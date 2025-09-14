منصة بوليماركت (Polymarket) تستهدف تقييماً بنحو 10 مليار دولار وسط خطط لإعادة إطلاقها في الولايات المتحدة

أفادت تقاريرُ بأن منصة أسواق التوقعات تجري حالياً محادثاتٍ لجمع تمويل إضافي قد يُضاعف قيمتها السوقية المُقدّرة بما يفوق 3 أضعاف آخر تقييماتها المُسجّلة بنحو مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي.

تستعد منصة أسواق التوقعات القائمة على البلوكتشين بوليماركت (Polymarket) للعودة إلى الولايات المتحدة ضمن مساعيها لرفع تقييمها الإجمالي إلى 10 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Business Insider الجمعة الماضية.

المنصة لفتت الأنظار بعد توقعها بدقةٍ فوز ترامب في انتخابات 2024، لكنّها واجهت معوقاتٍ تنظيمية.

بعد حصولها على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تعود منصة المراهنات إلى سباق أسواق التوقعات وسط احتدام المنافسة مع منصة كالشي (Kalshi).

تتيح منصة بوليماركت للمستخدمين إمكانية تداول عقود متعلقةٍ بنتائج أحداثٍ واقعية دون الاعتماد على منصة مراهنات مركزية، وتُجري حالياً مباحثاتٍ لجمع تمويل جديد قد يرفع قيمتها المُقدّرة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف آخر تقييم لها والبالغ 1 مليار دولار.

منصة بوليماركت تخطف الأضواء بعد توقعها فوز ترامب في 2024

برزت منصة بوليماركت (Polymarket) خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، حين توقعت أسواقها بدقةٍ فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة، ما عزز سمعتها ووسّع قاعدة مستخدميها. من جهتها، استهدفت المنصة جمع تمويل بقيمة 200 مليون دولار في جولةٍ بقيادة صندوق Founders Fund الاستثماري التابع للملياردير بيتر ثيل (Peter Thiel) في حزيران/يونيو، لكنّ نموّها بقي حبيس المعوقات التنظيمية، إذ اضطرت في عام 2022 إلى الخروج من السوق الأميركية بعد تسويةٍ مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

غير أنّ المشهد تغير في تموز/يوليو الماضي إثرَ استحواذ المنصة على منصة تداول المشتقات الأميركية QCX ومقرها فلوريدا، والتي حصلت الشهر الماضي على قرار إعفاء من الإجراءات من جانب لجنة CFTC يستثنيها من بعض المتطلبات التنظيمية؛ ليؤكد شين كوبلان (Shayne Coplan) -المدير التنفيذي لأسواق بوليماركت- أن هذا القرار “يمنح المنصة الضوء الأخضر للعمل داخل الولايات المتحدة”.

ويمثل هذا التطور فصلاً جديداً في سباق أسواق التوقعات، حيث تبرز منصة كالشي (Kalshi) كمنافس رئيسي، وتسعى بدورها إلى إتمام جولة تمويل قد يدفع تقييمها الإجمالي لتجاوز 5 مليار دولار، بعد أن جمعت 185 مليون دولار مطلع العام الحالي بقيادة صندوق Paradigm.

يُذكر تسارعُ وتيرة نمو منصة كالشي بعد الحكم القضائي الصادر عام 2024، والذي سمَحَ لها بتوفير عقود مراهناتٍ على الأحداث السياسية، وهو قرار عارضته هيئة CFTC في البداية لتتراجع عنه لاحقاً، ما منح المنصة ميزةً تنظيمية تتيح لها العمل ضمن الإطار القانوني القائم.

ورغم تراجع نشاط مستخدمي منصتي بوليماركت وكالشي عقب انتخابات 2024 الرئاسية، إلا أن الاهتمام عاد مؤخراً مع انطلاق موسم دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، حيث سجّلت منصة Kalshi أحجام تداول إجمالية بلغت 441 مليون دولار منذ الأسبوع الأول.

منصة Kalshi ترفع دعاوى قضائية ضد ولايتي نيفادا ونيوجيرسي

في آذار/مارس الماضي، رفعت منصة كالشي (Kalshi) دعوى قضائية ضد مجلس مراقبة الألعاب في نيفادا وإدارة إنفاذ قوانين الألعاب في نيوجيرسي احتجاجاً على أوامر وقفٍ فوريّ لأنشطة المنصة أجبرتها على تعليق عقودها المتعلقة بالرياضات في كلتا الولايتين، حيث أكدت المنصة أن عقودها خاضعةٌ لاختصاص هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الفيدرالية، وليست ضمن صلاحيات الجهات التنظيمية المحلية للألعاب؛ كما شددت على أن عقودها المرتبطة بالأحداث تعمل كسوق مبادلاتٍ ثنائية الأطراف، بخلاف نماذج المراهنات الرياضية التقليدية التي تضع فيها المنصة الاحتمالات وتتحكّم بها.

عن ذلك، قال المؤسس المشارك لكالشي طارق منصور (Tarek Mansour) إن “أسواق التوقعات تُمثل ابتكاراً جوهرياً في القرن الحادي والعشرين، وكحال أي ابتكار جديد، غالباً ما يُساء فهمه في البداية”، وأضاف: “نحن فخورون بكوننا من يتصدّر هذه التقنية، ومستعدون للدفاع عنها مجدداً أمام القضاء”.

تأتي هذه النزاعات القضائية بالتزامن مع ضغوطٍ تنظيميةٍ إضافية من ولاية نيفادا، حيث أصدرت السلطات أمراً بتجميد وإيقاف عقود منصة كالشي المتعلقة بالانتخابات، كما أعلنت هيئة CFTC مؤخراً أنها تراجع عقود توقعاتٍ مرتبطة ببطولة السوبر بول (Super Bowl) -التي توفرها منصتا Crypto.com وKalshi Inc.- للتأكد من التزامها بالقوانين الفيدرالية لأسواق المشتقات.