إطلاق عملة ميتاماسك (MetaMask-MASK) سيتم في وقت “أقرب” من المتوقع بحسب الرئيس التنفيذي لشركة Consensys

ناقش فريق محفظة MetaMask في عام 2021 خططه لإطلاق عملة ميتاماسك(MetaMask) تحت الرمز MASK.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Consensys -جو لوبين (Joe Lubin)- أن إطلاق عملة رقمية خاصةٍ بمحفظة MetaMask أصبح قريباً وقد يتم في وقتٍ أبكر من المتوقع. ففي مقابلةٍ مع The Block، صرّح الشريك المؤسس لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) قائلاً: “عملة ميتاماسك (MetaMask) قادمة”، وأضاف: “قد يتم إطلاقها في وقتٍ أقرب ممّا هو متوقع حالياً، وهي ترتبط بصورةٍ مباشرة بعمليةٍ لامركزية تطال بعض جوانب منصة MetaMask”.

Consensys CEO Joe Lubin says the MetaMask token is coming and may arrive 'sooner than you would expect' pic.twitter.com/FQXL6PbS08 — The Block (@TheBlock__) September 18, 2025

الإطلاق المرتقب للعملة: هل ينجح هذه المرة؟

أشار دان فينلاي (Dan Finlay) -الشريك المؤسِّس لأشهر محفظةٍ متوافقةٍ مع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)- في أيار/مايو إلى أن الفريق لا يزال يدرس فكرة إصدار عملة رقمية. وقال يومها: “إن أقدَمنا على ذلك، فسيأتي الإعلان داخل المحفظة نفسها، وسيتمكن المستخدمون من إيجاد الرابط مباشرةً فيها”، وأضاف أنّ البيئة التنظيمية المُريحة حالياً تجعل إطلاق العملة أكثرَ أماناً.

وكان فريق محفظة MetaMask قد تحدّث في عام 2021 عن خططٍ لإطلاق عملة ميتاماسك (MetaMask) تحت رمز MASK، ثمَّ ازدادت التكهنات مع تغريدة لجوزيف لوبين حملت تلميحاً يقول: “متى ستنطلق عملة ميتاماسك (MetaMask)؟” (Wen $MASK?).

وقد شهدت محفظة MetaMask نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً 30 مليون مستخدم حول العالم. وفي خطوة لافتةٍ الشهر الماضي، أطلقت MetaMask بطاقة دفع مدعومة بالعملات الرقمية بالتعاون مع Mastercard وBaanx.

عملة ميتاماسك (MetaMask): ترجيحات بإطلاقها في الربع الرابع

من المتوقع أن تكون عملة ميتاماسك (MetaMask) أحد أكثر عمليات الإطلاق المرتقبة للعملات الرقمية خلال عام 2025، وذلك بعدَ أن عملت المحفظة على دمج عدد من المزايا الجديدة مثل تضمين العملات المستقرة وبطاقات الدفع بهدف تسهيل وصول العملات الرقمية إلى شريحةٍ أوسَع من المستخدمين.

إلى جانب ذلك، يتسم مزاج المجتمع عموماً بالتفاؤل، حيث تتزايد التكهنات بشأن توزيع مجاني ضخم قد يتضمّن معاييرَ محددةً للأهلية، حيث أشارت بعض حسابات المؤثرين -مثل xchuks0- إلى أن التوزيع المجاني لعملة ميتاماسك (MetaMask) بات وشيكاً، فيما يُعزز تفاعله المكثف حول هذا الموضوع من مصداقية هذه التوقعات. من جهته، ذكرَ مؤثرٌ آخر على منصة X يُعرف باسم techiesnft أن المستخدمين “سيحصلون على عملات ميتاماسك (MetaMask) مجانيةٍ قريباً جداً”، وأضاف في منشوره على X يوم الجمعة: “هل سنشهد أعظم توزيع مجاني على الإطلاق”.

.@MetaMask users will be airdropped $MASK real soon.



Is this the biggest airdrop in airdrop history?pic.twitter.com/5c4AhQZ1OP — techies.hl (@techiesnft) September 19, 2025

ومع أن لوبين لم يقدّم تفاصيل واضحة حول آليات التوزيع والجوانب التقنية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المستفيدين الأساسيين هم المستخدمون النشطون لمحفظة MetaMask والمشاركون في عمليات المُبادلة. ومن المتوقع كذلك أن تؤدي الجوانب التنظيمية وإجراءات الامتثال دوراً محورياً في طريقة تنفيذ التوزيع المجاني، مع احتمال فرض شكلٍ من أشكال التحقق من الهوية (KYC) وقيود أخرى.