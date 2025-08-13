نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity يتوقع أسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وبيبي (Pepe-PEPE) وكاردانو (Cardano-ADA) نهاية عام 2025

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity ارتفاع أسعار مجموعةٍ من العملات الرقمية البديلة الرائدة بصورةٍ جنونية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يُوفر لأنصار العملات الرقمية مكاسبَ كبيرةً بحلول عيد الميلاد. في ذات السياق، تبدو مؤشرات السوق جميعُها متألقة بإشاراتٍ صاعدة تدعم هذه الفرضية. ففي تداولات الأمس المبكرة، بدا أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بصدد تسجيل قمة تاريخية جديدة، إذ لامس لفترة وجيزة مستوى 122,227$، ولا شك أن المضاربين على ارتفاعه يستعدون لانطلاقةٍ نحو القمر.

ففي خطوة مهمةٍ، وقّع ترامب الشهر الماضي على قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي، بما يضمَنُ امتلاكها احتياطياتٍ كافية. وقبل بضعة أيام، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مبادرة مشروع الكريبتو (Project Crypto) الشاملة التي تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية بما يتماشى مع حقبة الأصول الرقمية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرئيس ترامب قد أصبحَ أخيراً مُستعداً للإيفاء بوعوده حول جعل الولايات المتحدة رائدة ابتكارات البلوكتشين، ويرى بَعض المُحللين إمكانية تخطي موجة الارتفاعات القادمة المُستويات المرتفعة لعام 2021، ووفقاً لنموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity قد تكون هذه العملات الثلاث البديلة من أكبر المستفيدين.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Perplexity يرى إمكانية تضاعف قيمتها أكثر من مرة بحلول العام الجديد

وفقاً لتوقعات برمجية الذكاء الاصطناعي، قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مسجلاً 5.80$ بحلول الربع الرابع من عام 2025، ما سيُمثل حينها تضاعفاً لقيمتها تقريباً مقارنةً بسعرها الحالي البالغ قرابة 3.12$.

توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity حول سعر عملة ريبل

تأتي هذه التوقعات بعد ارتفاعاتٍ قويةٍ في سعر هذه العملة خلال الأشهر الأخيرة. ففي 18 تموز/يوليو، ارتفع السعر إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 3.65$ متخطياً مستوياته المرتفعة في عام 2018 قبل أن ينخفض بنسبة 14.3% تقريباً، لكنّه ما يزال مرتفعاً بنسبة 14% الشهرَ الماضي، في حين ظلّت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي تتصدّر السوق بقيمة سوقية تبلغ تريليوني دولار مستقرةً تقريباً دون تغير يُذكر.

كما نالت عملة ريبل (Ripple) في عام 2024 اعتراف صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بوصفها حلاً متقدماً لإجراء عمليات الدفع الدولية، فيما تواصل سمعتها اكتساب القوة بشكلٍ تدريجي ومنتظم.

وانتهى النزاع القضائي الطويل بين شركة ريبل (Ripple) ولجنة الأوراق المالية والبورصات رسمياً هذا العام، بعد أن قامت اللجنة بإسقاط الدعوى ضدّها عقبَ صدور حكم قضائي في عام 2023 يقول ملخصّه إن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعَد أوراقاً مالية، ما مثل انتصاراً حاسماً لا لشركة ريبل فحسب، بل للقطاع بشكلٍ عام، بعد أن عانى لوقتٍ طويل من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اعتمدتها الإدارة السابقة للجنة.

مخطط بياني لسعر زوج XRP/USDT

فإذا استعاد سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته المُسجَّلة على الإطلاق، فإن نموذج Perplexity يرى إمكانية تخطيه حاجز 5.80$، خاصةً إذا بقيت عوامل الاقتصاد الكلي والأجواء الجيوسياسية مواتية. وتُظهر المؤشرات الفنية أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو الصعود من مستوى 57، الأمرُ الذي يشير إلى ضغط شرائي متزايد. فخلال الاثني عشرَ شهراً الماضية، ارتفعت قيمة عملة ريبل (Ripple) بنسبة 460% موفرةً مكاسبَ تفوق كثيراً نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 99%.

عملة بيبي (Pepe): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاع سعرها بنسبة 500% مع نهاية العام

حصدت عملة بيبي (Pepe) -المُستوحاة من شخصية الضفدع الشهيرة التي ابتكرها مات فيوري- مكانةً بارزةً ضمن أفضل عملات الميم منذ انطلاقها في نيسان/إبريل 2023. ومنذ أواخر عام 2024، حافظت على موقعها ضمن أعلى ثلاث عملات ميم قيمةً سوقية متجاوزةً جميع العملات المماثلة التي لا تحمل شعار كلب، وبقيمةٍ سوقيةٍ حاليةٍ تقارب 4.9 مليار دولار.

