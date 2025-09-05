أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) داخل الولايات المتحدة قد يتم إطلاقه الأسبوع المقبل وفقاً لمحلل وكالة بلومبيرج (Bloomberg)

أشار بالتشوناس إلى أن شركة REX Shares -أحد مُصدِري الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)- قد قدّمت طلباً فعّالاً لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهو الطلب الذي قد تتم الموافقة عليه قريباً.

قد يتم إطلاق صندوق متداولٍ في البورصة لعملة دوجكوين (Dogecoin ETF) في البورصات الأمريكية الأسبوع المقبل وفقاً لإريك بالكوناس (Eric Balchunas) محلل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لدى وكالة بلومبيرج (Bloomberg).

المحاور الرئيسية: شركة REX Shares قد تُطلق أول ETF لعملة دوجكوين (Dogecoin) داخل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وفقاً لهيكلية قانون الأربعين (40 Act) الأسرع.

بخلاف صناديق الكريبتو التقليدية المتداولة في البورصة (Crypto ETFs)، تتجنب الـ ETFs التي سيتم إنشاؤها وفق قانون الأربعين تسويفات SEC والمعوقات التنظيمية.

الجاذبية الثقافية لعملة دوجكوين (Dogecoin) وانتعاشتها السعرية تواصل إشعال الاهتمام المؤسساتي والتشجيع على إطلاق ETFs مرتبطةٍ بالعملة.

في منشور له على منصة X أمس الخميس، أشار المحلل بالتشوناس إلى أن شركة REX Shares -أحد موفري الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)- تقدّمت بطلب مُكتملٍ ومُفصلٍ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداولٍ في البورصة لعملة دوجوكوين (Dogecoin ETF) بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940 والمعروف بـ “قانون الأربعين”.

وجاءَ في منشور بالتشوناس: “يبدو أن شركة Rex تعتزم إطلاق صندوقDoge ETF الأسبوع المقبل بموجب قانون الأربعين على غرار صندوق SSK السابق”، يُذكر أن الشركة استخدمت نفس الهيكلية سابقاً لإطلاق ETF لتداول ورهن عملة سولانا (Solana staking ETF) في وقتٍ سابق من هذا العام.

الصناديق المُصدَرة بموجب قانون الأربعين تتجنب المعوقات التنظيمية التي تواجه نظيرتها الفورية للأصول الرقمية

بخلاف الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الصادرة وفق نموذجي S-1 و19b-4 تتخذ نظيرُتها المُقدَّمة وفق قانون الأربعين مساراً بديلاً يُجنبها بعض التأخيرات التنظيمية التي تواجه الصناديق التقليدية، فقد سبق وأن وصف نيت جيراسي (Nate Geraci) -رئيس شركة ETF Store- هذا النهج بأنه “حلٌّ تنظيميٌّ نهائي”.

وفي طلبها المقدّم إلى SEC، أقرت شركة REX بالطبيعة المتقلبة لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مُحذرةً المستثمرين من أن العملة “عُرضة لمخاطر فريدة وهائلةٍ” بما فيها التقلبات الخاطفة وانعدام اليقين؛ فرُغم استقرار سعر العملة على ارتفاع بنحو 116.67% مقارنة بالعام الماضي وفقاً لموقع CoinMarketCap، تراجَعُ سعرها من أعلى مستوياته المسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عند 0.4672$، ليتم تداولها حالياً حول 0.2129$.

REX Shares w/ the regulatory end-around…



Looks like two crypto ETF launches are imminent.



REX-Osprey ETH + Staking ETF and REX-Osprey SOL + Staking ETF.



'40 Act funds taxed as C-Corp (so double taxation).



Both ETFs seek to stake at least 50% of underlying crypto asset. https://t.co/4JyczUeSpG — Nate Geraci (@NateGeraci) May 30, 2025

يُذكر أن Rex ليست الشركة الوحيدة المتطلعة للاستثمار بعملة دوجكوين (Dogecoin)؛ ففي وقتٍ سابق من هذا العام، تقدمت شركة 21Shares بطلب رسمي لإنشاء Dogecoin ETF بعد تقدم شركات بيتوايز (Bitwise) وجرايسكيل (Grayscale) بطلباتٍ مماثلةٍ، وجميعها بانتظار قرار SEC بشأنها.

من جانبها، تقدمت شركة REX بطلب آخر لإنشاء ETF مرتبطٍ بعملة أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) إلى جانب طلبها المُتعلق بعملة دوجكوين (Dogecoin)، وذلك بهدف توفير فرصة الاستثمار عبر امتلاك أسهم في كيان خارجيّ يمتلك الأصل الرقمي.

جدير بالذكر أن عملة دوجكوين (Dogecoin) تتمتع بأهمية ثقافية تتجاوز كثيراً أوساط الكريبتو، ورغمَ أن إيلون ماسك -الداعم طويل الأجل للعملة- قد أشار إليها باعتبارها “خدعة احتيالية” لدى ظهوره في برنامج ساترداي نايت لايف (Saturday Night Live) عام 2021، وردَ مؤخراً أن أليكس سبيرو (Alex Spiro) -محامي ماسك- يترأس شركة عامة رأس مالها 200 مليون دولار تُركز على الاستثمار بهذه العملة.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، سيُصبح صندوق REX أول ETF داخل الولايات المتحدة يُوفر تعرضاً استثمارياً مباشراً لرائدة عملات الميم التي تم إطلاقها كمزحةٍ لتُصبح رمزاً ثقافياً عالمياً.

SEC تراجع 92 طلباً لإنشاء صناديق كريبتو متداولة في البورصة (Crypto ETFs)

تعكف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حالياً -وفقاً لتقارير- على مراجعة 92 طلباً لإنشاء صناديق كريبتو متداولة في البورصة (Crypto ETF) وفقاً لجيمس سيفارت (James Seyffart) محلل وكالة بلومبيرج، ويُظهر جدول بياناتٍ مُفصل نُشِر بتاريخ 28 آب/أغسطس أن غالبية الطلبات المقدمة -وبخاصةٍ المرتبطة بعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC)- تنتظر القرارات النهائية بشأنها بحلول تشرين الأول/أكتوبر، لتعكس موجة الطلبات الجديدة اهتماماً متزايداً بالـ ETFs المُرتبطة بالعملات البديلة، ما يتيح ورود استثماراتٍ جديدة إلى أسواق الكريبتو في حال الموافقة عليها.

يُشار إلى أن عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) تتصدرّان -كلتيهما- سباق الـ ETFs المُنتظرة بـ 8 و7 طلباتٍ مقدمةٍ بشأنهما توالياً، حيث تُصنف هذه العملات البديلة حالياً كأكثر استثمارات الكريبتو استهدافاً بعد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، فيما تزداد أعداد الطلبات المُعَلقة سريعاً من 72 طلباً في نيسان/أبريل كي تبلغ 92 طلباً في آب/أغسطس، في دلالةٍ على ازدياد الاهتمام المؤسساتي والتفاعل التنظيمي.

وتبعاً لتقارير متداولة، شهدت منتجات الكريبتو الاستثمارية انتعاشةً لافتةً الأسبوع الماضي، حيث تلقت استثماراتٍ بقيمة 2.48 مليار دولار بعد فترة وجيزة من الانسحابات، لترفع هذه الموجة إجمالي الاستثمارات الواردة في آب/أغسطس إلى 4.37 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة منذ بداية العام 35.5 مليار دولار.