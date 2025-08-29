نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) من جوجل يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة كرونوس (Cronos-CRO) بحلول نهاية عام 2025

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

رغم الأوضاع الأخيرة غير المستقرة في السوق وتزايد التوجهات الهابطة، يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini (النموذج الأحدث من جوجل) موجة صاعدةً قوية لسعر عملة ريبل (Ripple) بحلول نهاية 2025، مدفوعةً بتوسّع استخداماتها الوظيفية العملية. بالمثل، يُشير النموذج إلى آفاق إيجابية لعملة كرونوس (Cronos) مع اتساع نظامها التقني، ولعملة سولانا (Solana) التي تستعد لعودة قوية قد تمنحها فرصةً لتجاوز عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من جديد.

في المقابل، شهد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتفاعاً تاريخياً بلغ 4,958$، لتذكر الجميع بأنها ما تزال رائدة العملات البديلة، فقد ساهم هذا الارتفاع في إشعال موجة صعود شهدته معظم العملات البديلة قبل أن تعود إلى الهدوء لاحقاً. حالياً، يدخل سعرها مرحلة تجميع بينما تدخل عملة سولانا (Solana) دائرة الأضواء بعد تجاوز سعرها 210$.

أمّا سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) فيتوضع قرب 113,000$، أي أقلَّ بنحو 9% من أعلى مستوى تاريخي له عند 124,000$ في آب/أغسطس. ويستمر تفاؤل المحللين بالاتجاه الصاعد في ظل أجواء تنظيميةٍ أكثر استقراراً بما يتوافق مع توقعات نموذج Gemini.

عملة ريبل (Ripple): توقعات Gemini تشير إلى أن الصعود الهائل في نهاية العام قد يمثل مجرد بداية

حققت عملة ريبل (Ripple) إنجازاتٍ لافتة في عام 2025، بعد فوز شركة Ripple بالنزاع القضائي طويل الأمد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتخطى السعرُ حاجز 1$ مرتفعاً بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي، ويُرجّح نموذج Gemini أن يتواصل هذا الزخم الإيجابي.

ويكتسب سعر هذه العملة الزخمَ بشكلٍ مستمر مع ازدياد أعداد مستخدمي البلوكتشين الخاصة بها (XRP Ledger) وإطلاق البطاقة الرسمية XRP Mastercard، ما يُمكّنها من دخول سوق الائتمان الذي تُقدَّر قيمته بتريليونات الدولارات. ومن المرجّح أن يتم إطلاق صندوق لتداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) في تشرين الأول/أكتوبر ما يُعزز احتمال تحقق هذه التوقعات، الأمر الذي يُرجّحه التحليل الفني لسِعرها.

المصدر: XRPUSD / TradingView

كذلك، يشير التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى احتمال ارتفاعه بشكلٍ كبير نهاية العام الحالي حتى 10$ في حال تواصلت الظروف المواتية في السوق، كما يرتفع حجم تداول هذه العملة بشكلٍ مستمر، وقد يرتفع أكثرَ فأكثرَ في حال نجح السعر بالبقاء فوق مستوى 2.90$.

وعليه، من المرجّح أن يرتفع السعر إلى 10$ على المدى الطويل، ولكنْ يجبُ عليه أولاً خرق مستوى المقاومة عند 3.66$، وهو المستوى نفسه الذي ارتدَّ عنه سابقاً ما أدى إلى تراجعه دون 3$.

عملة كرونوس (Cronos): المسار نحو 1$ بات أقرب من أي وقتٍ مضى

تتبلور ملامح عملة كرونوس (Cronos) كإحدى العملات “المكتوب لها البقاء”، فقد أعلنت مجموعة Trump Media and Technology Group مؤخراً عن شراكة مع Crypto.com يتم من خلالها دمج عملة كرونوس (CRO) كعملة وظيفية للمكافآت على منصتي Truth Social و+Truth. وبموجب ذلك أصبح بإمكان المستخدمين استبدال “جواهر التفاعل” بعملات كرونوس (CRO) مباشرةً عبر محفظة Crypto.com.

وعقبَ هذا الإعلان، ارتفع سعر العملة بنسبة 30% ليصل إلى 0.20$، ثم واصل صعوده متجاوزاً 0.30$. وتستمر التوقعات السعرية بالتحرّك صعوداً، فيما تشير بيانات Gemini إلى أنّ الزخم يرتفعُ تمهيداً لعام صاعدٍ قوي.

