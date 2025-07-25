نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد كلود (Claude) يضع توقعاته حول سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة باي نيتورك (Pi Network-PI) حتى نهاية عام 2025

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روبوت الدردشة الرائد والعامل بالذكاء الاصطناعي (AI) كلود (Claude) يُرجّح أن ترتفع أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) وعملة باي نيتورك (Pi Network) بشكلٍ كبير بحلول رأس السنة.

رجّح نموذج الذكاء الاصطناعي Claude الخاص بشركة أنثروبيك (Anthropic) أن تُسجّل أسعار عدة عملاتٍ بديلةٍ رائدة مستوياتٍ غير مسبوقة في نهاية عام 2025، مدفوعة بالمسار الاستثنائي الصاعد لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، والذي سجل مستوياتٍ غير مسبوقة يوم الإثنين الماضي مُرتفعاً إلى 122,838$. ويَعتقد محللون أن هذا الارتفاع قد يُسرّع تبني العملات الرقمية حول العالم، وذلك في حال تواصل هذا الزخم الصاعد.

كما تسبّب هذا الارتفاع الكبير بموجة تفاؤل في قطاع الأصول الرقمية، مع ترجيح المستثمرين بأن تتفوق دورة السوق الصاعدة القادمة على نظيرتها لعام 2021، ما قد يدفع بأسعار العملات البديلة الكبيرة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. فيما يلي، نقدم لكم شرحاً عن العملات الرقمية التي رجَّح نموذج الذكاء الاصطناعي Claude توفيرَها عوائد لافتة بحلول عيد الميلاد.

عملة ريبل (Ripple): نموذج الذكاء الاصطناعي كلود (Claude) يتوقع ارتفاع سعرها بمقدار 6 أضعاف خلال 5 أشهر

رجّح نموذج كلود أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) الرائدة في مجال عمليات الدفع الدولية -والخاصة بشركة ريبل (Ripple Labs)- حتى 20$ بحلول نهاية عام 2025، أي ما يعادل زيادةً بنحو 6 أضعافٍ مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 3.22$ تقريباً.

وتعتمد هذه التوقعات المتفائلة على الأداء القوي لسعر هذه العملة خلال العام الحالي. ففي 18 تموز/يوليو، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 3.65$ مُتخطياً أعلى مستوياته السابقة المسجلة في 2018 عند 3.40$، ما يشير إلى تواصل الزخم الصاعد. أيضاً، ارتفع السعر خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 32%، متفوقاً بذلك على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وباقي العملات الرقمية الواردة في هذا المقال.

وتعزّزت إيجابية المزاج العام للمستثمرين بسبب ازدياد استخدامات عملة ريبل (Ripple)، والوضوح التنظيمي المتزايد، واحتمال الموافقة على إنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP spot ETF)، ما قد يتسبّب بجذب استثماراتٍ كبيرة لهذه العملة قد تتيح القيام بعمليات الدفع الدولية بسرعةٍ وتكلفةٍ منخفضة مع الامتثال للقوانين التنظيمية، الأمر الذي دفع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) إلى الإشادة بهذه العملة كأحد الحلول على البلوكتشين التي تتيح القيام بالمعاملات الدولية دون أيّ وسيط.

وفي عام 2023، أصدرت المحكمة قراراً مهماً يقضي بأن عمليات بيع هذه العملة لصغار المستثمرين لا تُعَد معاملات أوراق مالية، ما قوض النهج السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المناهض لعملة ريبل (Ripple) وباقي العملات الرقمية البديلة. وفي شهر آذار/مارس، أعلن المدير التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) أن اللجنة قامت رسمياً بإسقاط الدعوى القضائية ضد الشركة، ما أزال عقبة كبيرةً وعزّز المزاج العام للمستثمرين تجاه العملات الرقمية بشكلٍ عام.

حالياً، يتوضع سعرُ عملة ريبل (Ripple) دون أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة 11.7%. وفي حال نجح السعر بخرق هذا المستوى بقوة، فقد تُصبح التوقعات المتحفظة لـ Claude -والتي رجّحت ارتفاعه إلى 10$ بحلول نهاية العام- ممكنة التحقيق؛ كما يُشير انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) أسفل مستوى 62 إلى وجود ضغط بيع قصير المدى قد يؤدي إلى جني أرباح مؤقت، لكنّ التصحيح السعري الحالي قد يُساعد على تعزيز المكاسب الأخيرة.

