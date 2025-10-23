نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity يتوقع أسعار عملة بينانس (Binance-BNB) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) نهاية عام 2025

أدلى نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity -منافِسُ ChatGPT- بتوقعاته لكلٍّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة بينانس (Binance) مُرجّحاً إمكانية توفيرها مكاسبَ استثنائية لمُستثمريها مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام. غيرَ أن الموجة الصاعدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر (Uptober) توقفت فجأة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركيةٍ شاملةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما هزّ الأسواق العالمية وأشعل واحدةً من أشرس موجات البيع في قطاع الكريبتو خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يتبنّى المتداولون نهجاً أكثر حذراً في انتظار أي إشاراتٍ محتملةٍ نحو تيسير السياسة النقدية يُمكن أن تعيد إشعال شهية المخاطرة. ويرى المحللون المخضرمون في هذا التراجع المؤقت تطوراً صحياً للسوق، مشيرين إلى أن التصحيحات الحادة غالباً ما تسهم في تطهير السوق من أنشطة المضاربة والرافعة المالية، ما يُمهّد الطريق غالباً لمكاسب أكثر استدامة على المدى الطويل.

عملة بينانس (Binance): نموذج Perplexity يتوقع توسّع الهيمنة

في البداية، وُلدت عملة بينانس (Binance) كعملةٍ وظيفيةٍ مُخصّصةٍ لاستخدامات منصة التداول، لكنها تطورت لتصبح من أكثر الأصول الرقمية تنوّعاً، إذ تقود نظاماً تقنياً متنامياً يشمل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتطبيقات اللامركزية (DApps) وحلول الدفع الرقمية.

المصدر: نموذج Perplexity

ويُسهم الطابع الانكماشي لعملة بينانس (Binance) -الناتج عن عمليات الحرق الدورية التي تُجريها منصة بينانس- في صمود سعرها على المدى الطويل من خلال تقليص المعروض المتداول تدريجياً بمرور الوقت.

وقد تجاوزت فاعلية عملة بينانس (Binance) نطاق منصة التداول لتتوسَّع عالمياً، إذ باتت تلقى رواجاً متزايداً بين التجّار حول العالم، من منصّات الألعاب إلى مزوّدي خدمات السفر. وقد أسهم هذا الانتشار الواسع في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أكبر خمس عملات رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وخلال الشهر الحالي، بلغ سعرها مستوى جديداً هوَ 1,369.99$ قبل أن يتراجع بنحو 21% عقبَ اختراق قوي لنموذج الراية الفني الصاعد الذي تشكّل في وقتٍ سابق من العام.

تبدو عملة بينانس (Binance) حالياً في حالة توازن دقيق بين ضغوط الشراء والبيع، إذ يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) لديها 47 ليعكس مرور السعر بفترة من التحركات الجانبية. ووفقاً لتقديرات نموذج Perplexity، فإن عودة الزخم الإيجابي قد يدفع سعر العملة نحو مستوى 1,600$ قبل نهاية العام، في حين قد تشكل مستويات 580$-1,000$ منطقة دعم قوية إذا شهدت السوق تصحيحاً جديداً.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاع سعرها نحو 10$

تكشف النماذج التحليلية الصادرة عن نموذج Perplexity أن عملة ريبل (Ripple) قد تشهد موجة صاعدة حادةً تدفع قيمتها إلى ما بين 5.50$ و6.20$ نهاية العام، أي بارتفاعٍ يتجاوز ضعف سعرها الحالي البالغ نحو 2.40$.

المصدر: نموذج Perplexity

فالمعركة القانونية التاريخية بين شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتهت مطلع هذا العام بعد صراعٍ قضائي استمر خمس سنوات، ليعيد الانتصارُ الثقة إلى المستثمرين وتدفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو.

وخلال العام المنصرم، قفز سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 349%، متفوقةً بوضوح على مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) البالغة 62% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي سجّلت 46%. وتشير التحليلات الفنية إلى ظهور ثلاثة نماذج راية فنية صاعدة خلال عام 2025، اثنتان منها برزتا خلال أشهر الصيف، وهي عادةً إشارة تسبق حركات ارتفاع كبرى.

وتبدو الظروف مهيأةً الآن لرياح مواتيةٍ قد تدفع بعملة ريبل (Ripple) نحو استعادة بريقها؛ إذ يجتمع أثر موسم تشرين الأول/أكتوبر الإيجابي، مع احتمالات إقرار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والمُستجدات التنظيمية المُشجعة، والتوسّع المتنامي لشراكات Ripple العالمية، وكلها عوامل قد تمهّد الطريق أمام العملة لتجاوز خسائرها الأخيرة والاقتراب من مستوى 6$، بينما يبقى الطموح الأعلى عند 10$ هدفاً واقعياً في حالة السوق الصاعدة.

