مصرف QNB الخليجي يتجه إلى اعتماد شبكة بنك جي بي مورغان (JPMorgan) القائمة على البلوكتشين لتسوية المعاملات باستخدام الدولار الأمريكي

أفاد بنك QNB أن شبكة البلوكتشين الجديدة تتيح له إتمام عمليات الدفع باستخدام الدولار الأمريكي في دقيقتين فقط على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع (24/7) سعياً منه لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

اعتمدت مجموعة QNB المصرفية -إحدى أكبر المؤسسات التمويلية في الشرق الأوسط- منصة البلوكتشين التابعة لمجموعة جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) المصرفية لمعالجة عمليات الدفع المؤسساتية باستخدام الدولار الأمريكي (USD)، في خطوة قوية باتجاه الاستخدام واسع النطاق لتقنية السجل الموزع (DLT).

فقد أفادت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) الثلاثاء الماضي بأن بنك QNB -ومقره الدوحة- سيستخدم نظام Kinexys لعمليات الدفع الرقمية (Kinexys Digital Payments system) التي يُوفرها مصرف JPMorgan، ما يسمح لعملائه من المؤسسات القطرية بتسوية عمليات الدفع باستخدام الدولار الأمريكي في دقائق وطيلة أيام الأسبوع، في حين أن أنظمة التسوية التقليدية غالباً ما تستغرق عدة أيام وتعمل فقط خلال أيام الدوام الرسمية.

يُذكر أن كامل موريس (Kamel Moris) -نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المعاملات المصرفية لدى بنك QNB- صرّح للصحيفة بأن العملاء المؤسساتيين يطالبون -بشكلٍ متزايد- بعمليات دفع دوليةٍ أسرع وأكثر موثوقية، مضيفاً أنه “أصبح لدينا الآن باقة خدماتٍ عاملةٍ على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع (24/7) تضمن إتمام عمليات الدفع بسرعةٍ تصل إلى دقيقتين فقط”، وأكمل بقوله: “إنه حُلم المصرفيين”، فيما لم يستجب بنك QNB لطلب موقع Cryptonews بالتعليق حتى وقت النشر.

According to Bloomberg, Qatar National Bank (QNB Group) has adopted JPMorgan’s blockchain platform to process US dollar corporate payments for its Qatar-based bank. With the integration of JPMorgan’s Kinexys Digital Payments system, QNB can now handle USD payments for local… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 29, 2025

عمليات التسوية الأسرع والأقل تكلفة تعد أساسية لاجتذاب الاستثمارات العالمية

تضع هذه الخطوة بنك QNB ضمن قائمةٍ متزايدة من البنوك الخليجية الساعية إلى عقد شراكاتٍ مع شركاء عالميين كمصرف JPMorgan لتحديث أنظمة الدفع ضمن مساعي المنطقة -التي طالما اعتمدت على الثروة المرتبطة بالنفط والسيولة الدولارية- الرامية حالياً إلى تعزيز بنيتها التحتية المالية لدعم إستراتيجيات التنويع واجتذاب المستثمرين العالميين، وتُعتبر أنظمة التسوية الأسرع والأقل تكلفة أساسية لتحوّلٍ كهذا.

وتُعالج منصة خدمات Kinexys التابعة لبنك JPMorgan -التي تم إطلاقها في عام 2019- حالياً معاملاتٍ يومية بقيمةٍ تقارب 3 مليار دولار؛ ورغم تواضع هذه القيمة مقارنةً بنظيرتها الأوسع نطاقاً لذراع تسوية المعاملات التابع للمصرف الأمريكي والبالغة 10 تريليون دولار، إلا أنها تشهد توسعاً بوتيرة متسارعةٍ مع انضمام المزيد من المؤسسات إليها، خاصةً وأن المصرف الأمريكي يُعَد أكبر ساحات تسوية المعاملات باستخدام الدولار الأمريكي عالمياً، ويستغل مكانته لتوسيع نطاق الوصول إلى منصته Kinexys.

اعتماد بنك QNB للمنصة يظهر دور البنوك الخليجية في توسيع استخدام البلوكتشين

بالنسبة لبنك QNB، تأتي التسوية الفورية للمعاملات باستخدام الدولار الأمريكي تلبية للتوقعات المتزايدة المرتبطة بالمؤسسات المصرفية؛ ففي ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي، تنتقل المعلومات بسلاسةٍ، ويُنتظر أن يتبعها تحويل الأموال بذات البساطة، كما أن سرعة التسوية تُتيح للبنك منافسة نظرائه الإقليميين والدوليين بقوة أكبر في مجال الخدمات المصرفية المُوجّهة للشركات.

في ذات الوقت، تُواصل المؤسسات المالية الكبرى عالمياً ضخ استثماراتٍ أكبرَ في الحلول القائمة على تقنية البلوكتشين بهدف تبسيط أنشطة خدمات التسوية الداخلية وتحسين الشفافية؛ فلأكثر من 10 سنواتٍ، واصلت البنوك تجربة مختلف نظم السجل الموزع، لكن القليل منها فقط نجح بتوفير خدماتٍ تتيح قابلية التوسع للاستخدام واسع النطاق.

يُذكر أخيراً أن اعتماد بنك قطر الوطني (QNB) للحلول القائمة على البلوكتشين يشير إلى أن البنوك الخليجية -والتي غالباً ما تكون من أولى مصارف الأسواق الناشئة اختباراً للتقنيات المالية الجديدة- تسعى حالياً إلى تطبيق هذه الحلول على نطاق أوسع، ويعكس هذا التحول كلاً من الضغط التنافسي لتحديث البنية التحتية المالية والأهمية الإستراتيجية لضمان الوصول الموثوق إلى عملة الدولار الأمريكي (USD).