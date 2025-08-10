صندوق هارفارد الوقفي يكشف عن استثماره 116 مليون دولار في أسهم صندوق شركة بلاك روك (BlackRock) المتداول في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETF)

جامعة هارفارد (Harvard) تمتلك حوالي 1.9 مليون سهم من أسهم الصندوق المتداول في البورصة (ETF) التابع للشركة حتى 30 حزيران/يونيو الماضي.

أفصحت شركة إدارة أصول جامعة هارفارد -المشرفة على صندوق الوقف الجامعي البالغة قيمته 53.2 مليار دولار- عن استثمارها قرابة 116 مليون دولار في صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، لتُصبح بذلك إحدى أكبر المؤسسات استثماراً في أسهم الصندوق حتى اليوم.

المحاور الرئيسية: هارفارد تكشف عن امتلاك حصةٍ في أسهم صندوق iShares التابع لشركة بلاك روك بقيمة 116 مليون دولار، ليُصبح خامس أكبر أصل استثماري في محفظتها.

الخطوة تسلط الضوء على التبني المتزايد لعملة بيتكوين (Bitcoin) بين أرقى الجامعات الأمريكية.

القيمة الإجمالية لأصول الصندوق ازدادت إلى 86 مليار دولار، مع توقعاتٍ بأن يؤدي رفع سقف عقود الخيارات إلى زيادة الطلب.

ووفق الإفصاح المالي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة الماضي، بلغت حيازة الجامعة نحو 1.9 مليون سهم من أسهم الصندوق حتى 30 حزيران/يونيو، ليُصبح صندوقها الوقفي الخامس من حيث الترتيب وفق التعرّض الاستثماري لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد نظرائه لشركات مايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon) وبوكينج هولدينجز (Booking Holdings) وميتا (Meta) عن الفترة المذكورة.

استثمار هارفارد يعد مؤشراً على التبني المتزايد لعملة بيتكوين (Bitcoin) في أوساط الجامعات الرائدة

يُمثل هذا الاستثمار أحد أبرز الإشارات حتى الآن إلى تعمّق تبني المؤسسات المالية المرتبطة بالجامعات الأمريكية المرموقة للمنتجات الاستثمارية المتعلقة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، ورغمَ أن تقارير سابقة أشارت إلى أن جامعة هارفارد بدأت بدراسة فكرة الاستثمار في صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) منذ عام 2018، فإن حقيبتها الاستثمارية في عام 2025 تركّزت بشكلٍ كبير على أسهم الشركات التقنية.

وحتى عام 2024، ظلت جامعة إيموري (Emory University) من أوائل الجامعات الأمريكية الكبرى إفصاحاً باستثمارها في Crypt ETFs عبر إعلانها عن استثمار 15 مليون دولار في صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust.

أمّا صندوق iShares Bitcoin التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، فقد شهدَ نموّاً متسارعاً منذ حصوله على موافقة SEC بصحبة Bitcoin Spot ETFs العشرة الأخرى في كانون الثاني/يناير 2024.

وتبعاً لبيانات شركة BlackRock، فقد بلغ صافي قيمة الأصول الخاضعة لإدارة صندوقها حتى الخميس الماضي أكثر من 86 مليار دولار، ليُصبح بذلك أكبر الـ Bitcoin Spot ETFs عالمياً. وفي خطوةٍ لافتة هذا الأسبوع، قررت SEC رفع الحد الأقصى لعقود الخيارات المرتبطة بكافة موفري صناديق الـ ETFs هذه -بما فيها صندوق iShares Bitcoin التابع للشركة- من 25,000 إلى 250,000 عقد، ما دفع محللي القطاع لترجيح مساهمة هذا التعديل في زيادة الإقبال على صندوقها، والذي تحوّل إلى بوابةٍ رئيسية للمستثمرين المؤسساتيين والأفراد الراغبين بالاستثمار المنظّم في عملة بيتكوين (Bitcoin).

صندوق تقاعد ولاية ميشيغان يضاعف حيازته بنحو ثلاثة أضعاف

أفادت تقارير بأن صندوق التقاعد الخاص بولاية ميشيغان رفع استثماراته المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد ضاعَف حيازته من أسهم صندوق ARK 21Shares Bitcoin للربع الثاني بنحو 3 أضعافٍ لتبلغ 300,000 سهم بقيمة 11.4 مليون دولار بعد أن كانت 100,000 سهم في 31 آذار/مارس، وذلك ضمن صندوق تقاعدٍ تبلغ قيمة أصوله 19.3 مليار دولار.

وإلى جانب عملة بيتكوين (Bitcoin)، تحتفظ ولاية ميشيغان برصيد مستقر من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بامتلاكها حصة 460,000 سهم من أسهم صندوق Grayscale Ethereum Trust (ETHE) بقيمةٍ إجماليةٍ تقارب حالياً 13.6 مليون دولار، وهي حصةٌ تحتفظ بها منذ أيلول/سبتمبر 2024.

وتضع هذه الخطوة صندوق ولاية ميشيغان ضمن عدد متزايد من صناديق التقاعد الأمريكية التي تزيد من استثماراتها في الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية؛ فمثلاً، تمتلك هيئة إدارة استثمارات ولاية ويسكونسن حالياً أكثر من 6 مليون سهم في صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock بقيمةٍ تقارب 387.3 مليون دولار.

في سياقٍ متصل، يُرجح كبار محللي ETFs لدى وكالة بلومبيرج -بنسبة 95%- إمكانية موافقة SEC هذا العام على إطلاق ETFs فوريةٍ لعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC)، بعد أن كانت تقديراتهم السابقة على الموافقة تبلغ 90% وسط تزايد التفاؤل بشأن توفير منتجات كريبتو استثمارية جديدة مُوجّهةٍ للمؤسسات.