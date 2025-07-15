ألمانيا فوتت على نفسها مكاسب لا تُصدق ببيعها 54,000 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بسعر 57,900$ العام الماضي، وإليكم كم كانت مكاسبها لتبلغ الآن

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ألمانيا تفوت على نفسها مكاسب كبيرة بعد بيعها 54,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 57,900$ العام الماضي مع تجاوز سعر العملة علامة 123,000$، وازدياد زخم إنشاء احتياطيات إستراتيجيةٍ من العملة عالمياً.

باعت ألمانيا 54,000 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) العام الماضي بسعر 57,900$ في أحد أكثر القرارات المالية الحكومية تكلفة في التاريخ الحديث؛ فقد تسبّب هذا البيع المبكر للأصول بتفويت مكاسبَ قُدّرت بحوالي 3.51 مليار دولار على البلاد، مع ارتفاع سعر بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوياتٍ عليا جديدة فاقت 123,000$.ففي عام 2024، بلغت قيمة مبيعات ألمانيا من العملة 3.13 مليار دولار، ولو انتظر مسؤولو البلاد حتى بلوغ السعر مستوياته العليا الأخيرة، لبلغت قيمة الممتلكات الحكومية منها 6.64 مليار دولار. فقد تضاعف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 100% تقريباً مقارنة بالسعر الوسطي للبيع، مع بقاء السعر فوق مستوى 104,000$ منذ أواخر حزيران/يونيو وحتى تموز/يوليو من عام 2025. وتحتوي محفظة الكريبتو الخاصة بألمانيا حالياً 0.0069 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 839.76$ فقط وفقاً لمنصة أركام إنتيليجنس (Arkham Intelligence).

المصدر: منصة Arkham Intelligence

وبهذا، أصبحت ألمانيا حالياً إحدى أكبر البلدان التي أقدمت على تصفية ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) نهائياً، بينما قامت بلدان أخرى بتبني نهج إستراتيجي لمضاعفة ممتلكاتها من العملة، أو بيعها بشكلٍ مدروس.

ويأتي تفويت ألمانيا لهذه المكاسب على نفسها مع تزاحم البلدان حول العالم لإنشاء احتياطياتٍ إستراتيجيةٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما أعلنت بلدان ومؤسسات كثيرة عزمَها إنشاء أو زيادة ممتلكاتها من العملة.

البائعون الإستراتيجيون يتوقفون عن البيع، وألمانيا تخرج من المنافسة

يشير نجاح إستراتيجية السلفادور تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى جدوى نهج إنشاء احتياطي إستراتيجي منها، علماً أن إدارة الرئيس نايب بوكيلي (Nayib Bukele) تمتلك 6,237 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة تقارب 760 مليون دولار، وهوَ ما يُعادل 3 أضعافِ متوسط سعر شرائها للعملة الواحدة، والبالغ قرابة 42,000$.

المصدر: Arkham Intelligence

فقد نجح الرئيس بوكيلي بإضفاء شرعيةٍ على عملة بيتكوين (Bitcoin) في البلاد عام 2021، واستمرَّ بشراء كمياتٍ كبيرة منها خلال مرورها بموجات التصحيح، كما سخر الرئيس مؤخراً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين أعدوا مشروع قانون محاسبة السلفادور (El Salvador Accountability Act) لعام 2025، والساعي للتحقيق في استخدام البلاد للعملة، مع طرح إمكانية فرض عقوباتٍ عليها لهذا السبب.

بالمثل، تمكّنت مملكة بوتان من دخول السوق في توقيتٍ مثالي مقارنة بألمانيا وبقية الدول الكبرى المالكة للعملة، وقامت الحكومة الملكية في البلاد مؤخراً بتحويل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 23.73 مليون دولار إلى منصة بينانس (Binance) بعد ساعاتٍ من بلوغ السعر أعلى مستوياته الجديدة فوق 112,000$ بتاريخ 10 تموز/يوليو.

فقد باعت المملكة الواقعة في جبال الهيمالايا 213 عملة بيتكوين (Bitcoin) لدى بلوغ سعرها ذروة ارتفاعاته، مع الاحتفاظ بـ 11,711 عملة BTC أخرى بقيمةٍ تقارب 1.3 مليار دولار، علماً أن مملكة بوتان بادرت إلى البيع عدة مراتٍ كلما سجل السعر أعلى مستوياته الجديدة، مع الاحتفاظ بمراكز كبيرة طويلة الأمد، ما مكنها من تحقيق مكاسب لافتةٍ مقارنة بإستراتيجيات الاحتفاظ المُستدام بالعملة.

