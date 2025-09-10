[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 10 سبتمبر 2025 – الأسواق تترقب محفزات من الفيدرالي ومؤشر أسعار المستهلك، وسعر البيتكوين عالق عند 111 ألف دولار

سوق العملات الرقمية يُظهر إشارات متباينة، حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى ما دون 4 تريليونات دولار مسجلةً 3.953 تريليون دولار، مع تصحيح في أسعار العملات البديلة، بينما حافظ سعر البيتكوين على استقراره قرب 111,000 دولار. تقلّصت مستويات التقلب إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في هدوء يتوقع المتداولون أنه لن يدوم طويلًا مع اقتراب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة في سبتمبر. وتشير أسواق التوقعات إلى احتمال بنسبة 82% لخفض ربع نقطة مئوية، مما قد يشعل موجة تقلب جديدة بعد أسابيع من الركود.

لكن ما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.