عملة سولانا (Solana): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاع السعر فوق 500$

تُثبت عملة سولانا (Solana) يوماً بعد يوم مكانتها كإحدى المنصات الرائدة في مجال العقود الذكية، إذ بلغت قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة ضمن بروتوكولات التمويل اللامركزي على شبكتها 11 مليار دولار.

المصدر: نموذج Perplexity

نتيجة لذلك، تتزايد التوقعات بشأن احتمال موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على صندوق تداول فوري في البورصة لعملة سولانا قبل نهاية الشهر، وهي خطوة قد تجذب استثماراتٍ ضخمة من جانب المؤسسات، على غرار الطفرات التي أعقبت إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

ومن المتوقع أن تستفيد عملة سولانا (Solana) من اتجاهات القطاع الأوسع، مثل تمثيل الأصول الحقيقية رقميّاً وتوسيع البنية التحتية للعملات المستقرة، وكلاهما يشهد تزايداً من ناحية الاهتمام المؤسساتي. فضلاً عن ذلك ومع تفوّقها على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) في سرعة المعاملات وانخفاض رسومها، تظل بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) مرشحة بقوة للاعتماد الجماهيري الواسع.

فبعدَ أن ارتفع إلى 250$ في كانون الثاني/يناير وتراجع إلى 100$ في نيسان/أبريل، يقف سعر عملة سولانا (Solana) حالياً قرب 184$ مشيراً إلى عودة محتملةٍ للزخم الصاعد. ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) المنخفض عند 40، إلى جانب تموضع السعر دون متوسط الحركة المقاس بمدى 30 يوماً، أن سعر الأصل قد يكون مُقوَّماً بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الراهن.

وعقبَ اختراق ناجح لنموذج الراية الصاعدة، يتوقع نموذج Perplexity أن يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى ما بين 360$ و500$ نهاية العام، أي بزيادةٍ قد تبلغ 70% فوق أعلى مستوى سابق لها عند 293.31$.

هل فاتتكم فرصة الاستثمار في عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)؟ إليكم عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)، عملة الميم الجديدة المفعمة بطاقة المغامرين

تستعد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -الوافدة الجديدة إلى ساحة عملات الميم- لاقتحام السوق من خلال اكتتابها الذي جمع أكثر من 3.7 مليون دولار من المُستثمرين المتحمّسين للانضمام إلى الموجة القادمة في عالم الكريبتو.

وتُقدّم عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) نفسها بوصفها “ابنة العم المفعمة بالأدرينالين” لعملة دوجكوين (Dogecoin)، إذ تجسّد روح الدعابة والحماس وثقافة المجتمع المتمرّد في عالم الكريبتو مُركّزةً على التفاعل والصور الطريفة المنتشرة والمشاركة الشعبية، فهي متوافقة مع معيار ERC-20 على بلوكتشين إيثيريوم، وتقدّم معاملات أسرَع وأكثر كفاءةً وأقل كلفة وصديقة للبيئة مُقارنةً بعملات الميم التقليدية. وتعتمد إستراتيجيتها التسويقية على فعالياتٍ مُجتمعيةٍ في تيليجرام وديسكورد، إلى جانب مُسابقات تداول وتعاون مع مُؤثّرين لبناء زخم مبكر وقاعدة جماهيريةٍ واسعة.

وتتضمّن خطة التوزيع تخصيص 25% من إجمالي معروضها البالغ 150.24 مليار عملة لصندوق Maxi Fund المُوجّه لدعم التسويق ونمو النظام التقني وعقد الشراكات الإستراتيجية. كذلك، يسمَحُ المشروع لمستثمريه برهن ممتلكاتهم من عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بعائد سنوي يصل إلى 82%، مع انخفاض تدريجي في النسبة وانضمام عدد أكبر من المستخدمين.

ويُمكن للمهتمين شراءُ العملة الآن من خلال موقع الاكتتاب بسعر 0.000264$، علماً أن هذا السعر سيرتفع في المراحل القادمة، كما يُمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة موقع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) واستخدام محافظ مثل ميتاماسك (MetaMask) وبيست واليت (Best Wallet) للشراء.

وللبقاء على اطلاع بآخر أخبار المشروع، يُمكنكم متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وتيليجرام.