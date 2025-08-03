ميل سيتي (Mill City) المدرجة في ناسداك تسعى إلى جمع 500 مليون دولار لتمويل إستراتيجيتها لعملة (Sui-SUI)، مع انخفاض سعر سهمها بشكل حاد

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هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلةٍ فقط من حصول شركة Mill City على 450 مليون دولار من بيع 83 مليون سهم إلى المُستثمرين المؤسساتيين.

تسعى شركة ميل سيتي فينتشرز 3 (Mill City Ventures III) المدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq) إلى جمع ما يصل حتى 500 مليون دولار من خلال اتفاقية حقوق ملكية أسهم جديدة بهدف زيادة خزينتها من عملة سوي (Sui).

أبرز النقاط: تعتزم شركة Mill City جمع 500 مليون دولار بهدف زيادة خزينتها من عملة سوي (Sui) إثرَ استثمار أولي بقيمة 450 مليون دولار.

انخفض سعر سهمها بنسبة تزيد على 11% بعد الإعلان، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 165% منذ 24 تموز/يوليو.

تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كأول خزينةٍ مؤسسية لعملة سوي (Sui) تتمتع بدعم رسمي.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلةٍ فقط من نجاح الشركة بجمع 450 مليون دولار من بيع 83 مليون سهم للمؤسسات الاستثمارية مثل Pantera Capital وElectric Capital وParaFi Capital وFalconX، واستخدمت الشركة تلك الأموال لشراء 76.2 مليون عملة سوي (Sui) بقيمة 276 مليون دولار، فيما تم تخصيص الأموال المتبقية لدعم عمليات الإقراض قصيرة الأجل.

سعر سهم Mill City ينخفض بعد الإعلان عن خطة جمع 500 مليون دولار ببيع أسهم الشركة

انخفض سعر سهم شركة التمويل بنسبة 11.4% إلى 4.91 دولار يوم الجمعة بعد الإعلان عن عمليات البيع، مع خسائرَ إضافية بنسبة 4.28% خارج ساعات التداول، وفقاً لموقع Google Finance.

عن ذلك، قال كبيرُ موظفي الاستثمار لدى الشركة ستيفن ماكينتوش (Stephen Mackintosh): “يهدف خط المساهمة إلى منحنا القوة اللازمة لتعزيز مكانتنا كأول خزانةٍ لعملة سوي (Sui) في السوق تربطها علاقة رسمية مع مؤسسة Sui”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التمكين من التعرض المؤسساتي للنظام التقني الخاص بعملة سوي (Sui) عبر الأسواق العامة.

وتتفق إستراتيجية الشركة مع الاتجاه المتزايد للشركات العامة نحو تنويع خزائنها من العملات الرقمية، لا الاقتصار على عملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH). ففي الأسابيع الأخيرة، قامت عدة شركاتٍ بإضافة عملات بينانس (Binance-BNB) وسولانا (Solana-SOL) وريبل (Ripple-XRP) إلى محافظها الاستثمارية.

Welcome to Sui, Mill City Ventures.



With Mill City’s launch today, everyone can access Sui on Nasdaq. Together, we are showing what’s possible when blockchain is built for mass adoption.



Public market access unlocks greater retail and institutional participation—and a stronger… pic.twitter.com/2m3UBTeZTM — Sui (@SuiNetwork) August 1, 2025

مع ذلك، تسعى شركة ميل سيتي إلى ترسيخ مكانتها كخزينة متخصصةٍ بعملة سوي (Sui)، سعياً منها إلى الاستفادة من تركيز بلوكتشين الطبقة الأولى الخاص بها على خفض فترات الانتظار وتعزيز إمكانات التوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والألعاب.

وتم ترتيب خط تمويل حقوق الملكية الجديد للشركة بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع Alliance Global Partners، ويهدف إلى تعزيز استثماراتها في عملة سوي (Sui).

من جهةٍ أخرى ورغم ردود الفعل السلبية من قبل المستثمرين في البداية، ما يزال الاتجاه العام لسهم MCVT إيجابياً، حيث ارتفع بنسبة 165% منذ 24 تموز/يوليو عندما تم الكشف لأول مرة عن مبادرة الشركة تجاه عملة سوي (Sui)؛ وتتولى شركة جالاكسي لإدارة الأصول (Galaxy Asset Management) إدارة مقتنيات Mill City من عملة سوي (Sui) بصفتها المدير الرسمي للخزانة. من ناحيتها، بلغ سعر عملة سوي (Sui) بالأمس 3.45$ بانخفاض نسبته 2.4%، بعد أن تأثرت العملة بانخفاض أسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام.

خزائن الكريبتو لا تقوم فعلياً بشراء العملات الرقمية

يقوم عدد متزايد من شركات المساهمة العامة بجمع مئات ملايين الدولارات لإنشاء خزائن للعملات الرقمية، لكنّ أحد المحللين أشار إلى أن العديد منها لا يقوم فعلياً بشراء الأصول الرقمية من السوق المفتوحة.

وأشارت تقاريرُ إلى أن محلل العملات الرقمية ران نوينر (Ran Neuner) لا يعتقد بأنّ شركات خزائن العملات الرقمية تقوم بدور المشترين، بل بدور وسيلة خروج لمُستخدمي العملات الرقمية. وبدلاً من شراء الأصول مباشرةً من منصات التداول، تتلقى هذه الشركات عادةً مساهماتٍ بشكل عملات رقمية من المالكين الحاليين، مقابل أسهم يتم تداولها لاحقاً بأسعار مرتفعةٍ في الأسواق العامة.

كما تتزايد الشكوك حول استدامة اتجاه خزائن العملات الرقمية. ففي الشهر الماضي، أعرب كبير المحللين في Glassnode جيمس تشيك (James Check) عن مخاوفه بشأن مدى استمرارية إستراتيجية خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) لدى الشركات، مشيراً إلى أن المكاسب السهلة ربّما انتهت بالفعل بالنسبة للوافدين الجدد مع نمو السوق.

وتعزّز هذه التحذيرات التصريحاتُ الأخيرة لماثيو سيجل (Matthew Sigel) -رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة VanEck- والذي أعرب عن قلقه حول إستراتيجيات خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) لبعض الشركات المُساهمة العامة.