شركة Grayscale تقدم طلبات جديدة في سعيها لإنشاء صناديق تداول فوري في البورصة لعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR)

قامت شركة Grayscale Investments بتسجيل صندوقين نظاميين جديدين لعملة كاردانو (Cardano) وعملة هيديرا (Hedera) في ولاية ديلاوير الأمريكية، وقد يأتي هذا استعداداً لإطلاق صناديق تداولٍ فوري في البورصة (Spot ETFs) لكلا العملتين؛ وتنص الطلبات المقدمة في 12 آب/أغسطس على تسميتهما Grayscale Cardano Trust ETF وGrayscale Hedera Trust ETF وتصنيفهما كصناديق نظامية عامة.

وتظهر طلبات الترخيص ضمن السجلات الرسمية لشركات ولاية ديلاوير وتتبع نمطاً لجأت إليه شركة Grayscale سابقاً عند التحضير لإطلاق الصناديق المتداولة في البورصة، وتُتبَع هذه الطلبات عادةً بمذكرة S-1 يجب رفعها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل دخول الصندوق في مرحلة التداول.

وقد اعتمدت اللجنة هذا العام طلب 19b-4 المقدم من شبكة NYSE Arca لإضافة صندوق التداول الفوري في البورصة المقترح لعملة كاردانو (Cardano) إلى جانب طلب Nasdaq لصندوق عملة هيديرا (Hedera) المتداول في البورصة، وتُمثل هذه الاعترافات الخطوة الأولى من عملية المراجعة القانونية.

صناديق عملة كاردانو (Cardano) وعملة هيديرا (Hedera) تمهد للمرحلة التالية من إستراتيجية شركة Grayscale للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

تمثل هذه الصناديق الجديدة أول تسجيلٍ لصناديق مُخصصةٍ لعملة كاردانو (Cardano) وعملة هيديرا (Hedera) لشركة Grayscale في ولاية ديلاوير، وقد قامت الشركة سابقاً بتسجيل صناديق استثمارية لعملات بديلة أخرى من بينها عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة فايل كوين (Filecoin-FIL) وعملة أفالانش (Avalanche-AVAX) وعملة بيتنسور (Bittensor-TAO).

وتتزامن هذه الخطوة مع إطلاق شركة Grayscale صندوقين منفصلين يتيحان الاستثمار في العملات الخاصة بمشروعي DeepBook and Walrus، واللذين يوفران إمكانية التداول والبنية التحتية البيانية على بلوكتشين سوي (Sui Blockchain).

كما ينظر محللو القطاع إلى هذه الخطوات كجزءٍ من حركةٍ أكبر لمدراء الأصول في الولايات المتحدة تهدف إلى التوسع في مجال صناديق العملات البديلة المتداولة في البورصة انطلاقاً من النجاح التجاري لصناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة؛ وقد جذبَ هذا النجاح اهتماماً متزايداً من قِبلِ المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن إمكانية الاستثمار المنظم في تشكيلةٍ أوسع من الأصول الرقمية.

الظروف التنظيمية المشجعة تدعم فكرة صناديق العملات البديلة المتداولة في البورصة

تشتهر كاردانو (Cardano) بمقاربة تطوير البلوكتشين المبنية على الأبحاث وتركيزها الكبير على قابلية التوسع، فيما يوفر مشروع هيديرا (Hedera) نموذجاً بديلاً للسجل الموزع مُصمم للاستخدامات المؤسساتية، وهذا يعني أن صناديقها المتداولة في البورصة ستتيح نقاط وصولٍ جديدةً للمُستثمرين وستجذب الباحثين عن هيكليات السوق التقليدي بدلاً من الشراء المباشر للعملات.

وتنحاز البيئة التنظيمية حالياً نحو دعم هذه المنتجات؛ حيث وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخراً على آليات استرداد الاستثمارات في هيئة الأصول الفعلية لصناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثر (Ether) في البورصة، وقد شجّع هذا القرار تقديم المزيد من الطلبات المرتبطة بعملات رقمية أخرى، كما تتعاون SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع على مشروع “Project Crypto”.

أيضاً، تهدف هذه المبادرة إلى توضيح تصنيف الأصول الرقمية وفق القانون الأمريكي، حيث يقوم المشرّعون -خلال هذه المهمة- بتحديد العملات الرقمية التي يَجبُ اعتبارُها أوراقاً مالياً لإزالة الغموض المحيط بهذه القضية بالنسبة للمُصدِرين المُحتملين، وقد قامت شركة Grayscale بتقديم طلب سري للجنة الأوراق المالية والبورصات لإجراء اكتتابٍ عام في الولايات المتحدة تأكيداً على رغبتها بتوسيع حضورها في السوق.

في الختام، يُمكن لصناديق التداول الفوري في البورصة لعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR) أن تزيد من السيولة وتفاعل السوق لكلا العملتين، إلى جانب توفير أدواتٍ جديدة ومنظمةٍ للمُستثمرين المؤسساتيين من أجل المشاركة في القطاع؛ وتشير الطلبات المقدمة في ولاية ديلاوير إلى أن شركة Grayscale تضع الأسس اللازمة لإطلاق هذه المنتجات في السوق بمجرّد حصولها على التصريح القانوني.