نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) يتوقع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) نهاية عام 2025

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini -ردُّ شركة جوجل على نموذج شات جي بي تي (Chat GPT) وأحدُ أبرز منافسيه- ربعاً سنوياً أخيراً مُزدهراً لمالكي عملات بيتكوين (Bitcoin) وعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple).

أصدَر نموذج Gemini من شركة Google توقعاتٍ جريئة للربع السنوي الحالي، مشيراً إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) قد تُسجّل جميعها قمماً سعرية جديدةً خلال هذا الربع، رغم تلاشي بريق الارتفاع الذي شهدَه شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober) بعد أيامٍ قليلةٍ من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية.

إلا أنّ الموافقة الصادرة اليوم على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة سولانا (Solana) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR) إلى جانب التوقعات بأن يسفر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) غداً عن خفضٍ جديدٍ في معدلات الفائدة، قد دفعت المُحللين إلى ترجيح حدوث انعكاسٍ كبيرٍ في مسار السوق.

عملة بيتكوين (Bitcoin): نموذج Gemini يتوقع ارتفاع سعرها إلى 250,000$

تُواصل عملة بيتكوين (Bitcoin) -الأصل الرقمي الأول والرائد في العالم- تصدُّر العناوين بعد تسجيلها مستوى سعرياً جديداً بلغ 126,080$ في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وتشير أحدث نماذج Gemini إلى إمكانية تحقيق موجاتٍ صاعدة جديدة قد تدفع السعر إلى 250,000$ بحلول عام 2026.

المصدر: نموذج Gemini

وتتربّع عملة بيتكوين (Bitcoin) على عرش الأصول الرقمية بصفتها المعيارَ الذي تُقاس به حركة السوق، فهي تستقطب أنظار المستثمرين المؤسساتيين والأفراد معاً، وتُعرَف بـ “الذهب الرقمي” الذي يتحوّط به كثيرون ضد التضخّم. تبلغ قيمة بيتكوين السوقية اليومَ نحو 2.27 تريليون دولار ضمن سوق عالمية يبلغ إجمالها 3.95 تريليون دولار.

وفي حال استمرار مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية -من تباطؤ التضخّم إلى السياسات النقدية المرنة – فقد تكون عملة بيتكوين (Bitcoin) على أعتاب قممٍ سعريةٍ جديدة. أما اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً، والذي قد يُفضي إلى خفضٍ آخرَ في معدلات الفائدة، فربّما يُصبح المُحفّز الذي يُشعل شرارة الصعود المنتظر في الربع الأخير.

من ناحيةٍ أخرى، قد يدفعُ زخمُ السوق الطبيعي سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حدود 150,000$، إلا أنّ الوصول إلى هدف Gemini البعيد عند 250,000$ لا يبدو ممكناً إلا خلال موجةٍ صاعدة كبرى، كتلك التي يُمكن للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أن يُهيّئوا لها إن تمكنوا من سنّ قوانين شاملةٍ للعملات الرقمية قبل نهاية العام.

عملة سولانا (Solana): توقعات Gemini تبشر بارتفاع قوي بعد إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

تُرسّخ عملة سولانا (Solana) موقعها كواحدةٍ من أكثر شبكات العقود الذكية حيوية وتطوراً بقيمة سوقية تقارب 110 مليار دولار، وإجمالي أصول محجوزة في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) يبلغ حوالي 12 مليار دولار.

المصدر: نموذج Gemini

وقد أشعلت موافقة السلطات الأمريكية اليوم على صناديق التداول الفوري في البورصة لعملة سولانا (Solana Spot ETFs) التابعة لكلٍّ من Bitwise وGrayscale حماس المستثمرين وأعادت الزخم إلى السوق. وفي الأشهر القادمة، يُنتظر أن تجذب استثماراتٍ مؤسساتية كبيرة، تماماً مثلما حدث عقب إطلاق الصناديق المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

ومع ما تتميّز به بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) من سرعةٍ استثنائيةٍ في تنفيذ المعاملات، وتكلفةٍ شبه معدومة، وتوسّع مستمر في مجالات التمثيل الرقمي والعملات المستقرة، فإنها تُعَد اليوم من أكثر الشبكات نضجاً واستعداداً للتبنّي المؤسساتي واسع النطاق.

فبعد رحلةٍ حافلةٍ بالتقلّبات، بلغ سعر عملة سولانا (Solana) قمّته عند 250$ في كانون الثاني/يناير، ثم هوى نحو 100$ في نيسان/أبريل، ليستقرَّ اليوم حول 203$. وخلال الساعات الماضية، سجّل السعر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.4% مع مؤشر قوة نسبية (RSI) معتدلٍ يبلغ 51.

وإثرَ نجاحه باختراق نموذج “الراية الصاعدة”، تُشير توقعات Gemini إلى أن عُملة SOLقد تُحلّق باتجاه 700$ مع حلول موسم الأعياد، وهو هدف جريءٌ لكنه يتماشى مع زخمها الصاعد وهيكلها الفني المتين. وفي السيناريو المتفائل الذي ترسمه توقعات Gemini، تبدو عملة سولانا (Solana) مستعدةً لتجاوز ذروتها السعرية السابقة عند 293$ دون عناء.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Gemini يتوقع ارتفاع السعر نحو أرقام مزدوجة

تُظهر نماذج Gemini مؤشراتٍ على انفجارٍ سعري مُحتملٍ لعملة ريبل (Ripple)، مع توقعاتٍ بأن تصل نطاق 5$-10$ قبل نهاية العام، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمتها الحالية البالغة 2.67$.

المصدر: نموذج Gemini

فقد حقّقت شركة ريبل (Ripple) نصراً قانونياً حاسماً على هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، ما أعاد الثقة إلى الأسواق ودفع بسعر عملة ريبل (Ripple) إلى ذروته خلال سبع سنواتٍ مُسجلاً 3.65$ في تموز/يوليو.

وخلال عامٍ واحدٍ فقط، قفزت قيمتها بنسبة 413% متجاوزةً أداء كلٍّ من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum). ومع إطلاق عملتها المستقرة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) والعلاقات التي تجمع الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) بالرئيس ترامب، أصبَحت عملة ريبل (Ripple) في نظر المستثمرين “الحبيبة المُلتزمة بالقوانين” لعالم العملات الرقمية، ويعني ذلك أن العملة تمثل رهاناً قوياً لمن يسعون إلى اقتناص ثمار الريادة في عصر المال الرقمي القادم.

وفي ظل تشكّل أكثرَ من نموذج راية صاعدة خلال عام 2025، يبدو أن البنية الفنية لسعر عملة ريبل (Ripple) تُمهّد لانطلاقةٍ جديدةٍ بالفعل.

أما في حال ظهرت مُحفزات جديدة، كإقرار صناديق ETFs أو عقد شراكاتٍ مؤسساتيةٍ أو تحقيق وضوح تنظيمي في الولايات المتحدة، يتوقع نموذج Gemini أن يخترق سعر عملة ريبل (Ripple) بسهولةٍ مستوى 5$ مع احتمال بلوغه 10$ في السيناريو الصاعد المتكامل.

