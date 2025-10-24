الذهب مقابل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بيتر شيف (Peter Schiff) سيواجه تشانغبينغ تشاو (Changpeng Zhao) في مناظرة حول مستقبل المال

يُواجه بيتر شيف (Peter Schiff) تشانغبينغ تشاو (Changpeng Zhao) في مناظرة حول الثقة بالذهب المادي وحقيقة مفهوم الذهب الرقمي لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ضمن الجدل الدائر حول "المعنى الحقيقي للمال" في العالم المعاصر.

يتم التحضير لمعركة جديدة حول مستقبل الأموال؛ حيث قام مناصر الذهب ومنتقد عملة بيتكوين (Bitcoin) المعروف بيتر شيف (Peter Schiff) بدعوة تشانغبينغ تشاو (CZ) -أحد مؤسسي منصة بينانس (Binance)- إلى مناظرة حيةٍ تقارن بين عملة بيتكوين والذهب الممثل رقمياً على البلوكتشين.

وشارك شيف سابقاً هذا الأسبوع منشوراً على منصة X دعى فيه CZ لمناقشة “ما يتمتع بالمعايير اللازمة لاكتساب صفة المال” في إشارةٍ إلى الخصائص الاقتصادية التقليدية لتبادل القيمة، والوحدة الحسابية، ومخزن القيمة.

I challenge @cz_binance to a debate: Bitcoin versus tokenized gold. Which best satisfies the conditions of money, which include being a medium of exchange, a unit of account, and a store of value? Who wants to moderate? — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 23, 2025

وردَّ عليه CZ -الذي حصل اليوم على عفو رئاسي من الرئيس ترامب- بأنه في مزاج جيّد لخوض هذه المناظرة.

I am in the mood for it. 😆



As much as you voice against bitcoin, you are always professional, and non personal. I appreciate that. Can have a debate about it. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

وأضاف في رده قائلاً: “بقدر ما انتقدتَ عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ متكرر، لكنك حافظت على الاحترافية والموضوعية، وأنا أحترم ذلك ويُمكنني أن أناقش القضية معك”. تتزامن هذه المناظرة المقترحة مع استقطاب الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) للاهتمام العالمي؛ حيث سجَّل سعر أونصة الذهب مستوى غير مسبوق متجاوزاً 4,035$ وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي، بينما تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في وقتٍ سابق من هذا الشهر حاجز 126,000$ مُسجّلاً أعلى مستوياته على الإطلاق.

شيف يصف الذهب الممثل رقمياً “بالأصل المثالي على البلوكتشين”، و CZ يعترض

قضى الاقتصادي المعروف والمدير التنفيذي لشركة Euro Pacific Asset Management بيتر شيف (Peter Schiff) أعواماً في انتقاد عملة بيتكوين (Bitcoin) وتمتعها بقيمة ذاتية، وجادل بأن تقلباتها السعرية واعتمادها على المضاربة وغياب القيمة الكامنة تعد عواملَ جعلتهَا غير ملائمةٍ للاستخدام كأموالٍ أو كمخزنٍ طويل الأجل للقيمة.

من جهةٍ أخرى، ينظرُ شيف إلى الذهب -الممثل على البلوكتشين تحديداً- باعتباره أفضل الأصول على البلوكتشين نظراً لجمعه بين الدعم بأصول ملموسةٍ موازيةٍ من معدن الذهب الثمين وكفاءة تقنية البلوكتشين، وشرَح شيف في مقابلةٍ حديثةٍ “أن الذهب يُعَد أصلاً منطقياً ليتم تمثيله رقمياً على البلوكتشين”. وتحدّث شيف عن منصته القادمة للذهب المُمثل على البلوكتشين، والتي ستسمح للمستخدمين بشراء وتخزين واسترجاع الذهب الملموس عبر عملات رقمية على البلوكتشين تُصدرها شركة Shift Gold التابعة له.

Peter Schiff reveals he will be launching a tokenized gold product



"You'll be able to buy gold on an app through your phone, the gold will be stored in a vault and then you will be able to effortlessly transfer ownership of gold to people you know or redeem it for physical gold" pic.twitter.com/mWCXVKj9v8 — Tengen (@Crypto_Tengen) October 23, 2025

حيث قال: “يُمكنكم استخدام الذهب الممثل على البلوكتشين كأداة وسيطةٍ للتداول ووحدةً للحساب ومخزنٍ للقيمة”.

وأجاب CZ برد حازم على ادعاءات شيف، وجادل بأن هذا الذهب الممثل -رغم إثارته من الناحية التقنية- لا يُعتبر أصولاً فعلية على البلوكتشين بسبب اعتماده على جهات حفظ وصائي خارجية، وكتب على منصة X: “الذهبُ المُمثل رقمياً على البلوكتشين ليس ذهباً على البلوكتشين”، وأضاف: “إنه يمثل ثقتكم بطرفٍ خارجي سيمنحكم الذهب في وقتٍ لاحق قد يكون بعد عقودٍ أو خلال حرب ما أو بعد تغير الإدارة… إنه بالنهاية تمثيل رقمي يعتمد على وعود الثقة فقط”.