ووفق سيناريو مفرطٍ بالتفاؤل، رجّح Claude أن يرتفع السعر إلى 20$ في حال توفرت محفزات مهمةٌ مثل التغييرات التنظيمية الداعمة للقطاع في الولايات المتحدة بقيادة ترامب، ما قد يتسبّب بتحفيز موجةٍ صاعدة تتفوق على موجة 2021 الأسطورية، علماً أن السعر ارتفع في العام الماضي بنسبة 411% متفوقاً على مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 80% خلال نفس الفترة.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): نموذج الذكاء الاصطناعي كلود (Claude) يُرجح تضاعف سعرها 7 مرات قبل نهاية العام

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) في آب/أغسطس من عام 2020، لتُصبح ثاني أكبر عملة ميم بعد عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، حيث تقارب قيمتها السوقية 8.2 مليار دولار.

كما ارتفع سعر هذه العملة -البالغ 0.00001387$ حالياً- بنسبة 11.5% خلال الأسبوعين الماضيين، و20% في الثلاثين يوماً الماضية، ويقترب السعر حالياً من خرق نمطين فنين مهمين، هُما نمط الوتد الهابط المتشكل بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس، ونمط الراية الصاعد الذي بدأ بالتشكل منذ منتصف أيار/مايو.

بالإضافة إلى ذلك، تقع مستويات المقاومة المهمة قرب مستوى 0.000022$ مع احتمال ارتفاع السعر إلى 0.00003$. وفي حال تواصل الزخم الحالي، يُرجّح نموذج Claude أن يرتفع السعر إلى 0.0001$ بحلول نهاية العام، ما يعادل 7 أضعاف المستويات السعرية الحالية، وقد يُسهم معدل الحرق الكبير -الذي بلغ مؤخراً 2,080%- في حدوث هذا الارتفاع، حيث قام فريق المشروع مؤخراً بحرق 1.3 مليار عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خلال 7 أيام.

أيضاً، يُوفر تطور العملة من عملة ميم إلى نظام تقني يُركز على الاستخدامات الوظيفية آفاقاً واعدةً لسعرها، وقد أسهمت هذه العملة القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) بتحسين إمكانات التوسع عبر حل الطبقة الثانية (Layer-2) شيباريوم (Shibarium) الخاص بها، والذي يتيح إجراء المعاملات بسرعةٍ كبيرة ورسوم منخفضة، إلى جانب إمكانات إضافة التطبيقات اللامركزية (dApp) وتحسين ميزات الخصوصية.

عملة باي نيتورك (Pi Network): نموذج الذكاء الاصطناعي كلود (Claude) يرجح تضاعف سعرها 200 مرة تقريباً بحلول نهاية العام

تسبّب مشروع عملة باي نيتورك (Pi Network-PI) بثورة في قطاع تعدين العملات الرقمية بفضل نهج “النقر من أجل التعدين” (tap-to-mine) الخاص به، والذي يتيح للمستخدمين كسب العملات الرقمية على هواتفهم الذكية دون معداتٍ مكلفةٍ أو خبرة تقنية.

ورجّح نموذج الذكاء الاصطناعي Claude أن يتسبّب التبني الكبير للمشروع بتضاعف سعر عملته -البالغ 0.4448$ تقريباً- 200 مرة، مُرتفعاً إلى 100$ بحلول نهاية العام؛ وعلى العكس من نماذج التعدين التقليدية، يُمكن للمستخدمين تعدين عملة باي نيتورك (Network Pi) بسهولةٍ تامةٍ بالنقر على التطبيق مرةً واحدةً يومياً، في نهج يلقى رواجاً كبيراً لدى حديثي العهد بقطاع العملات الرقمية.

وقد مرَّ سعر هذه العملة بتقلباتٍ شديدة منذ إطلاقها في شباط/فبراير من عام 2025. فمثلاً، انتقل السعر في بداية أيار/مايو من 0.58$ إلى 1.57$ في 4 أيام، مُرتفعاً بنسبة 171% نتيجة الاهتمام المؤسساتي المتواصل. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41 حالياً، ويواصل انخفاضه مع مرور القطاع بشكلٍ عام بموجة بيع كبيرة، ما يُرجح انخفاض السعر بشكلٍ طفيفٍ في المدى المنظور. وفي حال انخفض هذا المؤشر إلى منطقة البيع الزائد عند 30، فمن المرجّح أن يُسارع المستثمرون إلى الشراء مجدداً للاستفادة من انخفاض سعر عملة هذا المشروع الفريد، والذي يتمتع بأسس ماليةٍ وتقنيةٍ قوية.

