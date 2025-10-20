توم لي (Tom Lee) من Fundstrat يرى أن ضجة خزائن الكريبتو قد بدأت بالتلاشي، لكنه يدعم شراء أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 1.5 مليار دولار

قامت شركة BitMine Immersion Technologies بمحاكاة هذه الخطوة عبر شراء 379,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 1.5 مليار دولار.

يرى توم لي (Tom Lee) من شركة Fundstrat أن الضجّة المُحيطة بمؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs) بدأت بالتراجع، لكنّ ثقته بعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيت راسخة.

نقاط رئيسية: توم لي من Fundstrat أبقى على تفاؤله بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum) مُسارعاً إلى شراء كميةٍ منها بقيمة 1.5 مليار دولار.

خطوة شركة بيتماين(BitMine Immersion Technologies) اتبعت هذا التوجّه بشرائها 379,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 1.5 مليار دولار.

حذر Lee من أنّ أسهم العديد من مؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs) يتم تداولها حالياً دون صافي قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها (NAV)، ما يُوحي بقرب انتهاء تقييمها المبالغ فيه.

كشف رجل الأعمال الإستراتيجي المخضرم عن شرائه كمياتٍ من عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 1.5 مليار دولار استغلالاً لانتكاسة السوق نهاية الأسبوع الماضي، مُضاعفاً رهانه على ما يراه فرصة استثمارية طويلة الأمد، حسبما أفاد في مقابلة مع مجلة فورتشن (Fortune).

شركة بيتماين (BitMine) تجمع 379,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار

وفقاً لبيانات البلوكتشين المقدمة من منصة Arkham Intelligence، قامت شركة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) بيتماين (BitMine Immersion Technologies) بنفس الخطوة واشترت 379,271 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقارب 1.5 مليار دولار عبر ثلاث عمليات شراء كبرى خلال الأسبوع، شملت شراء 202,037 عملة ETH خلال موجة التصفية الأخيرة، تلاها شراء 104,336 ثم 72,898 عملة ETH يومي الخميس والسبت الماضيين تباعاً.

ورغمَ أنّ شركة BitMine لم تؤكد المعاملات رسمياً، فقد أفاد حساب التتبع “BMNR Bullz” عن نشاط محفظةٍ مرتبطةٍ بالشركة تعكس هذه التحركات، علماً أن شرك بيتماين سرعان ما أصبحت كبرى مؤسسات خزينة عملة إيثيريوم (Ethereum) بواقع 3 مليون عملة -تُمثل نحو 2.5% من معروضها الكلي- بقيمةٍ تقارب 11.7 مليار دولار.

وقد بدأت الشركة بتجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) منذ أوائل تموز/يوليو عندما اقتربت الأسعار من 2,500$، وتهدف في نهاية المطاف إلى السيطرة على 5% من المعروض المتداول للعملة.

🚨 MASSIVE ETHEREUM ACCUMULATION



Bitmine just went ALL IN on $ETH scooping up a total of 379,271 ETH ($1.48B) during the dip! 👀



💰 +72,898 ETH ($281M) yesterday's dip

💰 +104,336 ETH ($417M) 3 days ago

💰 +202,037 ETH after the weekend crash



Tom Lee wasn’t joking when he said… pic.twitter.com/oiyhLO79wk — BMNR Bullz (@BMNRBullz) October 18, 2025

ففي حديثه مع المديرة التنفيذية لشركة ARK Invest -كاثي وود (Cathy Wood)- شبّه Lee إمكانات عملة إيثيريوم (Ethereum) بالتحوّل التاريخي لاهتمامات أسواق وول ستريت من الذهب إلى الأسهم بعد عام 1971، مُصرّحاً بقوله: “عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تحل محلَّ عملة بيتكوين (Bitcoin) تماماً كما حلت أسهم مؤسسات وول ستريت محل الذهب بعد عام 1971″، مشيراً إلى أن عملة ETH قد تتصدر أصول حفظ القيمة في دورة السوق التالية.

غير أنّ “لي” أقرَّ أيضاً بوجود ثغراتٍ متسعةٍ في قطاع مؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs)، مشيراً إلى أن أسهم شركاته يتم تداولها حالياً دون صافي قيمة أصولها (NAV)، ما يعني أن المستثمرين بدؤوا بإدراك مخاطر التقييم المبالغ فيه؛ وعلق Lee حول هذا التراجع بقوله: “إنْ لم يكن هذا انفجاراً لفقاعة المبالغة في التقييم… فكيف ستبدو فقاعةٌ من هذا النوع عند انفجارها؟”.

من جانبها، تدعم أبحاث شركة 10x Research هذا التوجّهَ مشيرةً إلى أن أسهم شركاتٍ مثل ميتابلانيت (Metaplanet) وستراتيجي (Strategy) يتم تداولها عند أو دون صافي قيمة أصولها (NAV)، إلا أنها أضافت أن شركات DAT ذات الملاءة المالية الجيدة والإدارة الخبيرة تبقى مُرشحة لتسجيل أداء قوي خلال الموجة التالية للدورة الحالية.

مؤسس Huobi لي لين (Li Lin) وشركاؤه يجمعون مليار دولار لشراء عملة إيثيريوم (Ethereum)

أفادت تقارير بأن لي لين (Li Lin) -مؤسس منصة هوبي (Huobi) ورئيس مجلس إدارة شركة Avenir Capital- قد نجَح بجمع تمويل بقيمةٍ توازي المليار دولار لإطلاق مؤسسة خزانةٍ مُركزة على عملة إيثيريوم (Ethereum)، وذلك بالتعاون مع بعض كبار مستثمري الأصول الرقمية.

ويضمُّ هذا الفريق أيضاً شين بو (Shen Bo) -الشريك المؤسس لشركة Fenbushi Capital- وشياو فنغ (Xiao Feng) -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة HashKey- وكاي وينشينغ (Cai Wensheng) مؤسس تطبيق تحرير الصور Meitu Inc. وأحد أبرز مُستثمري القطاع في الصين.

أخيراً، يُخطط الفريق لإنشاء صندوق استثماري لعملة إيثيريوم (Ethereum) خلف ستار شركةٍ عامةٍ مُدرجةٍ في بورصة ناسداك (Nasdaq)، ما يُوفر إطاراً تنظيمياً رسمياً يسمح بمشاركة المؤسسات الاستثمارية في المشروع الذي جمَع بالفعل نحو مليار دولار، وتشمل 500 مليون دولار من مجموعة HongShan Capital (المعروفة سابقاً باسم Sequoia China) و200 مليون دولار من Avenir التابعة لـ Li Lin وفقاً لمصادرَ مُطّلعةٍ رفضت الكشف عن هويتها للحفاظ على سرية المناقشات الجارية.