واحتجت شركة Robinhood بأن الجهات التنظيمية تجاهلت هذه الأحكام القضائية وواصلت التهديد باتخاذ إجراءاتٍ لإنفاذ القانون، ما أدى إلى تفاوت فرص المنافسة.

كما صرّحت الشركة في بيان الدعوى أنه “إذا سُمِح للجهات التنظيمية في الولايات باتخاذ إجراءاتٍ ضد منصة Robinhood دون تطبيقها على منافستها Kalshi، فإننا سنخسر فرصتنا في مجال عقود الفعاليات الرياضية”.

تزامن ذلك مع تعرّض شركة Robinhood لتدقيق تنظيمي داخل الاتحاد الأوروبي بعد إطلاقها منتجاتٍ لأسهم ممثلةٍ رقمياً مرتبطةٍ بشركاتٍ خاصة مثل OpenAI وSpaceX، وبينما أكد بنك ليتوانيا المركزي أنه يُحقق في قانونية هذه المنتجات وإفصاحات المستثمرين المتعلقة بـ “الأسهم الممثلة رقمياً” على البلوكتشين والتي أُطلقت بتاريخ 30 حزيران/يونيو، نفت شركة OpenAI علناً صلتها بهذه المنتجات، مؤكدةً أنها لم توافق على إطلاقها، مهيبةً بالمستثمرين توخي الحذر.