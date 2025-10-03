نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) التابع لجوجل يتوقع تحقيق عملة ريبل (XRP) وعملة باي نيتورك (PI) وعملة شيبا إينو (SHIB) عوائد ضخمة بحلول نهاية عام 2025

مع استمرار حالة ارتفاع الأسعار، تتوقع أداة الذكاء الاصطناعي Gemini التابعة لجوجل أن تحقق عملة ريبل (Ripple) وعملة باي نيتورك (Pi Network) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) عوائدَ مُجزية خلال فترة عيد الميلاد.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini -ردُّ شركة جوجل على نموذج شات جي بي تي (Chat GPT) وأحد أبرز منافسيه في مجال الذكاء الاصطناعي- أن تُحقق عملة ريبل (Ripple) وعملة باي نيتورك (Pi Network) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) عوائدَ استثنائية أسرَع ممّا يتوقعه معظم المستثمرين.

ويتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عملاق قطاع الكريبتو التي تبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، بانخفاض نسبته حوالي 4% من أعلى مستويات سعرها على الإطلاق البالغ 124,128$. مع ذلك، فقد ارتفع سعرها بنسبة 2% خلال الليل، ليتماشى مع زيادة إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 2%، والتي تبلغ الآن 4.19 تريليون دولار.

ونظراً لأن شهر تشرين الأول/أكتوبر يُطلق عليه عادةً اسم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” (Uptober)، وقد كان على الدوام من أقوى الأشهر بالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، يُعزز ذلك احتمال أن نشهد قمماً جديدةً لعدة أصول كبرى.

في الوقت ذاته، يُوفّر صنّاع السياسات في الولايات المتحدة زخماً إضافياً. من ذلك، توقيع الرئيس ترامب في تموز/يوليو على قانون جينيوس (GENIUS ACT)، وهو أول قانون فيدرالي يُنظم العملات المستقرة بشكلٍ واضح مُلزماً الشركات المُصدِرَة لها بتوفير احتياطي كاملٍ لدعمها. بعد فترة وجيزة، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشروع الكريبتو (Crypto Project)، وهو تحديث شامل يهدف إلى مواءمة قوانين الأوراق المالية مع الأصول الرقمية.

ومع ظهور قواعد تنظيميةٍ أوضح، يشير المحللون إلى أن موجة ارتفاع العملات البديلة القادمة قد تتجاوز دورة 2021. وإذا صحّت توقعات Gemini، فقد تأتي عملة ريبل (Ripple) وعملة باي (Pi) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) في طليعة هذا الارتفاع.

عملة ريبل (Ripple): نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini يتوقع ارتفاع سعرها إلى 5$

يتوقع نموذج Gemini ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 5$ بحلول نهاية عام 2025، وهي زيادة قدرها 68% من سعرها الحالي البالغ 2.98$.

وأظهرت عملة ريبل (Ripple) بالفعل قوةً ملحوظة هذا العام. ففي 18 تموز/يوليو، ارتفع السعر إلى 3.65$ متجاوزاً أعلى مستوياته على الإطلاق المُسجّل في عام 2018 والبالغ 3.40$، قبل أن ينخفض مرةً أخرى بنسبة 18% تقريباً بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية حول العالم.

وتُواصل شركة ريبل (Ripple) تنمية شبكة عمليات الدفع الدولية الخاصة بها، مُكتسبةً زخماً مؤسساتياً. ففي عام 2024، اعترف صندوق الأمم المتحدة للتنمية الرأسمالية بعملة ريبل (Ripple) كخيار منخفض التكلفة للحوالات المالية ضمن الأسواق الناشئة.

المصدر: Gemini الخاص بجوجل

كذلك، حققت الشركة انتصاراً قانونياً ضخماً، حيث أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الدعوى التي رفعتها أوائل عام 2025، وذلك بعد حكم قضائي في 2023 أفادَ بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا تُعتبر أوراقاً مالية.

وتشير توقعات Gemini إلى أن تجاوز السعر لأعلى مستوياته في شهر تموز/يوليو قد يدفعه للوصول إلى 5$ نهاية العام، في حين تطرح النماذج اللغوية الأخرى مثل شات جي بي تي (Chat GPT) سيناريو صاعداً أكثرَ جرأة، وتشير إلى احتمال ارتفاع السعر حتى نطاق يتراوح بين 7$ و20$.

وخلال الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 404%، أي بما يُعادل 4 أضعاف مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تبلغ 94% وعملة إيثيريوم (Ethereum) التي تبلغ 79%.

وتدعمُ الإشارات الفنية نفس السيناريو، إذ ظهرت 3 من أنماط الراية الصاعدة هذا العام، ما يشير إلى احتمال أن نشهدَ قوةً إضافية في الربع الرابع.

ونظراً لأن خفض معدلات الفائدة الأخير والموافقة على أول صندوق تداول فوري لعملة ريبل (spot Ripple ETF) لم تنجَح بعدُ بتحفيز اختراق سعري، فقد تُشكّل قرارات الصناديق المتداولة في البورصة لعملة ريبل (Ripple ETFs) منتصف الشهر إلى جانب القوانين الأمريكية الجديدة الخاصة بالكريبتو بحلول عيد الميلاد مُحفزاتٍ قوية.

عملة باي نيتورك (Pi Network): نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini يتوقع ارتفاع سعر عملة التعدين على الهواتف المحمولة هذه بمقدار 20 ضعفاً

تسمَح عملة باي نيتورك (Pi Network) الرائدة في آلية “النقر من أجل التعدين” للمُستخدمين بتعدين العملات مباشرةً من هواتفهم المحمولة عن طريق تسجيل الدخول والنقر يومياً.

