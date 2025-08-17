نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل يضع توقعاته حول سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة تشين لينك (Chainlink-LINK) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025

إليكم أسباب ترجيح نموذج جيميني (Gemini) الخاص بشركة جوجل (Google) تحقيق مالكي عملة ريبل (Ripple) وعملة تشين لينك (Chainlink) وعملة سولانا (Solana) مكاسب كبيرة بحلول عيد الميلاد.

رجّحت منصة الذكاء الاصطناعي Gemini الخاصة بشركة Google أن تشهد عملة ريبل (Ripple) وعملة تشين لينك (Chainlink) وعملة سولانا (Solana) ارتفاعاتٍ كبيرةً بأسعارها في الأشهر القادمة، ما قد يُوفر لمالكيها أرباحاً كبيرةً بحلول عيد الميلاد، ويبدو أن الزخم الحالي لأسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام يُعزز هذه التوقعات المتفائلة، حيث سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ صباح اليوم الخميس عند 124,000$، ما يشير إلى سعي الثيران -المُضاربين على الارتفاع- إلى دفع أسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام إلى الأعلى بقوة.

على صعيد المستجدات التنظيمية، قام الرئيس ترامب في الشهر الماضي بتوقيع قانون GENIUS الذي وضع إرشاداتٍ فيدرالية لضمان تغطية الاحتياطيات بالكامل للعملات المستقرة. بعدها بوقتٍ قصير، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مبادرة إصلاحاتٍ شاملةٍ باسم مشروع الكريبتو (Project Crypto) تسعى إلى تحديث قوانين الأوراق المالية لتوفير الوضوح التنظيمي بالغ الأهمية للأصول الرقمية.

وتشير هذه التحولات السياسية إلى أن إدارة ترامب تتحرّك بجديةٍ للوفاء بوعود حملتها الانتخابية حول جعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً لتقنية البلوكتشين. ومع تصاعد التفاؤل في السوق، رجّح مُحللون كثرٌ أن تتخطى موجة الارتفاعات القادمة المستويات المرتفعة في عام 2021. كذلك، رجّح نموذج Gemini أن تتصدّر عملة ريبل (Ripple) وعملة تشين لينك (Chainlink) وعملة سولانا (Solana) هذه الموجة الصاعدة.

عملة ريبل (Ripple): نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini يُرجّح أن يتضاعف سعرها 6 مرات مرتفعاً نحو مستوى 20$ بحلول عيد الميلاد

رجّح نموذج Gemini أن يقترب سعر عملة ريبل (Ripple) من مستوى 20$ قبل نهاية عام 2025، بارتفاع يقارب ضعف المستويات السعرية الحالية عند 3.26$.

وحقق سعر هذه العملة مؤخراً أداءً لافتاً. ففي 18 تموز/يوليو، ارتفع السعر إلى 3.65$ متخطياً مستوياته العليا في عام 2018 عند 3.40$، قبل أن ينخفض بنسبة 10% بالأمس. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، ما يزال السعر مُرتفعاً بنسبة 11% في الشهر الماضي، متفوقاً على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي ارتفع بنسبة 6% فقط.

ومع إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) في عام 2024 بعملة ريبل (Ripple) كأحد الحلول الرائدة لعمليات الدفع الدولية، يزداد رَواجها لدى اللاعبين في قطاع التمويل التقليدي بشكلٍ مستمر، كما انتهى النزاع القضائي الطويل بين شركة ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هذا العام بعدَ سحب الدعوى عقبَ حكم قضائي في 2023 أكد أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا تُصنَّف كأوراق مالية، وهو انتصار مهمٌّ لريبل وللقطاع ككل.

مخطط بياني لسعر زوج XRP/USDT

وفي حال نجح سعر عملة ريبل (Ripple) بتخطي أعلى مستوياته على الإطلاق، يُرجّح نموذج جيميني أن يرتفع السعر إلى مستوى 6$ بسهولةٍ، لكنّ ارتفاعه إلى مستوى 20$ يتطلب سوقاً صاعدةً قوية وواسعة النطاق للعملات الرقمية.

وتشير بيانات التحليل الفني إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يرتفع حالياً فوق مستوى 58، ما يشير إلى الزخم الشرائي المتزايد. وفي العام الماضي، ارتفع سعر هذه العملة بنسبة 472% متفوقاً على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) الذي ارتفع بنسبة 104% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 75%.

