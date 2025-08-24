عدد من الشركات منها Grayscale وBitwise يعدلون طلبات صناديق التداول الفوري في البورصة لعملة ريبل (Ripple-XRP)

شركات Grayscale وBitwise وCanary وCoinShares وFranklin و21Shares وWisdomTree تطرح تعديلاتٍ لطلبات صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة.

قامت العديد من شركات إدارة الأصول يوم الجمعة بتحديث طلباتها المرفوعة لتأسيس صناديق عملة ريبل (Ripple) متداولة في البورصة، ويشير هذا إلى تجدد السعي للحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

نقاط أساسية: قامت العديد من الشركات -من بينها Grayscale وBitwise- بطرح تعديلاتٍ لطلبات صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة استجابةً لتقييم لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تشمل المقترحات تعديلاتٍ هيكلية لتمكين إصدار عملة ريبل (Ripple) والأموال التقليدية إلى جانب السحب بالأموال التقليدية أو بالعملة المُستثمرة ذاتها.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 7% إثر هذه التطورات فيما بقيت شركة بلاك روك (BlackRock) خارج سباق عملة XRP.

عمدت شركات Grayscale وBitwise وCanary وCoinShares وFranklin و21Shares وWisdomTree إلى طرح تعديلاتٍ لطلبات صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة، ولم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن على أيّ من صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة، فيما تُعبّر طلبات التعديل عن استجابة الشركات للتقييمات القانونية المستمرة.

تعديل طلبات صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) نجم عن ردود من لجنة الأوراق المالية والبورصات

ينسبُ مُحلل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في وكالة بلومبيرج جيمس سيفارت (James Seyffart) موجة الطلبات هذه “بشكلٍ شبه مؤكد إلى تقييمات لجنة الأوراق المالية والبورصات”، وأضاف على منصة X (تويتر سابقاً) أن هذه الخطوة متوقعةٌ وتُمثل “إشارةً جيدة”.

وتشمل المقترحات تعديلاتٍ هيكلية لتمكين إصدار عملة ريبل (Ripple) والأموال التقليدية إلى جانب السحب بالأموال التقليدية أو بالعملة المُستثمرة ذاتها؛ ما يلغي حصرية التعامل بالمال التقليدي.

Bunch of XRP ETF filings being updated by issuers today. Almost certainly due to feedback from SEC. Good sign, but also mostly expected pic.twitter.com/GiSL1kc6lt — James Seyffart (@JSeyff) August 22, 2025

وقد تحدَّث رئيس شركة The ETF Store نيت جيراسي (Nate Geraci) عن هذه التعديلات ووصفها بكونها “جديرةً بالملاحظة” وأنها تُعد “إشارةً جيدةً جداً” للموافقة المُحتملة في نهاية المطاف.

من جانب آخر، لم تُشارك شركة بلاك روك (أكبر مصدر للصناديق المتداولة في البورصة في العالم) في سباق عملة ريبل (Ripple) رغم الزخم الكبير للسوق، حيث قامت الشركة سابقاً بإصدار أول صندوق تداولٍ فوري في البورصة (spot ETF) لكلٍّ من عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، لكنّها أكدّت هذا الشهرَ عدمَ وجود خططٍ لإصدار مُنتج مرتبطٍ بعملة ريبل (Ripple).

ووصلت مقترحات التعديل خلال حركةٍ صاعدة لسوق الكريبتو ارتفع فيها سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 7% يوم الجمعة ليصبح 3.08$، وقامت شركة VanEck في هذه الاثناء برفع طلبٍ لصندوق JitoSOL متداولٍ في البورصة يُعد أول صندوق مقترح لعملة سولانا (Solana) مدعومٍ بالكامل بعملة رهنٍ مُسالة (LST)، حيث سيقوم الصندوق بتتبع عملة جيتوسول (JitoSOL) التي تُمثل عملات SOL المرهونة على شبكة سولانا (Solana network).

وقد صرَّحت شركة Jito الداعمة للمقترح أن هذه الصندوق يُمثل إنجازاً في ظل الشفافية التي وفرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات؛ حيث تم استبعاد البروتوكول والرهن المُسال من تصنيف معاملات الأوراق المالية؛ وصرَّحت الشركة يوم الجمعة عبر مدوّنتها “أن الشفافية ترسم مساراً قانونياً لاستخدام عملات الرهن المسالة (LSTs) من قبل ممولي الصندوق المتداول في البورصة”.

كما سمحت SEC مؤخراً للصناديق المتداولة في البورصة بإصدار العملات وسحب الرصيد بنفس العملة ما يفسح مجالاً قانونياً أوسع لإصدار منتجاتٍ مبتكرة، وقد أصبحت شركة REX-Osprey منذ بضعة أسابيع أول مُصدِر للصناديق المتداولة في البورصة يقوم بدمج مكافآت الرهن في صندوق قائم على عملة سولانا (Solana) بفضل شراكته مع JitoSOL، ويتم تداول عملة سولانا (Solana) -في وقت كتابة المثال- بسعر 199$ المُرتفع بنسبة 10% خلال 24 ساعة.

شركة Grayscale تمضي قدماً في مخطط صندوق عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) المتداول في البورصة

تسير شركة Grayscale وفق مُخططها لإطلاق صندوق متداول في البورصة لعملة دوجكوين (Dogecoin)، وكشفت عن رمز “GDOG” في آخر طلبٍ مُقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات، كما صرَّحت الشركة يوم الجمعة أنها تُخطط لتغيير اسم صندوق Grayscale Dogecoin Trust إلى Grayscale Dogecoin Trust ETF.

وسيتم إدراج الصندوق ضمن منصة NYSE Arca (القسم المخصص للصناديق المتداولة في بورصة نيويورك) في حال موافقة اللجنة، وقد أجرَت الشركة المُعاملات اللازمة لدعم الإدراج؛ حيث ينص الطلب على “أنّ الأسهم المتوقع إدراجها في NYSE Arca ستحمل رمز GDOG”، وقد أعلنت شركة Grayscale -بهذا الطلب- دخولها إلى قطاعٍ عالي التنافسية، كما انضمّت شركتا Rex-Osprey وBitwise إلى هذه الموجة برفع طلباتٍ لمنتجاتٍ مشابهةٍ أمام لجنة الأوراق المالية البورصات التي تقوم بمراجعةِ عشرات الطلبات المُشابهة لصناديق الكريبتو المتداولة في البورصة.