ويرتكز نهج البلاد في حيازة كمياتٍ كبيرة من عملة بيتكوين (Bitcoin) على عمليات التعدين المُستدامة بالاعتماد على موارد الطاقة الكهرومائية، علماً أن بوتان بدأت بالتعدين في نيسان/أبريل عام 2019 عندما كان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يقارب 5,000$، مع إنشاء احتياطياتٍ منها عبر عمليات تعدين موفرة للطاقة أسهمَت بأكثرَ من 25% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد.

الزخم المتزايد لحراك إنشاء احتياطيات إستراتيجية من عملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً

ضمن المساعي المتزايدة لتبني العملات الرقمية، أعلنت دولة كازاخستان رسمياً عزمها إنشاء احتياطيات كريبتو إستراتيجية، مع إشارة رئيس البنك الوطني للبلاد تيمور سليمانوف (Timur Suleimenov) إلى أن مُصادرات الأصول المُصادرة نتيجة ممارسة أنشطةٍ إجرامية وأنشطة التعدين الحكومية ستُوفر الموارد اللازمة لتمويل إنشاء هذا الاحتياطي.

وبرز دور هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى كأحد مراكز التعدين الهامة بعد تشديد الإجراءات التنظيمية ضد أنشطة التعدين في الصين عام 2021، ما مكّن كازاخستان من المساهمة بأكثر من 27% من أنشطة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً لوقتٍ قصير قبل تراجعها إلى 4% بسبب فرضها قوانين تنظيمية جديدة بحلول عام 2023.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أصبحت ولاية تكساس أولى الولايات الأمريكية التي تُنشئ صندوقاً لاحتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد موافقة حاكم الولاية جريج أبوت (Greg Abbott) على مشروع القانون رقم 21 لمجلس شيوخ الولاية.

✅ Texas has officially joined the small but growing list of U.S. states moving toward on-chain finance, passing a bill that protects Bitcoin reserves.#Texas #Bitcoinhttps://t.co/kBh6nFgROs — Cryptonews.com (@cryptonews) June 22, 2025

يُذكر أن هذا الصندوق يعمل بشكلٍ مستقلٍ عن خزانة الدولة، ويتولى إدارته مُراقب حسابات ولاية تكساس جلين هيجار (Glenn Hegar).

بالمثل، أعلنت باكستان عن إنشاء احتياطي إستراتيجي حكومي لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال مؤتمر بيتكوين لعام 2025 في مدينة لاس فيغاس، وأشارَ رئيس مجلس الأصول الرقمية الباكستاني بلال بن سكيب (Bilal bin Saqib) أن الحكومة ستحتفظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ دائم دون بيعها، في تحوّلٍ عن نهج البلاد السابق المناهض للعملات الرقمية، علماً أنّ وزير المالية الباكستاني أعلن قبل عامين عن عدم شرعية العملات الرقمية في البلاد.

وإلى جانب هذه المبادرات الحكومية، تتسارع وتيرة التبني المؤسساتي لرائدة القطاع، حيث أعلنت شركة التعدين البحري النرويجية Green Minerals عزمَها جمع 1.2 مليار دولار لإنشاء احتياطياتٍ من العملة ضمن إستراتيجية شاملةٍ لتبني تقنية البلوكتشين.

كما أعلنت شركة ستراتيجي (Strategy) شراء 4,225 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية بقيمةٍ تقارب 472.5 مليون دولار وسعر وسطي يبلغ 111,827$ تقريباً، ما رفع إجمالي ممتلكاتها منها إلى 601,550 عملة BTC تم شراؤها بقيمة 42.87 مليار دولار تقريباً.

Strategy has acquired 4,225 BTC for ~$472.5 million at ~$111,827 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 20.2% YTD 2025. As of 7/13/2025, we hodl 601,550 $BTC acquired for ~$42.87 billion at ~$71,268 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/cdUkviddqp — Michael Saylor (@saylor) July 14, 2025

أخيراً، بلغ إجمالي الممتلكات الحكومية لـ 9 بلدان مجتمعةً 529,705 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تفوق 64 مليار دولار، تصدَّرَتها الولايات المتحدة بواقع 207,189 عملة بقيمةٍ 25.18 مليار دولار، متبوعة بالصين التي تمتلك 194,000 عملة BTC بقيمة 23.58 مليار دولار.