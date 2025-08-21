إيرادات منصة Pump.fun ترتفع بنحو 700% خلال أسبوع قياسي بلغت فيه 13.5 مليون دولار

عقب مرحلةٍ من تراجع العوائد، سجّلت منصة الإطلاق Pump.fun المبنية على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) نمواً في الإيرادات يقارب 700% خلال أسبوعٍ واحد، ما مكّنها من استعادة موقعها الريادي في السوق متقدمةً على منافستها LetsBonk.

سجّلت منصة Pump.fun -الرائدة في مجال إطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana)- عودةً لافتة بعد أن مرت بأحد أكثر أسابيعها نجاحاً خلال عام 2025، مستعيدةً موقعها الريادي في سوق عملات الميم عالي التنافسية. فوفقاً لبيانات DeFiLlama، حققت Pump.fun إيراداتٍ بقيمة 13.48 مليون دولار خلال الفترة من 11 إلى 17 آب/أغسطس، وهو أفضل أداء أسبوعي تُسجله منذ شباط/فبراير.

ويمثل هذا الارتفاع قفزةً تقارب 700% مقارنة بـ 1.72 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من آب/أغسطس، حين هوت إيرادات المنصة إلى أدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2024. يأتي هذا التعافي في وقتٍ شهد فيه قطاع عملات الميم الأوسع تقلباتٍ حادة، إذ انهارت قيمته السوقية بنحو 16 مليار دولار مطلع آب/أغسطس قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها.

منصة Pump.fun تستعيد الهيمنة على سوق عملات الميم في بلوكتشين سولانا

تتجلّى عودة Pump.fun بقوة بعد أن فقدت موقعها لصالح منصة LetsBonk المنافسة -المبنية هي الأخرى على بلوكتشين سولانا- خلال تموز/يوليو، فقد تصدّرت LetsBonk.fun المشهد طوال نحو شهر من حيث حجم التداول اليومي والإيرادات، ما قوَّض هيمنة Pump.fun على هذا المجال. غيرَ أن هذا المسار تبدّل مطلع آب/أغسطس، عندما تجاوزت Pump.fun منافستها في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك عدد عمليات إصدار العملات، وحجم التداول اليومي، والإيرادات.

وفي 6 آب/أغسطس وحده، عالجت منصة Pump.fun معاملات للعملات التي تم تخريجها بلغت قيمتها 144.5 مليون دولار، وقد وصل نشاط تداول العملات ما بعد التخرّج إلى 525 مليون دولار، متجاوزةً بفارقٍ شاسع أرقام LetsBonk البالغة 34.6 مليون و305 مليون دولار على التوالي. وتؤكد البيانات اليومية قوة الزخم المتجدد للمنصة؛ ففي غضون 24 ساعة فقط هذا الأسبوع، أنشأ مستخدمو Pump.fun أكثر من 20,000 عملة جديدة، مولّدين نحو 129 مليون دولار في حجم التداول و1.22 مليون دولار كرسوم.

في المقابل، لم تُطلِق LetsBonk.fun إلا 338 عملة فقط بحجم تداول بلغ 3.3 مليون دولار ورسوم قدرها 15,487$ خلال الفترة نفسها. أمّا Pump.fun فقد سجّلت أكثر من 124,000 عنوان نشط، متفوقةً بفارقٍ شاسع على منافسيها، ومؤكدةً مكانتها كمنصة الإطلاق الأولى للمتداولين والمبدعين في مشهد عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا.

ورغم الإيرادات الأسبوعية القياسية، تبقى الحالة المالية لمنصة Pump.fun في عام 2025 متباينة؛ إذ تراجعت أرباحها الفصلية بشكلٍ حاد، فانخفضت الإيرادات من 257.6 مليون دولار في الربع الأول إلى 133.1 مليون دولار فقط في الربع الثاني، في إشارةٍ إلى تراجع نشاط المعاملات خلال أشهر الصيف.

مع ذلك، تكشف مؤشرات Dune Analytics السنوية عن ركائز قوية؛ إذ تحافظ Pump.fun على حجم تداول شهري في المنصات اللامركزية قدره 4.5 مليار دولار، وإيراداتٍ سنوية متوقعةٍ تبلغ 367 مليون دولار، وقيمة سوقية تقترب من ملياري دولار.

أمّا سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) فيقف حالياً عند 0.002963$ مرتفعاً بنسبة 2.9% خلال آخر 24 ساعة، ومتعافياً جزئياً من هبوطٍ بنسبة 25.9% خلال أسبوع. ويرى محللو القطاع أن تعافي Pump.fun يعكس مزيجاً من الزخم الخاص بالمنصة والتحوّلات الأوسع في مزاج مُستثمري عملات الميم.

