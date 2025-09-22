BTC $112,758.14 -2.46%
ETH $4,176.88 -6.55%
SOL $221.85 -7.03%
PEPE $0.0000097 -8.92%
SHIB $0.000012 -6.13%
BNB $1,022.54 -1.80%
DOGE $0.23 -10.31%
XRP $2.81 -5.33%
Cryptonews أخبار البيتكوين

شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تستحوذ على 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لتعود إلى إلى قائمة أكبر 5 من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) متفوقة على شركة بوليش (Bullish)

المؤلف
Sujha Sundararajan
المؤلف
Sujha Sundararajan
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

شرعت شركة ميتابلانيت المُدرجة في بورصات اليابان هذا الأسبوع بصفقةٍ جديدة لشراء 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 632.53 مليون دولار، ما يُحسّن من نهجها القائم على الاحتفاظ بعملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن خزينتها، وتم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر يبلغ نحو 116,724$ للعملة.

عن ذلك، كتب الرئيس التنفيذي سايمون جيروفيتش (Simon Gerovich) على منصة X يوم الإثنين: “بتاريخ 22/9/2025، أصبَحنا نحتفظ بـ 25,555 عملة بيتكوين (Bitcoin) تم الاستحواذ عليها مقابل 2.71 مليار دولار بمتوسط سعر 106,065$ للعملة الواحدة”.

وأعادت هذه الصفقة شركة ميتابلانيت مجدداً إلى قائمة أكبر 5 شركاتٍ تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin)، متفوقة على شركة بوليش (Bullish) التي تحتفظ بـ 24,300 عملة، فيما تحتفظ شركة ستراتيجي (Strategy) الخاصة بمايكل سايلور (Michael Saylor) بمركز الصدارة بإجمالي 638,985 عملة بيتكوين (Bitcoin).

علاوةً على ذلك، تمثل هذه العملية أكبر صفقة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) في تاريخ الشركة حتى الآن وفقاً لتحليلات ميتابلانيت، وقد أضاف جيروفيتش موضحاً أن ميتابلانيت حققت مع هذه الصفقة عائداً من عملات بيتكوين (Bitcoin) نسبته 395.1% منذ بداية عام 2025.

عمليات شراء شركة ميتابلانيت المكثفة لعملة بيتكوين (Bitcoin) تحقق أهدافها

تنتهج شركة ميتابلانيت إستراتيجية جريئة وشفافة في استثماراتها بعملة بيتكوين (Bitcoin). ففي منتصف نيسان/أبريل 2025، بلغ إجمالي حيازاتها 4,525 عملة فقط، ما جعلها تنضم إلى قائمة أكبر 10 شركاتٍ مُدرجةٍ في البورصة من حيث حجم امتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد أعلنت الشركة في البداية عن نيتها الاستحواذ على 10,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي تمكنت من تحقيقه بالفعل في 16 حزيران/يونيو. بعد ذلك، أعلنت الشركة -ومقرها طوكيو- أنها ستستحوذ على 21,000 عملة بحلول عام 2026، لكنّها قامت لاحقاً بتحديث إستراتيجيتها المتعلقة بخزانتها.

وغالباً ما يُشار إلى هذه الإستراتيجية باسم “الإستراتيجية الآسيوية”، حيث أطلقت شركة ميتابلانيت خطتها الشاملة التي تُسمّى بـ “خطة 555 مليون” بهدف جمع 5.4 مليار دولار لشراء 210,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول عام 2027.

وفي مطلع الشهر الجاري، أتمت الشركة عملية بيع أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار عن طريق إصدار 385 مليون سهم جديد لتمويل شراء المزيد من عملات بيتكوين (Bitcoin).

سعر سهم شركة ميتابلانيت ينخفض بنسبة 1.64%، وسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتراجع دون 115,000$

انخفض سعر سهم شركة ميتابلانيت بنسبة 1.64% يوم الإثنين في اليابان، وفقاً لبيانات Google Finance. كذلك، يُذكر أن سعر السهم تراجَع بنسبة 28% خلال الشهر الماضي، لكنّه لا يزال مرتفعاً بنسبة 66.71% منذ بداية العام.

في الوقت ذاته، انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 0.94% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى 114,491$ متخلفاً عن أداء سوق الكريبتو. ويتم تداول أكبر عملة رقمية بسعر 114,503$ وقت كتابة هذا الخبر، في تراجع يتماشى مع مستويات المقاومة الفنية ونشاط الحيتان (كبار المستثمرين) والتطورات التنظيمية.

شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تستحوذ على 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لتعود إلى إلى قائمة أكبر 5 من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) متفوقة على شركة بوليش (Bullish)
2025-09-22 09:57:18
توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) بعد تأكيد الارتدادة وترجيح مخططها البياني قرب ارتفاع قيمتها بنحو 350%، فهل يُمكنها توفير أقصى مكاسب عملات الميم الممكنة؟
2025-09-22 09:07:00
توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): أحجام تداول استثنائية مقترنة بنموذج الوتد الهابط تشكل أكثر الترتيبات الفنية صعوداً منذ أعوام
2025-09-22 06:30:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، هل تنتظر السوق مفاجأة قد تقلب مسار العملة؟
2025-09-22 03:52:00
عودة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 117,000$ بعد خفض معدلات الفائدة، هل سنشهد موجة شراء مع جمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) مبلغ 16.5 مليون دولار؟
2025-09-21 23:42:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مستوى محوري على شبكة البلوكتشين قد يمهّد الطريق للوصول إلى 5,000$
2025-09-21 20:06:00
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): لماذا يتوقع أحد المحللين تصحيحاً أعمق يمتد حتى 2.90$؟
2025-09-21 15:16:00

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) بعد تأكيد الارتدادة وترجيح مخططها البياني قرب ارتفاع قيمتها بنحو 350%، فهل يُمكنها توفير أقصى مكاسب عملات الميم الممكنة؟
Harvey Hunter
2025-09-22 09:07:00
أخبار
توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): أحجام تداول استثنائية مقترنة بنموذج الوتد الهابط تشكل أكثر الترتيبات الفنية صعوداً منذ أعوام
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-09-22 06:30:00
Sujha Sundararajan
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين