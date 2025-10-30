BTC $108,092.60 -2.96%
تقرير: شركة Consensys المُطوّرة لمحفظة MetaMask تختار بنكي JPMorgan وGoldman Sachs لقيادة طرحها العام الأولي

من شأن إدراج شركة كونسنسيس (Consensys) أن يُمثّل واحدةً من أضخم عمليات الإدراج لشركاتٍ مُتجذّرة في عالم الكريبتو، لا سيّما بين الشركات التي تُعنى بالبنية التحتية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain).
علي ب.
علي ب.
آخر تحديث: 

تفيد التقارير بأن شركة Consensys -الشركة الأم لمحفظة ميتاماسك (MetaMask)- تستعدُّ لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد استعانت بعددٍ من البنوك الرائدة من بينها جيه بي مورغان (JPMorgan) وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) لقيادة الطرح العام الأولي (IPO).

وذكرت منصة Axios يوم الأربعاء أنّ تحسّن الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة يدفع مزيداً من شركات الكريبتو للتوجّه نحو الإدراج هذا العام. وإذا تمَّ إدراج Consensys فعلاً، فستنضم إلى شركتَي Circle وBullish اللتين تم إدراجهما مؤخراً في الأسواق الأمريكية.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يُشكّل إدراج Consensys واحداً من أكبر عمليات الإدراج لشركاتٍ تعمل ضمن البنية التحتية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) حتى الآن. ووفقاً لما نقلته Axios عن مصادرَ لم يُكشف عنها، فقد يَجري الطرح العام الأولي في وقتٍ مبكر من العام المقبل.

طموحات Consensys في الطرح العام تتزامن مع الضجة حول عملة ميتاماسك (MetaMask-MASK)

يأتي هذا التوجّه بعد أن أعادت Consensys إشعال موجةٍ من التكهنات حول احتمال اقتراب موعد إطلاق التوزيع المجاني الذي طال انتظاره لعملة ميتاماسك (MetaMask)، وهي العملة الأساسية لمحفظة MetaMask التي تُعد أبرز منتجات الشركة وتُستخدم كمحفظةٍ للعملات الرقمية؛ كما أعلنت الشركة عن مبادرة مكافآتٍ بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى تحفيز نشاط المستخدمين على البلوكتشين.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أكّد جوزيف لوبين (Joseph Lubin) -الرئيس التنفيذي لشركة Consensys- أنّ ميتاماسك ستُطلق عملتها الخاصة في وقتٍ “أقرب ممّا يتوقعه الجميع“، كما ألمحت الشركة إلى دمجٍ مرتقب مع منصة التوقعات “Polymarket”.

وإلى جانب تطوير ميتاماسك، تدعم Consensys عدداً من المشاريع الإستراتيجية، منها شركة شارب لينك (SharpLink) المتخصّصة بإدارة خزينة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، فضلاً عن دعمها تطوير خدمة البنية التحتية للعُقد “Infura” وحل الطبقة الثانية “Linea”.

“استكشاف فرص جديدة” بعد تجاوز العقبات التنظيمية

في شباط/فبراير الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها ستسحب دعواها القضائية ضد شركة Consensys بشأن ميزة الرهن التي تقدّمها محفظة ميتاماسك، ما شكّل انفراجاً تنظيمياً مهماً أمام الشركة.

وزعمت الهيئة في السابق أن الشركة -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها- عملت كوسيط أوراقٍ مالية غير مسجلةٍ بعد أن جمَعت ما يزيد على 250 مليون دولار من الرسوم من خلال برامج الرهن. وفي تصريحٍ لموقع Decrypt، قال متحدث باسم الشركة إن Consensys “تستكشف باستمرار الفرص الجديدة لتعزيز وجودها في السوق”، مضيفاً: “نواصل دراسة خيارات النمو الإستراتيجي، إلا أنه لا توجد حالياً أي إعلاناتٍ رسميةٍ يُمكن مشاركتها بهذا الخصوص”.