المصدر: Gemini الخاص بجوجل

يتمُّ تداول عملة باي نيتورك (Pi Network) حالياً بالقرب من مستوى 0.266$، ويتوقع Gemini أن يرتفع السعر إلى 5.20$ قبل نهاية العام، وهي زيادة تعادل 20 ضعفاً. ومع استمرار الفريق بتطوير النظام التقني بنشاط، قد تدعم عدة إنجازاتٍ قادمةٌ هذا السيناريو الصاعد.

وقد واصلت الشبكة إطلاق التحديثات بشكلٍ مستمر، مُنتقلة من الإصدار رقم 19 إلى الإصدار رقم 23، مع احتمال إطلاق الشبكة الرئيسية قريباً، وهي تطورات قد تعمل كمحفزاتٍ قويةٍ للسعر.

ومنذ إطلاقها في شباط/فبراير 2025، شهد سعر عملة باي نيتورك (Pi Network) تقلباتٍ كبيرةً بما في ذلك ارتفاع نسبته 171% في أيار/مايو. كذلك، انخفضت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 30، مشيراً إلى أن العملة مُقدرة بأقلّ من قيمتها وأن هناك مساحة لارتداد صاعد، وهذا يعني أن “الآن” هو الوقت المثالي لدخول المهتمين.

وتُعتبر إعادة اختبار القمة المسجلة في شباط/فبراير عند 2.99$ هدفاً طموحاً لكنه ممكن. وحتى إذا لم يتحقق ذلك، فإن قوة شهر تشرين الأول/أكتوبر التاريخية في سوق الكريبتو، يُمكنها دفع السعر للارتفاع إلى 1$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضعها في موقع مناسب لانطلاقةٍ صاعدة قويةٍ خلال فترة الأعياد.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini يتوقع ارتفاع السعر بمقدار 4 أضعاف في الظروف الصاعدة

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في عام 2020، وقد تمكنت من ترسيخ مكانتها كأقوى منافس لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، حيث تبلغ قيمتها السوقية حالياً 7.4 مليار دولار.

المصدر: Gemini الخاص بجوجل

ويتم تداول عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً بسعر يبلغ حوالي0.00001242 $ بعد ارتفاعه بنسبة 2% خلال الليل، ويتحرّك السعرُ بشكلٍ عام تماشياَ مع سوق الكريبتو ككل. مع ذلك، فإن قيمتها السوقية المرتفعة تحدُّ من قدرتها على تحقيق قفزاتٍ مماثلةٍ لما شهدته عملات الميم الأخرى، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 8.5% خلال الليل لتصل قيمتها الإجمالية إلى 81.7 مليار دولار.

من الناحية الفنية، تمكّنت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بالفعل هذا العام من اختراق كلٍّ من نموذج الوتد الهابط ونموذج الراية الصاعدة بنجاح. ويُمكن أن يؤدي تجاوز السعر لمستوى0.000025 $ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقق توقعات Gemini التي تشير إلى نطاق يتراوح بين 0.000032$ و0.00005$ بحلول نهاية العام، وهو ارتفاع يصلُ إلى 4 أضعاف المستويات الحالية.

كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 51، وهي قراءة تعكس زيادة عمليات الشراء في الوقت الذي يخيم فيه اللون الأخضر على المخططات البيانية في السوق.

وبعيداً عن كونها عملة ميم، زادت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) من استخداماتها من خلال شبكة شيباريوم (Shibarium)، وهي حل طبقة ثانية تدعم المعاملات السريعة منخفضة التكلفة والتطبيقات اللامركزية (dApps)، وميزات خصوصيةٍ متقدمة، ما يساعدها على التميز عن عملات الميم المنافسة الأخرى.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): عملة ميم عالية التقلب للمضاربة الجانبية

إلى جانب توقعاته الرئيسية، أشار Gemini أيضاً إلى زيادة الاهتمام بعملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، وهي عملة ميم تعتمد على المضاربة تقدّم نفسها على أنها “النسخة المُطوَّرة من عملة دوجكوين (Dogecoin)”، وتجذب هذه العملة المتداولين الباحثين عن رهاناتٍ عالية المخاطر ذات قيمة سوقية صغيرة مدفوعةً بحماس المجتمع والدعاية حولها.

وعلى عكس عملة دوجكوين (Dogecoin) التي تطوّرت لتُصبح من أصول السوق الكبرى، تُركز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على المضاربة عالية المخاطر المدفوعة بالمجتمع، وقد جمَع اكتتابها 2.6 مليون دولار خلال بضعة أسابيع منذ إطلاقه.

وتعملُ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المُصمّمة للعمل وفق معيار ERC-20 على حشد مجتمع قوي عبرَ الإنترنت سيجتمع من خلال فعالياتٍ ستتم استضافتها على منصتي ديسكورد وتيليجرام، مع توفير فريقها مسابقات تداول وتعاوناً مع المشاريع الأخرى.

ومن معروضها الكلي البالغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% لدعم صندوق ماكسي (Maxi Fund) المُخصَّص لتمويل أنشطة التسويق والشراكات، كما يُمكن للمستثمرين رهن عملاتهم وتلقي عائد سنوي تبلغ نسبته حالياً 127%، علماً أن هذا المعدل يتراجع بازدياد أعداد المشاركين.

ويُمكن للمهتمين شراءُ العملة الآن من خلال موقع الاكتتاب بسعر 0.00026$، علماً أن هذا السعر سيرتفع في المراحل القادمة. ويُمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة موقع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) واستخدام محافظ مثل ميتاماسك (MetaMask) وبيست واليت (Best Wallet) للشراء.

وللبقاء على اطلاع بآخر أخبار المشروع، يُمكنكم متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وتيليجرام.