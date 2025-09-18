[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 18 سبتمبر 2025 – سعر البيتكوين يقترب من 118 ألف دولار مع إشعال خفض الفائدة الفيدرالية موجة صعود واسعة في سوق العملات الرقمية

شهد سوق العملات الرقمية ارتفاعاً واسعاً، حيث قفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 2.2% لتتجاوز 4.2 تريليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. وارتفع البيتكوين بنسبة 1.1% ليصل إلى 117,700 دولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما أعاد إشعال التفاؤل عبر الأصول عالية المخاطر. وقد غذّى هذا القرار المكاسب في معظم قطاعات الكريبتو، حيث اخترق الإيثيريوم مستوى 4,600 دولار وقفز قطاع الميم (Meme) بأكثر من 5%. وبينما تراجع قطاع SocialFi لليوم الثاني على التوالي، تحسّن المزاج العام في السوق مع تسعير المستثمرين لتوقعات بمزيد من التيسير هذا العام.

لكن ما الجديد أيضاً في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولاً بأول أدناه.