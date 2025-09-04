توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity لأسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) في نهاية عام 2025

تعرّض السوق إلى انخفاض حاد وسرعان ما انتشر الذعر بين المستثمرين وسط تناثر الأحاديث عن الخسائر الفادحة واسعة النطاق، فيما ظل المحللون ونموذج الذكاء الاصطناعي ((Perplexity AI هادئين، حيث توقع النموذج اتجاهاً صاعداً على المدى الطويل، مشيراً إلى زيادة تبني عملة ريبل (Ripple) والضجة المحيطة بإطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، فضلاً عن قوة عملة دوجكوين (Dogecoin) لكونها رائدة عملات الميم.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) عند 4,950$، في دلالةٍ واضحةٍ على أنها ما تزال رائدة العملات البديلة، كما عزَّز هذا الارتفاع مسيرة صعود العملات البديلة مثل عملة دوجكوين ((Dogecoin وفئة هذه العملات ككلٍّ قبل أن يسود الهدوء.

في هذه الأثناء، استعادَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستواه عند 110,000$، حيث يتموضع الآن عند 112,000$، أي أنه لا يزال أقلُّ بحوالي 7% من ذروته البالغة 124,000$ في شهر آب/أغسطس. مع ذلك، يميل المزاج العام إلى الإيجابية مع وجود بيئة تنظيمية أكثرَ دعماً للعملات الرقمية ما يتوافق مع توقعات نموذج Perplexity.

عملة ريبل (Ripple): نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity يتوقع ارتفاعها بقوة في المدى المنظور؛ فهل سيمثل شهر أيلول/سبتمبر بداية هذا الارتفاع؟

يُعَد عام 2025 واعداً بالنسبة لعملة ريبل (Ripple)، حيث انتصرَت شركة ريبل في معركتها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وتخطى سعر العملة حاجز الدولار الواحد مع ارتفاعه بنسبة 400% في فترة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً. ويتوقع نموذج Perplexity أن يتواصل زخمها الإيجابي هذا وأن تشهد المزيد من الارتفاع في المدى المنظور.

كما تسارعت وتيرة تبنيها مع انضمام المزيد من المستخدمين إلى شبكتها، حيث أطلقت للتو بطاقة XRP Mastercard للدفع، لتدخل بقوة عالم بطاقات الدفع، إلى جانب احتمالية إطلاق صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (ETF) في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما من شأنه إضفاء المزيد من الإثارة إلى المشهد.

ويستمر تبنيها واسع النطاق مع إعلان شبكة B3 -وهي حل طبقة ثالثة تم بناؤه أولاً على بلوكتشين بيس (Base Blockchain)- عن شراكتها مع XRP Commons لبناء الألعاب وإطلاقها على شبكة XRPL، وهي مبادرة لمساعدة المطورين على تنمية الاستخدامات الوظيفية العملية لنظام ريبل التقني.

من جانبه، أكد كبير المحللين لدى كوينبيس (Coinbase) أنه إذا بدأ الفيدرالي بتسهيل سياسته النقدية فسيَعود رأس المال القائم على المخاطرة إلى سوق الكريبتو، وستزدهر عملة ريبل (Ripple) من جديد. وبفضل ميزة عمليات الدفع الدولية واستمرارية امتثالها التنظيمي، فهيَ تتأهب كي تُصبح خياراً استثمارياً رائداً.

المخطط البياني لزوج العملات XRP/USD – المصدر: TradingView

ورغم أن آفاقها المستقبلية طويلة الأمد ما تزال إيجابية، لكنّ أيلول/سبتمبر يشتهر بكونه شهراً عصيباً على العملات الرقمية، فيما قد يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) متجاوزاً 5$. مع ذلك، يتوجّب على المتداولين التمسك بحذرهم.

كذلك، يُظهر المخطط البياني اليومي لعملة ريبل (Ripple) وجود مناطق دعم قوية قد تثير ارتداداً بعد أشهر من الاستقرار النسبي، وإذا تمكن سعرها من اختراق المقاومة عند 3.60$، فقد يستهدف مستوياتٍ جديدة. وتقع مستويات الدعم الرئيسية الخاصة به عند مستوى 2.50$ ويليه مستوى 2.30$، وقد أثبت كلاهما أنهما نقاط انطلاق يمكن أن تؤكد اتجاهه الصاعد إذا زاد حجم التداول.

ويتضح جلياً احتمالية تحرّك سعرها نحو مستوى 10$ على المدى الطويل، فيما يجب عليه أولاً أن يخترق مستوى المقاومة 3.60$ الذي فشل بتجاوزه قبل أن ينخفض دون مستوى 3$ مرة أخرى.

إطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) يهيأ المشهد، ونموذج Perplexity متفائل حيال ترامب

لقد تم إطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) للتو وسحبت الكثير من سيولة السوق، حيث تجاوز حجمُ تداولها عبر المنصات اللامركزية (DEXs) والمركزية (CEXs) حوالي 4 مليار دولار. وقد بدأت القيمة السوقية للمعروض الكلي للعملة بـ 24 مليار دولار، لتُسجّل الآن 6 مليار دولار، كما انخفض سعرُها -الذي بدأ عند 0.30$- إلى 0.21$، بانخفاض قدره 25%.

