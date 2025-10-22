[عاجل] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 أكتوبر 2025 – سوق الكريبتو يمحو مكاسبه بعد الارتداد مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ وسعر بيتكوين يهبط إلى 108,000 دولار

انخفض سوق العملات الرقمية بشكل حاد يوم الثلاثاء وسط تجدّد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الصيني شي جينبينغ “قد لا يحدث”، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققها السوق في الارتداد الأخير.

قاد قطاع الطبقة الثانية (Layer-2) الخسائر بتراجعٍ بلغ 5.15%، حيث هبطت عملة ستارك نت (Starknet – STRK) بنسبة 7.01%، وانخفضت عملة مانتل (Mantle – MNT) بنسبة 9.22%. وتراجعت ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، إيثيريوم (ETH)، بنسبة 1.99% إلى ما دون 3,900 دولار، فيما انخفضت بيتكوين (BTC) بنسبة 1.35% إلى حوالي 108,000 دولار. كما سجّلت معظم القطاعات الأخرى – بما في ذلك الطبقة الأولى (Layer-1) وقطاع PayFi وعملات الميم وDeFi وCeFi – خسائر تجاوزت 1.5%، ما يعكس ضعفاً متزايداً في معنويات السوق.

ولكن، ما المستجدات الأخرى في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.