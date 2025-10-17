شركة ريبل (Ripple Labs) تخطط لبناء خزينة بقيمة مليار دولار كي تصبح أكبر مالك لعملة ريبل (Ripple-XRP)

تواصل الشركة العمل على خطتها لبناء خزينةٍ بقيمة مليار دولار رغم خسارة السوق 19 مليار دولار، في دلالةٍ على ثقتها القوية بدور عملة ريبل (Ripple) على المدى الطويل في عمليات الدفع والسيولة.

تمضي شركة ريبل لابس (Ripple Labs) قدماً في خططها لجمع ما لا يقل عن مليار دولار لبناء خزينة أصول رقمية جديدة (DAT)، حيث تسعى إلى زيادة أرصدتها من عملة ريبل (Ripple) وترسيخ مكانتها كلاعبةٍ رائدة في نظامها التقني.

ووفق تقرير وكالة بلومبيرج (Bloomberg) يوم الجمعة، سيتم جمع الأموال عبر هيكل شركة استحواذ ذي غرض خاص، مع مساهمة شركة ريبل بجزء من أرصدتها من عملة ريبل (Ripple)، لتُصبح الخزينة واحدةً من أكبر الكيانات المؤسساتية التي تُركز على شراء وتجميع عملة XRP.

حسب ذلك، تُمثل خزائن الأصول الرقمية (DATs) اتجاهاً متزايداً بين الشركات العامة التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها المؤسساتية باستخدام العملات الرقمية، فأكثرُ من 200 شركةٍ تمتلك حالياً -مُجتمعة- ما يزيد على 464 مليار دولار من الأصول الرقمية، في إشارة إلى تحوّلٍ مؤسساتي هائل نحو العملات الرقمية كأصلٍ بديل للميزانية العمومية.

According to Bloomberg, Ripple Labs is leading a fundraising initiative of at least $1 billion, aiming to establish a new digital asset treasury to accumulate XRP. The funds will be raised through a SPAC (special purpose acquisition company), and Ripple will also contribute a… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

مراهنة شركة ريبل بمليار دولار تعكس تحوّلها الإستراتيجي في عصر ما بعد التصفيات

تأتي مبادرة شركة ريبل رغم تدهور أوضاع السوق بعد موجةٍ من التصفية التي محت حوالي 19 مليار دولار من الصفقات بالرافعة المالية، إذ يعكس قرارها ثقتها المستمرة باستخدامات عملة ريبل (Ripple) الوظيفية على المدى الطويل عبر حلول الدفع والسيولة.

في سياق منفصل، استحوذت شركة ريبل على مزوّد برمجيات إدارة الخزينة GTreasury مقابل مليار دولار، وقد تمَّ الإعلان عن الصفقة يوم الخميس، والتي ستسمح للشركةِ بالوصول إلى أدواتٍ تستخدمها الشركات الكبرى لإدارة الودائع المُمثلة رقمياً والعملات المستقرة.

كما تدعمُ عملية الاستحواذ هذه علاقات شركة ريبل مع روّاد القطاع المالي الساعين إلى تضمين الأصول الرقمية في عمليات خزائنهم، ما يُعزز الربط بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للبلوكتشين.

شركة ريبل تستهدف التبني المؤسساتي لتجعل من عملة ريبل (Ripple) خياراً مماثلاً لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في خزائن الشركات

في تموز/يوليو، بلغ رصيد محفظة الشركة حوالي 4.74 مليار عملة ريبل (Ripple) بقيمةٍ تقارب 11 مليار دولار وفق سعرها الحالي، فيما تظل هناك 35.9 مليار عملة محجوزة في حسابات ضمان على البلوكتشين، والتي سيتم إصدارها تدريجياً كل شهر.

وإذا نجحت مبادرة شركة ريبل، ستُصبح خزينة الأصول الرقمية (DAT) علامة فارقة في مسيرة عملة ريبل (Ripple). ففي حين أنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) تُهيمن على خزائن الشركات، لم تشهد عملة XRP بعدُ عمليات تجميع مؤسساتيةٍ مماثلةٍ، ما قد يعيد تشكيل المشهد لصالحها.

وتُعد شركة SBI Holdings اليابانية إحدى المؤسسات الكبرى القليلة التي تستخدم عملة ريبل (Ripple) في عمليات الخزينة الداخلية مُستفيدةً من سيولتها الدولية؛ وقد سارَت على خطاها شركات أخرى باستخدام صناديق أصغر، لكنْ لم يَصل أيٌّ منها إلى الحجم الذي تصبو إليه شركة ريبل، حيث يُمكن لمبادرتها أن تجعل من عملة XRP ضمن العُملات البديلة الأولى التي تُحقق تبنياً مؤسساتياً ملحوظاً في خزائن الشركات.

رهان الخزينة الجريء يتحدى الاعتقاد بأن احتياطيات العملات الرقمية تفقد زخمها

تأتي هذه الجهود في وقتٍ يناقش فيه المستثمرون استدامة خزائن الأصول الرقمية، بعد أن انخفضت أسعار أسهم الشركات التي تُركز على العملات الرقمية -مثل شركة ستراتيجي (Strategy) التي شارك في تأسيسها مايكل سايلور (Michael Saylor) وشركة ميتابلانت (Metaplanet) اليابانية- وسط تقلبات السوق، فيما يشير توسع شركة ريبل إلى أنّ بعض اللاعبين لا يتأثرون بالتقلبات قصيرة الأجل.

وفي حال نجحت بتنفيذ خطتها، يُمكن أن ترسّخ شركة ريبل مكانتها كأكبر مالك مؤسساتي لعملة ريبل (Ripple)، وقد تُعيد تشكيل طريقة استخدام الأصول الرقمية كاحتياطياتٍ إستراتيجيةٍ للشركات حول العالم.