توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وكاردانو (Cardano-ADA)

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تُفيد نتائج التحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Perplexity بأن هذه العملات الرقمية مُرشحةٌ لتحقيق قفزة سعريةٍ كبيرة بحلول العام الجديد، شريطة بقاء الظروف السوقية الإيجابية على حالها.

تتوقع آلية الذكاء الاصطناعي بيربلكسيتي (Perplexity) ارتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة الرائدة لتبلغ مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في أواخر عام 2025، مدعومةً بالانطلاقة القوية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي سجَّل خلالها يوم الإثنين الماضي أعلى مُستوياته الجديدة عند 122,838$، في خطوة يراها المحللون دافعاً مُحتملاً لتسريع تبني العملات الرقمية على المستوى العام، لا سيّما إذا استمرَّ الزخم الصاعد بدعم من قوانين يسنّها الكونجرس الأمريكي.

فقد أثارت انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) القوية موجة تفاؤلٍ واضحة في أوساط المستثمرين، مع تزايد التكهنات بانطلاق سوق صاعدةٍ تفوق سابقتها لعام 2021، ما سيرفع العديد من العملات الرقمية البديلة الرئيسية إلى مستوياتٍ سعريةٍ جديدة؛ وتجدون أدناه الأصولَ الرقمية التي يتوقع لها نموذج بيربلكسيتي (Perplexity) أن تشهد نمّواً كبيراً بحلول عيد الميلاد.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Perplexity يرى إمكانية تضاعف قيمتها بأكثرَ من 6 أضعاف خلال الأشهر الخمس المقبلة

وفقاً لتوقعات برمجية الذكاء الاصطناعي، قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) مُسجلاً 20$ بحلول أواخر عام 2025، ما سيُمثل حينها تضاعفاً لقيمتها بنحو 6.4 مرةً مقارنةً بسعرها الحالي البالغ قرابة 3.12$.

وتنبع هذه النظرة الإيجابية من الأداء السوقي المتين الذي حققته عملة ريبل (Ripple) خلال العام الجاري، حيث بلغت في 18 تموز/يوليو مستوى سعرياً جديداً عند 3.65$، متجاوزةً أعلى مستوى مُسجل لها عند 3.40$ في عام 2018، ما يبشر باستمرار الاتجاه الصاعد. كذلك، فقد ارتفعَ سعرُها بنسبة 42% خلال الشهر الماضي متفوقة على عملة بيتكوين (Bitcoin) وجميع العملات الرقمية الأخرى المشمولة في هذا التقرير.

تأتي هذه التوقعات المتفائلة مدعومة بزيادة استخدامات العملة، وتحسُّن وضوح المشهد التنظيمي، والتكهنات المتعلقة بالموافقة المنتظرة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة (XRP Spot ETF)، وهو حدثٌ قد يفتح الباب على مصراعيه أمام ورود استثماراتٍ قوية.

وتواصل عملة ريبل (Ripple) ترسيخ مكانتها كحلٍّ سريع منخفض التكلفة متوافق مع معايير الدفع الدولية، معَ إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) عام 2024 بالعملة لسُرعتها وتسهيلها إتمام المعاملات الدولية دون الحاجة إلى الوسطاء التقليديين.

في ذات السياق، صدَر حُكم قضائيٌّ في عام 2023 يقضي بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعَد تعاملاً غير مُصرَّح به في أوراق مالية، ما قوَّض ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المُعادي للعملة. وفي آذار/مارس الماضي، أعلن براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل- انتهاء النزاع القضائي رسمياً، وبالتالي فقد تحرّرت عملة ريبل (Ripple) من إحدى أكبر منغّصاتها التنظيمية، لتستعيدَ ثقة مُستثمري قطاع الكريبتو.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه سعر عمر ريبل (Ripple) دون 14.3% من أعلى مستوى تاريخي له، فقد يبلغ الهدفَ المتحفظ البالغ 7$ -وفق تقديرات Perplexity- بحلول نهاية العام إذا ما نجَح باختراق حاجز المقاومة بشكلٍ حاسم.

