شركة ليدجر (Ledger) تواجه انتقادات بسبب رسوم تطبيقها الجديد متعدد التوقيعات رغم التحديث التقني

مُطورون ومُستخدمون يتهمون الشركة بتعريض قطاع الكريبتو إلى مخاطر المركزية باتباعها سياساتٍ هادفة للربح.

تُواجه شركة ليدجر (Ledger) المُنتجة لمحافظ الكريبتو موجةَ انتقاداتٍ لاذعة عقب إطلاق تطبيقها الجديد متعدد التوقيعات (Multisig) بسبب رسومه المثيرة للجدل، على الرغم من اعتباره من قِبَل الكثيرين تحديثاً تقنياً فعّالاً.

نقاط رئيسية: التطبيق الجديد متعدد التوقيعات من شركة ليدجر أثارَ موجة انتقاداتٍ لاذعة بسبب فرضه رسوماً ثابتة قدرها 10$ على كل معاملةٍ ورسوم تحويل إضافية بنسبة 0.05% إلى جانب رسوم التحويل على البلوكتشين (رسوم الغاز).

مُطوّرون ومُستخدمون يتهمون الشركةَ بدفع قطاع الكريبتو إلى المركزية باتباعها سياساتٍ هادفة للربح.

طرازُ محفظة Nano Gen5 الجديد تم تزويده بتقنية البلوتوث وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

أعلنت الشركة أنّ تطبيقها الجديد متعدد التوقيعات سيفرض رسوماً ثابتة قدرها 10$ على كل معاملةٍ، باستثناء تحويلات العملات التي ستفرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 0.05%، على أن تُضاف هذه التكاليف إلى رسوم الغاز الاعتيادية للتحويل على البلوكتشين، وهو ما أثارَ استياء مُستخدمين اتهموا شركة ليدجر باستغلال توفيرها خدمات الحفظ الذاتي للأصول الرقمية من أجل التربّح.

مطور إيثيريوم يتهم النموذج الجديد لمحفظة شركة ليدجر باختطاف قطاع الكريبتو وتعريضه للمركزية

جاء صوت مُطوّر بلوكتشين إيثيريوم Pcaversaccio بين أعلى الأصوات انتقاداً للمنتج الجديد، فقد انتقد الشركة في حسابه على منصة X قائلاً: “تتظاهرون بأنكم من مناصري اللامركزية، لكنكم تحاولون جعل محفظة ليدجر (التي أُعيدت تسميتها بعد أن كانت تسمى Ledger Live) ساحة تجمّع وحيدةً لحفظ الأصول الرقمية، حتى يُصبح بإمكانكم استنزاف الجميع من خلالها”.

سابقاً، روّجَ تشارلز غيليميت (Charles Guillemet) -كبير مسؤولي التكنولوجيا لدى شركة ليدجر- لميزة التوقيعات المتعددة باعتبارها تحسيناً أمنياً متقدماً، مؤكداً على أهمية التوقيع الواضح لإتمام المعاملات بشكلٍ أكثر أماناً، لكنّ تعليقاته تناقضت مع وثائق الشركة التي ذكرت في البداية أن الخدمة مجانية.

لاحقاً، أوضحَ غيليميت أنّ الحديث عن كونها مجانية كان خطأ غير مقصود، لكنّ هذا الالتباس أثار الشكوك حول إستراتيجية التواصل والتسعير التي تتّبعها الشركة.

من جهةٍ أخرى، تأسّست شركة ليدجر (Ledger) عام 2014 لتُصبح إحدى أكبر شركات تصنيع محافظ الأجهزة عالمياً، وتزعم الشركة أنها تُؤمّن حوالي 20% من أصول الكريبتو على مستوى العالم، بعد أن باعت أكثرَ من 7.5 مليوناً من هذه المحافظ من خلال الترويج لمنتجاتها كضمانةٍ أساسيةٍ للمُستخدمين الذين يُفضّلون الاحتفاظ بمفاتيح الوصول الخاصة بدلاً من الاعتماد على منصات التداول المركزية (CEXs).

ورغم أنّ مَحافظ أجهزة ليدجر (Ledger) لم تتعرّض عملياً لأي اختراقٍ فعليّ، فقد حذّرت شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي (Kaspersky) من أنّ أياً من محافظ الأجهزة لا يُمكنه حماية المستخدمين من هجمات التصيّد الاحتيالي أو هجمات التواصل الاجتماعي المنسقة، والتي تمثل التهديدات الأكثرَ شيوعاً في عالم الأمن الرقمي.

كذلك، أثارت رسوم التطبيق متعدد التوقيعات (Multisig) جدلاً متزايداً بشأن الموازنة بين الابتكار الأمني ومساعي الكسب التجاري ضمن البنية التحتية لقطاع الكريبتو. وبالنسبة لكثيرٍ من المستخدمين، تُمثّل الخطوة الأخيرة لشركة Ledger مصدرَ قلقٍ أعمق، إذ تُشير إلى أنّ الحدّ الفاصل بين الحفظ الذاتي للأصول الرقمية والتحكّم المؤسساتي قد بدأ بالتلاشي تدريجياً.

ليدجر تطلق إصدار محفظة “5 Nano Gen” المزوّد بتقنيتَي الاتصال قريب المدى (NFC) وشاشة الحبر الإلكتروني (E Ink)

أعادت شركة ليدجر تعريف هويتها ومنتجاتها من خلال إعادة صياغةٍ شاملةٍ لعلامتها التجارية وإطلاق جهازها الأكثر تقدّماً حتى الآن، نعني بذلك إصدارَ 5Ledger Nano Gen. عن ذلك، صرّحت الشركة بأنّ مَحافظها لم تعُد تُعتبر مجرّد “محافظ أجهزة” وحسب، وإنما “أجهزة توقيع رقمية (Ledger Signers)” لإتمام المعاملات، في إشارةٍ إلى دورها المتنامي في حماية الأصول الرقمية وهويات مستخدمي الإنترنت في عصرٍ بات الذكاء الاصطناعي أحدَ محدّداته الأساسية.

أما تطبيقها المرافق Ledger Live فأصبح يُعرف حالياً باسم Ledger Wallet، ليُشكّل المركز الرئيسي لإدارة الأصول الرقمية وتتبُّع قيمتها، فيما يأتي إصدار 5 Nano Gen مزوّداً بتقنيات البلوتوث والاتصال قريب المدى (NFC) لإتاحة التوقيع أثناء التنقّل، كما يتضمّن شاشة تعمل بتقنية E Ink تتيح ميزات التوقيع الشفّاف (Clear Signing) ومُراجعة المعاملات ومفتاح أمان ليدجر (Ledger Security Key).

بموازاة ذلك، كشفت منافستها شركة تريزور (Trezor) عن إصدار جهازها الجديد 7 Safe قبل أيامٍ فقط من إعلان Ledger، ويتميّز هذا الإصدار بعناصر أمان شفافة وتحديثاتٍ بمزايا أمان كمومية (Quantum-secure Updates)، ما يعكس تزايد حدّة المنافسة داخل قطاع محافظ الأجهزة.