توقعات نموذج Perplexity حول سعر عملة بيبي

ورغم وفرة المشاريع المُنافسة، حافظت عملة بيبي (Pepe) على موقعها الريادي في قطاع عملات الميم مدعومةً بمستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية والسيولة العميقة. وقد أشارَ إيلون ماسك إلى أن عملة بيبي مُدرجةٌ ضمن حقيبته الاستثمارية إلى جانب عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، حتى أنه قام بتغيير صورة ملفه الشخصي إلى الضفدع بيبي بشكلٍ مؤقتٍ خلال العام الماضي.

ويتم تداول العملة قرب مستوى 0.00001158$ بعدَ ارتفاعه بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي و2% خلال آخر 24 ساعة، حيث فاقت مكاسبُها مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) في كلتا الفترتين.

وتؤكد توقعات نموذج Perplexity الأكثرُ جرأةً على وصول قيمة العملة إلى 0.00007$ بحلول كانون الثاني/ديسمبر، ما من شأنه أن يُحقق عوائد ضخمة بنسبة 500% بدءاً من المستويات الحالية، متجاوزاً بذلك ذروتها التي سجّلتها أواخر عام 2024 عند 0.00002803$. ورغم أن هذا الهدف مُضاربيٌّ للغاية، إلا أنه ليس مستحيلاً في ظل سوق صاعدة قوية، مع إمكانية تسجيل قمة تاريخية جديدة أوائل فصل الخريف.

مخطط سعر عملة بيبي

بالإضافة إلى ذلك، يشير المخطط البياني إلى تشكل نموذج “الوتد الهابط” خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى آذار/مارس، وهو نمطٌ غالباً ما يبشّر بانطلاقاتٍ صاعدة. ومع استمرار المزاج الإيجابي وتطبيق قوانين تنظيمية أكثر ملاءمة، قد تتنافس عملة بيبي (Pepe) على المركز الثاني بين عملات الميم، مُقارعةً القيمة السوقية لعملة شيبا إينو (Shiba Inu) البالغة 7.5 مليار دولار.

عملة كاردانو (Cardano): نموذج Perplexity يؤكد قدرة عملة مشروع الكريبتو الرائد الصديق للبيئة على مضاعفة قيمتها بنحو 4 أضعاف

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) الأسبوع الماضي بنسبة 8% مع نمو الاهتمام بنظم البلوكتشين الصديقة للبيئة والقابلة للتوسّع.

توقعات نموذج Perplexity حول سعر عملة كاردانو

وفي تطورٍ لافتٍ، ذكرَ الرئيس دونالد ترامب مؤخراً عملة كاردانو (Cardano) على منصة Truth Social خلال حديثه عن مقترح إنشاء احتياطي إستراتيجي أمريكي للعملات الرقمية. ورغمَ أن عملة بيتكوين (Bitcoin) كانت محور الاهتمام، فقد تم طرحُ عملة كاردانو (Cardano-ADA) أيضاً كأصلٍ يُمكن للحكومة الاحتفاظ به إذا استحوذت عليه من خلال مصادرته ضمن عمليات إنفاذ القانون.

وقد تأسّست بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) على يد تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson)، ونالت إشادةً واسعة نظراً لعملها وفق خوارزمية إثبات الرهن (PoS) المُوفّرة للطاقة والتزامها بنهج البحث والتطوير القابل لمُراجعة النُظراء، وهما عاملان يُواصلان الإسهام في اجتذاب اهتمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

حالياً، يتم تداول عملة كاردانو (Cardano) بالقرب من 0.8037$ بقيمة سوقية تبلغ 29.2 مليار دولار، ويتوقع نموذج Perplexity إمكانية ارتفاع سعرها إلى 6$ بحلول نهاية عام 2025، ما سيُمثل حينها زيادةً بنحو 7.5 ضعفاً عن مستوياتها الحالية، وضعف أعلى سعر لها على الإطلاق.

مخطط سعر عملة كاردانو

أما من زاوية التحليل الفني، فتُشكل حركة سعر عملة كاردانو (Cardano) نمط وتدٍ هابط ممتد منذ أواخر عام 2024، وقد يُمهّد اختراقُ مستوى المقاومة البالغ 1.10$ الطريق نحو بلوغ 1.50$ بحلول الخريف، بينما يعني بلوغ مستهدف النموذج عند 6$ تضاعف أعلى مستوياته المُسجّلة على الإطلاق عند 3.09$ عام 2021.