ورغم تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 59 بما يُشير إلى عمليات جني أرباح على المدى القصير، فمن المرجّح أن يمهد هذا التصحيح لزيادة المكاسب القوية الأخيرة للعملة. ويعتقد نموذج Perplexity أنه في حال توفرت ظروف سوقيةٌ شديدة الإيجابية، فقد يحقق السعرُ السيناريو الصاعد البالغ 20$، خاصة في حال اعتماد سياساتٍ أمريكية شاملةٍ تجاه العملات الرقمية ضمن إدارة ترامب، ما قد يدفع السوق نحو ارتفاع مُشابهٍ لطفرة عام 2021.

تأكيداً لذلك، فقد ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 415% على مدار العام الماضي، متجاوزاً انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة نسبتها 87% خلال ذات المدة بفارق كبير.

عملة دوجكوين (Dogecoin): نموذج Perplexity يرى إمكانية تضاعف قيمة كبرى عملات الميم بحلول عيد الميلاد

تفوق القيمة السوقية لعملة دوجكوين (Dogecoin) -التي تم إطلاقها في الأصل كمزحةٍ طريفةٍ عام 2013- حالياً 34.7 مليار دولار، وتحظى رائدة عملات الميم بدعمٍ مجتمعيّ قويّ وتشهدُ توسعاً على صعيد التبني والاستخدامات الوظيفية.

وعادةً ما تتسق تحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مع نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث تجمع العملة بين التقلبات المرتبطة بعملات الميم وأسسها المالية القوية. ويتحرّك سعر العملة ضمن نطاق تجميعي حالي يبلغ 0.2312$، بعد ارتفاعٍ بنسبة 40% خلال الشهر الماضي.

من جانبه، انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 58 بعدما بلغ 80 يوم الأربعاء، ما يشير إلى أن موجة البيع الأخيرة قد أعادته إلى منطقة الحياد بعد أن توضع في منطقة الشراء الزائد. يوحي هذا بإمكانية حدوث تراجع طفيفٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما يظهر في انخفاض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبةٍ تقارب 3% خلال الليل. غير أن هذا التراجع يُعَد حركة طبيعية، ويمهّد لقاعدة أكثر متانة لانطلاقة العملة القادمة.

ويشير التحليل الفني بوضوح إلى تشكل نمط الوتد الهابط الممتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى نيسان/أبريل الماضي، ما يُرجّح احتمالية حدوث اختراق قوي للأعلى في المدى المنظور، كما يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity وصول سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.45$ بحلول العام الجديد، أي مضاعفة قيمتها الحالية.

أما على صعيد التبنّي، فتُواصل شركات كبرى وشخصيات شهيرة دعم عملة دوجكوين (Dogecoin). فمثلاً، تقبل شركة تسلا (Tesla) حالياً الدفع باستخدام عملة DOGE لشراء سلعٍ مختارة، فيما قامت منصات مثل ريفوليوت (Revolut) وباي بال (PayPal) بتوفيرها ضمن خيارات الدفع المتاحة لديها، ما يُعزز استخداماتها العملية.

عملة كاردانو (Cardano): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاع قيمتها أربعة أضعاف بفضل استدامة بنية البلوكتشين الخاصة بها

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 20% في 7 أيام بفضل الطلب المتواصل على هذه العملة البديلة الرائدة عالمياً، والمُنافسة لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH). يأتي ذلك، مع نجاح هذه العملة بجذب اهتمام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والذي أشارَ عبر منصة Truth Social إلى تضمين هذه العملة في الاحتياطي الإستراتيجي للعملات الرقمية (Strategic Crypto Reserve). لكنه ألمح أيضاً إلى إمكانية احتفاظها بعملة كاردانو (Cardano) عبرَ الأصول المُصادرة فقط.

وتؤكد الإشارة إلى هذه العملة على أهميتها في قطاع العملات الرقمية؛ وتتميز بلوكتشين كاردانو (Cardano blockchain) -والتي قام بتأسيس مشروعها المؤسس المشارك لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson)- بعمليات التطوير الأكاديمي الدقيق، وإمكانيات التوسع ونظامها التقني الصديق للبيئة.