وفي حال انضمام عملة باي نيتورك (Pi Network) إلى موجة التعافي المرتقبة في سوق العملات الرقمية، فقد يتمكن سعرها من تخطي مستوى المقاومة عند 3$ نهاية الصيف، وقد يتيح له ذلك تسجيل مستوياتٍ غير مسبوقةٍ تتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق المُسجّلة في شباط/فبراير عند 2.99$.

وبالنظر إلى واجهة تطبيقه سهلة الاستخدام وإمكانات توسع بلوكتشين الطبقة الأولى الخاصة به، فقد يزداد تبني عملة هذا المشروع حول العالم بسرعة، ما قد يتسبّب بارتفاع سعرها إلى 5$ حتى بدون موجةٍ صاعدة لسوق الكريبتو، ولكنّ تحقق توقعات Claude المتفائلة -والتي رجّحت أن يرتفع السعر إلى ما يتراوح بين 60$ و100$- يعتمد على نمو قاعدة مستخدميها، وتوفر المناخ التنظيمي الداعم لها داخل الولايات المتحدة.

عملة توكن (TOKEN6900-T6900): عملة ميم جديدة تستهدف توفير عوائد قدرها 1,000 ضعف

على الرغم من أن نموذج كلود يُرجّح ارتفاع قيمة العملات البديلة الكبيرة، لكنّ قيمتها السوقية الكبيرة أصلاً قد تُعيق تحقيقها مكاسبَ كبيرة. وفي حال كنتم من المتداولين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة، فترقبوا موجة جديدةً من عملات الميم التي تَعِد بتوفير أرباح استثنائيةٍ مثل عملة توكن 6900 (TOKEN6900)، وهيَ عملة ميم متوافقة مع معيار ERC-20 تم إطلاق اكتتابها قبل أسبوعين.

وقد نجَح هذا الاكتتاب بجمع أكثر من 1.1 مليون دولار من المستثمرين الأوائل، ما يعكس الطلب المبكر والكبير على هذه العملة، ويشير إلى آفاقها الواعدة بعد إدراجها في منصات التداول.

وعلى عكس باقي العملات التي تُركز على الاستخدامات الوظيفية، تعتمد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) على الصخب والحماس فقط، مع الاستفادة من الطرافة والجهود التسويقية الكبيرة والخوف من تفويت الفرصة (FOMO) لدعم نموّها. ويُعلن موقع المشروع بوضوح أن العملة “ليست مبنية على أسس متينة، بل على الوهم والسخرية والهذيان الجمعي للمتداولين الغارقين في الإنترنت حتى النخاع”.

ويستشهد هذا المشروع بعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم تُركّز على السخرية من القيم السوقية المبالغ بها، والتي تعيد إلى الأذهان فقاعة الإنترنت أواخرَ التسعينيات، علماً أن المعروض الكلي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) هو 930,993,091 عملة، أي أكثرُ من معروض عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) في مَرحلةِ الاكتتاب بعملةٍ واحدة، ما يُعزز نهجها الساخر في التسويق.

وتبدو هذه الإستراتيجية مجدية للغاية، وهوَ ما تشير إليه النجاحات السريعة لاكتتاب هذه العملة. فرغم افتقارها للاستخدامات الوظيفية، تتيح عملة توكن 6900 (TOKEN6900) فرص كسب الدخل دون عناء عبر ميزة الرهن، إلى جانب المكاسب المحتملة لدى تداولها.

أخيراً، يُمكن للمستثمرين المهتمين المشاركةُ في الاكتتاب عبرَ الموقع الرسمي للمشروع وشراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بسعر 0.0067$ حالياً، لكنَّ هذا السعرَ سيرتفع خلال 20 ساعة، ما يعني أن المشاركة المُبكرة قد توفر نقطة الدخول الأفضل لمن يَودّ الاستفادة من الارتفاعات المُحتملة لسعر هذه العملة؛ كما يُمكنكم مواكبة مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.