المصدر: CROUSD / TradingView

كما ارتقت عملة CRO مجدّداً إلى قائمة أفضل 20 عملة رقمية بقيمة سوقية تتجاوز 11 مليار دولار وسعر حالي يبلغ 0.30$، فقد ارتفعَ مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 85، أي إلى منطقة الشراء الزائد بوضوح، وهو ما يُشير عادةً إلى احتمال حدوثِ تراجع مع بدء إنهاك المشترين، غيرَ أن ذلك لم ينعكس بعدُ على سعر عملة كرونوس (Cronos). ويبدو أن تصحيح السعر باتجاه مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 0.23$ -وهو نطاق شائع للتراجعات الطفيفة- يُعتبر منطقياً. مع ذلك، يتوقع نموذج Gemini بأن يصل إلى 0.80$ في نهاية العام، وهوَ ما يلقى تأييداً واسعاً من المحللين، خاصة في ظل موجة الأخبار المتسارعة التي تغذي الزخم.

عملة سولانا (Solana) : توقعات نموذج Gemini تبشر بعودة قوية

يقترب سعر عملة سولانا (Solana) من أعلى مستوى تاريخي له عند 251$، فيما يرى كلٌّ من Gemini والمحللون أن النطاق السعري بين 300$ و350$ يُمثل هدفاً متحفظاً يمكن بلوغه بحلول نهاية العام.

وتظهر المفارقة في أن هذا الارتفاع فوق 210$ جاء مباشرةً بعد أن سخر جيم كريمر (Jim Cramer) من فكرة وصول سعر عملة سولانا (Solana) إلى 2,000$. ورغم أن بلوغ ذلك المستوى غير مُرجّح هذا العام ولا الذي يليه، فإن مجرد تحرك السعر نحو 500$ يكفي لإبقاء حماسة المستثمرين مشتعلة على المدى القصير.

المصدر: SOLUSD / TradingView

قد يؤدي تسجيل سعر عملة سولانا (Solana) مستوى قياسياً جديداً إلى تسريع مساره نحو 300$. فخلال العام الماضي، أظهرت العملة قدرةً عالية على الصمود، محافظةً على مستويات دعم متينةٍ حتى في فترات الشك بأدائها. وفي الغالب، يُطلِقُ كل اختراق سعري للعملة موجة كبيرةً من المكاسب عبر نظامها التقني، وخصوصاً عملات الميم، ولعلّ المثال الأبرز هو عملة دوجويفهات (DogWifHat-WIF) التي ارتفعت قيمتها السوقية من أقل من مليون دولار إلى عدة مليارات.

لذلك، تُواصل عملات الميم لعب دورٍ محوريّ في السوق، وتستقطب عمليات الإطلاق الجديدة اهتماماً واسعاً. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حالياً عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) التي تشهد صعوداً سريعاً كأحدث عملة ميم بطابع “الكلاب” تجذب الأنظار.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge): الاختيار الأبرز للمحللين خلال الموجة الصاعدة

جذبت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اهتمام المستثمرين بشكلٍ كبير، فبعد وقتٍ قصير من إطلاق اكتتابها، نجحت عملة الميم الحاملة لشعار الكلب دوج بجمع أكثر من 1.62 مليون دولار. ويرتكز الحماس حول هذه العملة على النسخة الرياضية من كلب دوج وشغفه بالتداول برافعة مالية عاليةٍ، ويعتمد هذا المشروع كثيراً على الحماس المتعلق بالصور الطريفة، ولا يدّعي توفير استخداماتٍ وظيفية كبيرة.

مع ذلك، يُوفر المشروع لمجتمعه بعض المزايا الجذابة مثل ميزة الرهن والمسابقات، ما قد يُساعد على حفظ تفاعل قوي مع هذه العملة بمرور الوقت؛ ومن ميزات هذا المشروع أيضاً كيفية توزيع المعروض الكلي لعملته، حيث تم رصد 40% منه للبيع ضمن الاكتتاب، دون تخصيص أي عملات لأشخاصٍ مقرّبين من المشروع، ودون جولات بيع خاص، ما يقلل من خطر قيام الحيتان من المستثمرين الكبار بالبيع لدى إدراج العملة في منصات التداول الرائدة.

كذلك، يعكف فريق المشروع حالياً على إطلاق برنامج رهن لمالكي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) يتيح لمشتري مرحلة الاكتتاب فرصة كسب عوائد رهنٍ سنويةٍ قدرها 187% حالياً؛ ويُمكنكم رهن العملات المشتراة والبدء بكسب مكافآت الرهن حتى قبل انتهاء الاكتتاب. كما أنّ المشروع يُوفر أكبرَ العوائد المحتملة لداعميه الأوائل لدى ارتفاع سعر العملة.

أخيراً، يُمكنكم التوجه إلى موقع المشروع لمتابعة المستثمرين الأذكياء والانضمام إلى الاكتتاب، علماً أنكم تستطيعون شراء العملة عبر مُبادلتها بعملة إيثيريوم (Ethereum) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى بالفيزا والماستركارد.