من ناحيتها، تُواصل عملة كاردانو (Cardano) -بقيمة سوقية قدرها 29.4 مليار دولار- منافسة عملة إيثيريوم (Ethereum) بقوة، كما تُواصل تعزيز مكانتها بين شبكات البلوكتشين سريعة النمو مثل بلوكتشين سولانا (Solana blockchain). من جهةٍ أخرى، يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي أن يرتفع سعر هذه العملة إلى 3.5$ بحلول نهاية عام 2025، أي ما يُعادل 4 أضعافٍ مقارنة بالسعر الحالي البالغ 0.8102$.

أما فنياً، فما يزال سعر عملة كاردانو (Cardano) يتأرجح ضمن نمط الوتد الهابط منذ نهاية عام 2024، وفي حال نجح السعرُ بخرق مستوى المقاومة عند 1.1$، فقد يواصل ارتفاعه إلى 1.5$ بحلول الخريف القادم. وحتى دون بلوغ ذروة السوق الصاعدة، فإن الارتفاع المُحتمل للسعر إلى 3.5$ بحلول رأس السنة -وهو ما تُرجّحه توقعات Perplexity- قد يُمكن السعر من تخطي مستوياته العليا السابقة عند 3.09$.

عملة توكن 6900 :(TOKEN6900-T6900) عملة ميم جديدة تستهدف توفير مكاسب غير مسبوقة بنحو 1,000 ضعف؟

أدلى نموذج Perplexity بتوقعاتٍ مثيرة للعملات الشهيرة، لكنّ قيمتها السوقية الضخمة غالباً ما تَحدّ من مرور أسعارها بانطلاقةٍ صاروخية توازي تطلعات المتداولين الراغبين بتحقيق أقصى المكاسب. لذا، فإن عملات الميم الأقل شهرةً قد توفر لهم فرصاً أكبرَ للنمو، ولعل أبرزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) العاملة وفق معيار ERC-20، والتي انطلق اكتتابها قبل قرابة الأسبوع.

يُذكر نجاحُ اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بجمع تمويلٍ يفوق 1.1 مليون دولار حتى الآن، ما يعكس اهتماماً لافتاً بها وبإمكانية تحقيقها ارتفاعاً قوياً عند إطلاقها للتداول. وتفتخر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بكونها أصلاً قائماً على الضجيج الإعلامي يستخدم السخرية وقوة التسويق والخوف من فوات الفرصة كوسائلَ لتعزيز زخمها بدلاً من توفير استخداماتٍ معينة. حول ذلك، يُعلن موقعها الإلكتروني بجرأة: “إنها لا تتمتع بأساسياتٍ، وإنما بنيت على الأوهام والسخرية والهذيان الجمعي لأكثر المتداولين تطرفاً عبر الإنترنت“.

كذلك، تبدو عملة توكن 6900 (TOKEN6900) مستوحاةً من نظيرتها إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم أخرى تحتفي بالحنين إلى بدايات حقبة الإنترنت، وتتمتع عملة T6900 بمعروض يبلغ 930,993,091 عملة، أي أكثرَ بعملةٍ واحدة فقط من نظيره لعملة SPX6900، ما يُؤكد إستراتيجيتها التنافسية وروحَها الساخرة.

ويبدو أن هذه الرؤية تلقى صدى طيباً كما يتضح من الأداء القوي للاكتتاب. فرغم افتقارها للاستخدامات العملية، يُمكن لمالكيها رهن ما بحوزتهم منها وتلقي عوائد إضافيةٍ إلى جانب المكاسب المُنتظرة من التداول.

أخيراً، يُمكن للمهتمين بالمشروع شراءُ عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر الموقع الرسمي للمشروع بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.0067$، مع الانتباه إلى ارتفاع السعر تدريجياً مع تقدّم جولات التمويل خلال الاكتتاب، ما يمنح أوائل المشترين فرص دخولٍ مثالية تتيح لهم الاستفادة من إمكانات النمو المستقبلي.

يُمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام..