[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 10 سبتمبر 2025 – الأسواق تترقب محفزات من الفيدرالي ومؤشر أسعار المستهلك، وسعر البيتكوين عالق عند 111 ألف دولار
سوق العملات الرقمية يُظهر إشارات متباينة، حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى ما دون 4 تريليونات دولار مسجلةً 3.953 تريليون دولار، مع تصحيح في أسعار العملات البديلة، بينما حافظ سعر البيتكوين على استقراره قرب 111,000 دولار. تقلّصت مستويات التقلب إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في هدوء يتوقع المتداولون أنه لن يدوم طويلًا مع اقتراب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة في سبتمبر. وتشير أسواق التوقعات إلى احتمال بنسبة 82% لخفض ربع نقطة مئوية، مما قد يشعل موجة تقلب جديدة بعد أسابيع من الركود.
لكن ما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.
أفضل العملات الرقمية الجديدة بسعر يقل عن 1$ في 10 أيلول/سبتمبر
2025-09-10 11:27:38
سهم شركة QMMM المُدرج في بورصة هونج كونج يرتفع بأكثر من 1,700% بعد إعلان خطط تضمين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) في احتياطياتها
2025-09-10 10:19:50
2025-09-10 06:50:29
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): توجّه بورصة ناسداك (Nasdaq) لإتاحة تداول الأسهم الممثلة رقمياً ومشتريات الحيتان يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-09 18:28:58
اختفاء مشروع Aquabot القائم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بعد جمع اكتتابه 4.65 مليون دولار في خدعة سحب بساط بعد ترويج المؤثرين له
2025-09-10 07:27:00
فريق عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) يحرق 3 مليار عملة، وخطة الضفدع لتصدّر نظام سولانا التقني تمضي على قدم وساق
2025-09-10 04:17:00
تحليل ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يشير إلى احتمالية اختراقه مستوى 3$ وسط زخم صندوقها المتداول في البورصة (XRP ETF) والشراكة مع شركة بلاك روك
2025-09-09 23:27:00