وأضاف أنّ الأنظمة القائمة على الثقة هي السبب الرئيسيُّ وراء “فشل العملات المرتبطة بالذهب”، وأكد أن الهيكلية اللامركزية لعملة بيتكوين (Bitcoin) تجعلها صنفاً أكثر موثوقية من الأموال الممثلة رقمياً، ليعيد هذا النقاش إشعال أحد أقدم الجدالات المالية: دور الندرة المادية والرقمية في تعريف الحقبة القادمة من القيمة النقدية.

شيف مقابل CZ: هيمنة الذهب الممتدة منذ 5,000 عام تواجه التحدي المعاصر لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

يُحافظ شيف على موقفه من الذهب وتاريخه كمخزن للقيمة منذ 5,000 عام الذي يثبت موثوقيته، كما أشار إلى تفوق الذهب على عملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث الاستقرار والنمو خلال عام 2025.

🚨PETER SCHIFF: “Gold is more likely to hit $1 million than #Bitcoin.” pic.twitter.com/itvOxXKncT — Coin Bureau (@coinbureau) October 17, 2025

وتكشف البيانات ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 150% منذ عام 2024، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 100% خلال نفس الفترة، إلا أنه مرَّ مؤخراً بانطلاقةٍ قويةٍ سمَحت له بتجاوز عملة بيتكوين التي تمرُّ مؤخراً بموجة استقرار.

لكنّ أداء الذهب لا يقارن بأداء عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل؛ فقد ارتفع سعر الأخيرة من أجزاء السنتات -عند إطلاقها عام 2009- إلى 126,000$ (زيادة بنسبة عدة ملايين مئوية)، ويتوقع CZ تفوّق عملة بيتكوين -في نهاية المطاف- على الذهب من حيث القيمة السوقية، رغم أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.

تبلغ القيمة السوقية الحالية للذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) 30 و2 تريليون دولار على التوالي.

Gold won’t go to zero. But bitcoin is better. https://t.co/4mvErh5bOE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2025

وشهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً في ارتباط أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) بالذهب، حيث تكشف البيانات ارتباطاً شبه مثالي بينهما مطلع عام 2024، لكنه تباين منذ ذلك الحين إلى 0.19 في إشارةٍ لاستقلالهما عن بعضهما بشكلٍ شبه كامل.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تدخل مرحلتها التالية وفق محللين مع ازدهار الذهب الممثل رقمياً على البلوكتشين

يتزامن هذا الجدال مع ازدهار قطاع الذهب الممثل رقمياً على البلوكتشين، وبحسب موقع CoinGecko: ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المدعومة بالذهب من 3 مليار دولار مطلع الشهر إلى 3.75 مليار دولار، ومن بينها عملة ذهب تيثر (Tether Gold-XAUT) وعملة ذهب باكس (PAX Gold-PAXG) وعملة كينيسس غولد (Kinesis Gold-KAU).

المصدر: موقع CoinGecko

وتجاوز حجم التداول اليومي لهذه الأصول 640 مليون دولار بفضل بحث المستثمرين عن الاستقرار وسط التوترات السياسية والاقتصادية، وتساوي السلع الممثلة رقمياً على البلوكتشين -بقيادة الذهب- أكثرَ من 3.5 مليار دولار من قطاع الأصول الملموسة (RWA) الممثلة رقمياً، وقد ارتفعت قيمة الأخيرة بنسبة 36% خلال الشهر الماضي.

وفيما تفاعل أكثر من 150,000 مستثمر و20,000 عنوان نشط مع العملات المدعومة بالذهب خلال ذات المدة وتجاوز حجم المعاملات الشهري 8.6 مليار دولار، يُجادل بعض المحللين بأن عملة بيتكوين (Bitcoin) بصدد دخول مرحلةٍ جديدة من النضج بالتزامن مع إقلاع الأصول المدعومة بالذهب.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة Lightspark ديفيد ماركوس (David Marcus) بأن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما يزال “أدنى من قيمتها الفعلية بكثير” مقارنة بالذهب، ويُمكن أن يصل إلى 1.3 مليون دولار للعملة الواحدة في حال معادلة القيمة السوقية للذهب.

وأطلق المهتمون على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) لقب “إنترنت الأموال”، في تأكيد على دورها كطبقة تسويةٍ للمعاملات العالمية، كما نوّه مدير قسم المعلومات لدى Bitwise -مات هوغان (Matt Hougan)- بمكاسب الذهب الخاطفة عام 2025، والتي يُمكن أن تمنحنا فكرةً عن الانطلاقة المنتظرة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

ختاماً، نسَبَ هوغان الحركة الصاعدة للذهب إلى تجميعه من قبل المصارف المركزية منذ عام 2022، ويتوقع أن تشهد عملة بيتكوين (Bitcoin) زخماً مشابهاً عند انطلاق حركة التجميع المؤسساتي على نطاقٍ واسع.