عملة تشين لينك (Chainlink): نموذج Gemini يُرجّح ارتفاع سعر عملة الحل الرائد للتشغيل البيني على البلوكتشين إلى 100$

تُعد عملة تشين لينك (Chainlink-LINK) من أكبر العملات الرابحة مؤخراً، مع ارتفاع سعرها بنسبة 126% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي متفوقاً على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum)، ويقع السعر عند 22.53$ حالياً.

توقعات نموذج Gemini حول سعر عملة تشين لينك (Chainlink)

ويُوفر المشروع وسيط بياناتٍ لامركزياً يُزود العقود الذكية على البلوكتشين ببياناتٍ من العالم الحقيقي، ما يُسهل دمج الأنظمة التقليدية مع أي شبكة بلوكتشين تقريباً. ويرى كثيرون أن تحويل البيانات والتشغيل البيني مهمان جداً لتبني العملات الرقمية بشكلٍ كبير، ما يُعزز مكانة المشروع كأداة ربطٍ بين شبكات البلوكتشين ونظم التمويل التقليدي (TradFi) بفضل تعاونه طويل الأمد مع SWIFT.

وبالنظر إلى تشكّل نمط الوتد الهابط الداعي إلى التفاؤل بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس، والذي تتبعه عادةً ارتفاعات سعرية كبيرة، رجَّح نموذج Gemini أن يرتفع سعر عملة تشين لينك (Chainlink) نحو مستوى 30$ بحلول نهاية هذا الشهر في حال نجح بخرق مستوى المقاومة عند 25$.

مخطط بياني لسعر زوج LINK/USD

ويشير وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72 إلى إلى استمرار الزخم الشرائي، والذي قد ينخفض مع قيام المتداولين بجني القليل من الأرباح، إلا أن الطلب يبقى مرتفعاً خصوصاً بعد إعلان حملة إعادة الشراء الخاصة بالمشروع (Chainlink Reserve)، واتفاقية التعاون الجديدة للبروتوكول مع منصة التداول Intercontinental، وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك، وقد تقود هذه التطورات إلى احتمال تسجيل عملة تشين لينك (Chainlink) مكاسبَ كبيرة.

عملة سولانا (Solana): الأخبار حول إنشاء صناديق لتداولها في البورصة (Solana ETFs) وتحسينات البلوكتشين الخاصة بها تدفع Gemini إلى ترجيح تضاعف قيمتها 3 مرات بحلول عيد الميلاد

واصلت عملة سولانا (Solana-SOL) تعزيز مكانتها في النظام التقني للعقود الذكية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 96.6 مليار دولار، وجذبت اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمُطوّرين على حدٍّ سواء.

توقعات نموذج جيميني حول سعر عملة سولانا (Solana)

ومن أهم محفزات الارتفاع الأخير في سعر هذه العملة تلك الترجيحات بأن تتم الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري لها في البورصة (Solana spot ETF) بالولايات المتحدة، وقد يتكرر التأثير الإيجابي للموافقة على إنشاء صناديق لتداول عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة، ما قد يتسبّب بجذب استثماراتٍ كبيرة، إلى جانب تعزيز التبني المؤسساتي لهذه العملة بشكلٍ كبير.

أيضاً، تعزّزت التوقعات الإيجابية بعد قيام ترامب بداية العام بنشر مقترح على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به حول إضافة عملة سولانا (Solana) إلى الاحتياطي الوطني من عملة بيتكوين (Bitcoin) وشيك الإطلاق. وبحسب المقترح، يأتي إدراج عملة SOL مقتصراً على الأصول التي تمت مصادرتها من قبل جهات إنفاذ القانون، لا عبر شراء مباشر من السوق.

كما يشير المخطط البياني لسعر هذه العملة إلى تمكنه من الارتفاع فوق الاتجاه الهابط طويل الأمد، فبعدَ ارتفاع السعر إلى 250$ في كانون الثاني/يناير، وانخفاضه إلى 100$ في نيسان/أبريل، ارتفع مجدداً إلى 196$.

مخطط بياني لسعر زوج SOL/USDT

وقد دفع نجاح السعر بخرق نمط الوتد الهابط نموذجَ Gemini إلى ترجيح ارتفاعه حتى 600$ بحلول نهاية عام 2025، أي ما يُعادل ضعفي أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 293.31$ والمُسجّلة منتصف كانون الثاني/يناير الماضي. مع ذلك، يعتمد تحقق هذه التوقعات المتفائلة على قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنشر توجيهاتٍ شاملةٍ حول العملات الرقمية بحلول عيد الميلاد.