وتتمتع هذه العملة الآن بزخم هائل، ومع تسجيل سعر اكتتابها 0.015$ فقد حقق المشترون الأوائل مكاسب تقارب 10 أضعافٍ، إلى جانب جمع المشروع مبلغ 550 مليون دولار عبر الجولات الخاصة ومراحل الاكتتاب. وتبدو البيانات الاقتصادية لعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) جيدةً للغاية، ومن المتوقع أن تشهد تقلباتٍ حادةً عند إطلاقها في السوق المفتوحة إلى جانب ضغط البيع خلال فترة الاكتتاب، وهو أمر معتاد.

المخطط البياني لزوج العملات WLFIUSD – المصدر: TradingView

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المخطط البياني لأداء عملة وورلد ليبرتي فاينانشال World Liberty Financial)) على إطار زمني مدته ساعة استقرارَ سعرها نسبياً مع تموضع مستوى الدعم عند 0.2019$ والمقاومة عند 0.2602$. ويعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) القريب من 44 زخماً محايداً، ما يترك مجالاً لارتفاع السعر. وفي حال احتفظ السعر بموقعه فوق مستوى 0.2019$، فقد يُحافظ على زخمه الصاعد، أما إذا ارتفع أعلى مستوى 0.2602$ فقد يدفعه هذا للارتفاع نحو 0.40$.

عملة دوجكوين (Dogecoin): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاع سعر عملة الميم الرائدة هذه إلى 0.75$

يبدو أن الجميع يحب الصورَ الطريفة وعملات الميم، أليس كذلك؟ هنا، يتوقع نموذج Perplexity ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 90% تقريباً مع حلول نهاية عام 2025. يتماشى هذا مع خطوة شركة جرايسكيل (Grayscale) الضخمة، حيث تقدمت بطلب لإنشاء أول صندوق على الإطلاق لتداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF )، ما يمنحها فرصة أن تكون أول عملة ميم في دائرة الضوء، ولكونها ملكة عملات الميم فليس من المستغرب اختيارُهم لها.

ومن المتوقع أن يَصدُر القرار حيال هذا الطلب في شهر تشرين الأول/أكتوبر، والذي سيكون إيجابياً بالنسبة إلى العملات البديلة، وترى وكالة بلومبيرج (Bloomberg) أن معظم الطلبات تتمتع بفرصة تزيد على 85% للموافقة عليها، أي أنّ صندوق تداول عملة الميم هذه في البورصة قد يُغير المشهد بشكلٍ جذري.

المخطط البياني لزوج العملات DOGEUSD – المصدر: TradingView

كما يحتفظ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بمستوى الدعم الخاص به عند 0.21$، ما يتماشى مع نموذج الراية الصاعدة الذي تم تشكيله منذ أواخر تموز/يوليو، إلى جانب ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) من 46، في دلالةٍ على زيادة ضغط الشراء، بينما يشير استقرار مؤشر MACD إلى ضعف زخم البيع.

أيضاً، قد يؤكد ارتفاع السعر أعلى 0.245$ هذا السيناريو، ما يدفعه لاستهداف مستوى 0.38$ (بزيادة نسبتها 75%). ومع احتمالية خفض معدل الفائدة وتوقع قرار إنشاء صندوق تداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF) في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، فقد يتجه السعر نحو 1$ بفضل الطلب الجديد عليها، ويبدو هذا سيناريو قابلاً للتحقق.

عملة دوجكوين (Dogecoin) جديدة قد ترتفع بمقدار 100 ضعف

تسرق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) -المستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin)- الأضواء في الوقت الحالي، وقد جمع اكتتابها أكثر من 1.78 مليون دولار. ويُركز مشروع هذه العملة بشكلٍ كاملٍ على ثقافة عملات الميم، حيث يتمحور حول كلب من فصيلة شيبا إينو يُدمن التداول بالرافعة المالية دون أي ترويج زائفٍ للاستخدامات الوظيفية. ولا يقتصر الأمر على النكات والطرافة فقط، بل يوفر المشروع نظاماً للرهن ومسابقاتٍ منتظمة للإبقاء على حماسة المجتمع وتفاعله على المدى الطويل.

كما تكمن أبرز مزايا عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في حقيقة رصد 40% من معروضها لصالح الاكتتاب دون تخصيصاتٍ داخليةٍ أو خاصة، ما يقلل من خطر استنفاد الحيتان للسيولة بمجرد إدراج العملة في منصات التداول الكبرى.

وسيتم إطلاق برنامج رهن لمالكي العملة من شأنه أن يمنح مشتريها الأوائل فرصة كسب عائد سنوي بنسبةٍ تصل إلى 173%. لذا، يُمكنكم رهن عملات ماكسي دوج (Maxi Doge) الخاصة بكم وكسب المكافآت قبل انتهاء الاكتتاب.

وقد يحصل المستثمرون الأوائل على أرباح ضخمةٍ وربما حققوا أقصى استفادة من هذا المشروع، كي يسيروا على نهج المستثمرين المؤسساتيين عبر مشاركتهم في اكتتابه. قوموا بزيارة موقع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الرسمي، حيث يُمكنكم شراؤها باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB)، كما يُمكنكم اقتناؤها بواسطة الفيزا والماستركارد.