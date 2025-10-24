شركة Fidelity تتيح للمستثمرين في الولايات المتحدة تداول عملة سولانا (Solana-SOL)

وصفت شركة فيديليتي (Fidelity) بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بأنها من أسرع الشبكات في العالم، بقدرتها على معالجة نحو 60,000 معاملةٍ في الدقيقة، متفوقة بكثير على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

أضافت شركة فيديليتي (Fidelity) تداول عملة سولانا (Solana) إلى مجموعة منتجاتها في قطاع الكريبتو، ما يمنح كلاً من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد إمكانية الوصول إلى هذا الأصل القائم على البلوكتشين سريعة النمو.

وتشملُ هذه الخطوة توسيع خدمات Fidelity Crypto لتشملَ كلاً من Fidelity Crypto for IRAs (خدمة التداول عبر حسابات التقاعد) وFidelity Crypto for Wealth Managers (خدمة مديري الثروات) و Fidelity Digital Assetsالمُوجّهة بالأساس إلى العملاء المؤسساتيين.

تعكس هذه الخطوة استمرارَ اندماج العملات الرقمية في القطاع المالي التقليدي، في وقتٍ تُواصل فيه عملة سولانا (Solana) ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الأصول الرقمية تداولاً في العالم، مدعومةً بتوسّع قاعدتها من المطورين ونمو حضورها في أوساط المؤسسات الاستثمارية.

من جهته، أكد نيك دوكوف (Nick Ducoff) -رئيس قسم النمو المؤسساتي في مؤسسة سولانا (Solana Foundation)- عبرَ منصة X إطلاق هذه الخدمة بمشاركته لقطات شاشةٍ تُظهر إدراج عملة سولانا (Solana) كأصلٍ قابل للتداول على منصة فيديليتي.

Retail investors in U.S. can now purchase SOL in their @Fidelity brokerage account



Some screenshots from my account



NFA pic.twitter.com/gDqOdSpp6C — Nick Ducoff (@nickducoff) October 23, 2025

شركة فيديليتي تسلط الضوء على كفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وقابليتها للتوسع

نشرَت شركة فيديليتي شرحاً عن بلوكتشين سولانا يوم الخميس، ووصفتها بأنها بلوكتشين تعالج حوالي 60,000 معاملةٍ في الدقيقة -في المتوسط- مقارنةً بحوالي 250 لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) و800 لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

كما أشارَت الشركة إلى أنّ رسوم معاملات بلوكتشين سولانا عادةً ما تساوي مجرّد أجزاء من السنت، بينما تبلغ تكلفة المعاملات على بلوكتشين بيتكوين وبلوكتشين إيثيريوم غالباً 50 سنتاً على الأقل لكلِّ معاملة.

وتسمَح بلوكتشين سولانا -مثل إيثيريوم- للمُطورين الخارجيين ببناء تطبيقاتٍ لامركزية وعقود ذكية على شبكتها، حيث زادت شعبيتها في عالم عمليات الدفع والتداول والمشاريع الجديدة المرتكزة على البلوكتشين بفضل سرعتها ورسومها المنخفضة.

انقطاعات الشبكة المتكررة تثير تساؤلات حول استقرار بلوكتشين سولانا على المدى الطويل

لم تخلُ رحلة صعود بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) من العقبات، حيث واجهت الشبكة تحديات موثوقيةٍ في الماضي، مع حدوث عدة انقطاعاتٍ كبيرة أثارت المخاوف بشأن استقرارها، وأبرزها حدث شباط/فبراير 2024 عندما توقفت البلوكتشين لمدة خمس ساعات.

ومع مرور أكثر من عام على هذا الانقطاع الأول، يبدو ذلك إشارةً إلى بعض التحسّن في أداء الشبكة، رغم أن النقاد ما زالوا يتساءلون عمّا إذا كانت هذه البلوكتشين قادرةً على العمل دون توقفٍ أثناء فترات الطلب الهائل.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام -آذار/مارس 2025- ظهرَت على السطح مرةً أخرى مشكلة الازدحام عندما أدت موجة الهوس بعملات الميم إلى تعطل الشبكة لعدة ساعاتٍ نظراً إلى زيادة النشاط عليها، ما نتجَ عنه خضوعها لتدقيق جديد حول ادعاءاتها بشأن قابليتها للتوسع.

توسيع نطاق الوصول المؤسساتي مع اكتساب صناديق تداول عملة سولانا في البورصة (Solana ETFs) زخماً قوياً في الأسواق الكبرى

رغمَ هذه العقبات، يتواصل نموّ زخم عملة سولانا (Solana) حيث تمت الموافقة مؤخراً على إنشاء صندوق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETF) -التابع لشركة 21Shares- في الولايات المتحدة بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلب 8-A الخاص به ما يتيح تداوله في المنصات الأمريكية الكبرى، ويُوفر هذا المنتج للمُستثمرين تعرضاً مباشراً لسعر عملة سولانا (Solana) في الأسواق الفورية، وهي خطوة قد تُعزز من المشاركة المؤسساتية بشكلٍ أكبر.

أما في آسيا، فقد وافقت لجنة الأوراق المالية في هونج كونج أيضاً على إنشاء أول صندوق للتداول الفوري لعملة سولانا في البورصة هذا الأسبوع، لتُصبح عملة سولانا (Solana) ثالث عملة رقمية -بعد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)- تحصل على مثل هذه الموافقة في المدينة، ما يُعزز من مساعي هونج كونج لتُصبح مركزاً رائداً للأصول الرقمية المنظمة.

وتُعَد إضافة فيديليتي لعملة سولانا (Solana) جزءاً من شهر مهم للغاية بالنسبة لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، بعد أن شهدت تبنياً متزايداً من وول ستريت والجهات التنظيمية العالمية، حيث يُوفر إدراجها نقطة دخول جديدةً للمستثمرين إلى أحد أسرع النظم التقنية نمواً في القطاع، ما يشير إلى أن الأصول الرقمية أصبَحت جزءاً ثابتاً من بنية القطاع المالي التقليدي.