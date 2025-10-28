BTC $114,701.68 -0.74%
ETH $4,107.47 -2.48%
SOL $199.34 -1.57%
PEPE $0.0000072 -1.38%
SHIB $0.000010 -2.59%
BNB $1,137.41 -0.99%
DOGE $0.20 -2.03%
XRP $2.64 -1.69%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 أكتوبر 2025 – قطاع الطبقة الثانية يتراجع بنسبة 4.4%، وسعر إيثيريوم يهبط إلى 4,000 دولار وسعر بيتكوين دون 114,000 دولار

المؤلف
محمد حلمي
المؤلف
محمد حلمي
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

شهدت قطاعات العملات الرقمية تراجعاً واسعاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادته عملات الطبقة الثانية بعد موجة ارتفاع قوية في الأيام السابقة. حيث انخفض قطاع الطبقة الثانية بنسبة 4.46%، متأثراً بتراجعات حادة في Merlin Chain (-16.8%) وZora (-7.58%) وMantle (-5.43%).
كما تراجعت بيتكوين بنسبة 1% لتصل إلى 113,800 دولار، في حين انخفضت إيثيريوم بنسبة 2.5% لتتداول دون 4,000 دولار.

ومن بين الاستثناءات، ارتفعت عملة Hedera بنسبة 6.05% قبيل إدراجها المتوقع في ناسداك ETF، بينما حققت العملات الميمية المرتبطة بترامب مكاسب قاربت 10%.

ورغم التراجع العام، لا يزال المحللون متفائلين بشأن مستقبل السوق على المدى القصير.
إذ قال ماركوس ليفين، الشريك المؤسس لمشروع XYO:

“إن مزيج السياسة النقدية الميسّرة والهدوء النسبي في المشهد العالمي يشكّل بيئة قوية لبيتكوين وبقية العملات الرقمية، التي تزدهر في الفترات التي تكون فيها السيولة وفيرة والمعنويات في تحسّن.”

لكن، ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

2025-10-28 16:24:05
لا تفوّت الفرصة

محمد حلمي
اقرأ المزيد