كذلك، تراجعت القيمة السوقية للقطاع من 77.7 مليار دولار نهاية تموز/يوليو إلى 62.1 مليار دولار في 3 آب/أغسطس، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 75 مليار في منتصف الشهر، ثم تعود إلى 70 مليار.

وبحسب بيانات السوق وقت النشر، تبلغ القيمة السوقية المجمّعة لعملات الميم نحو 66 مليار دولار.

منصة Pump.fun على بلوكتشين سولانا تواجه دعوى قضائية جماعية بقيمة 5.5 مليار دولار وسط توسع وإعادة شراء

تواجه منصة Pump.fun -المتخصصة بإطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا- دعوى قضائية جماعية مُوحدةً في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تتضمن الدعوى اتهاماتٍ للمنصة بتشغيل “كازينو عملات ميم” غير قانوني تسبّب بخسائر لصغار المتداولين تتراوح بين 4 و5.5 مليار دولار. تشمل الدعوى شركة Baton Corporation المُشغّلة للمنصة، إضافة إلى مؤسسيها ألون كوهين، ديلان كيرلر، نوح بيرنهارد، هوجو تويدال، فضلاً عن مسؤولين من Solana Labs وSolana Foundation وJito Labs.

ويقول المدّعون أن الأطراف المُدَّعى عليها شكّلت ما يسمى بـ “مشروع الارتفاع المتبوع بالإغراق (Pump Enterprise)”، مُعتبرين المنصة مُخططاً للاحتيال بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفاسدة (RICO). ووفقاً لملف القضية، تعمل المنصة كـ “ماكينة قمار” حيث يُودع المستخدِمون عملة سولانا (Solana-SOL) مقابل نتائج عشوائية في ظل غياب ضوابط التحقق من العمر أو إجراءات التحقق من الهوية، ما سمح للقاصرين بالتداول.

ورغم هذه التحديات القانونية، تواصل Pump.fun التوسع؛ إذ أطلقت في 8 آب/أغسطس مبادرة Glass Full Foundation (GFF) لتقديم دعم سيولةٍ لمشاريع مختارة بهدف تعزيز الاستقرار في قطاع عملات الميم. في ذات السياق، طرحت المنصة بداية الشهر لوحة عامة لعرض الإيرادات، وأعادت تفعيل عمليات إعادة شراء عملة بامب دوت فان (Pump.fun)، حيث أعادت بين 5 و11 آب/أغسطس شراء ما قيمته 8.4 مليون دولار، وهو ما يُعادل معظم إيراداتها في تلك الفترة. أخيراً، بلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء حتى الآن أكثرَ من 33 مليون دولار من عملة المنصة، وهو ما يقل عن 1% من معروضها الكلي.

🛒 @pumpdotfun has spent $6.68M in SOL to repurchase PUMP tokens as price pressures mount and insiders exit.#Solana #pumpfun https://t.co/iFT9aieWRS — Cryptonews.com (@cryptonews) August 8, 2025

من جانبه، نال زخم Pump.fun اهتمام أناتولي ياكوفينكو (Anatoly Yakovenko) -الشريك المؤسس في Solana Labs- الذي كتب على منصة X أن لدى المنصة “فرصة لبناء منصة نشر عالمية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنافسة في قطاع العملات الرقمية “لا تنتهي”.

pump dot fun has a shot at building a global streaming platform https://t.co/FY3mA3Go74 — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) August 20, 2025

وتعمل منصة LetsBONK.fun المنافسة وفق إستراتيجيةٍ مماثلة؛ إذ خصّصت في 3 آب/أغسطس نحو 440 عملة سولانا (Solana) لإستراتيجية إعادة الشراء، تلاها شراء بقيمة 750,000$ من عملة يوسليس (Useless-USELESS) كجزءٍ من صندوق إستراتيجي جديد، كما التزمت بتخصيص 2% من إيراداتها لدعم المشاريع المجتمعية الرائدة.

BONKfun is proud to announce that we’ve acquired $750,000 worth of #USELESS over the past week as part of a new, ongoing strategic fund to support the next stage of projects' growth.



In addition, we’re committing another 1% of funds to further strategic alignment with the… pic.twitter.com/nCX8R92JOL — BONK.fun (@bonk_fun) August 7, 2025

غيرَ أن نظامها التقني تعرَّض لانتكاساتٍ عديدة؛ إذ تراجعت قيمته السوقية بنسبة 20% في يومٍ واحد، فيما هبط سعر عملة بونك (Bonk-BONK) الخاصة بها بأكثرَ من 20% خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، قفز سعر عملة يوسليس (Useless) -الأبرزُ على منصة LetsBonk.fun- بنحو 28% خلال سبعة أيام بعد الإعلان عن إدراجه في عدة منصات تداولٍ من بينها Binance وCoinbase.