توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل تنجح حيازات SharpLink الضخمة من العملة بتعويض تراجع إيراداتها؟

انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 2% مُسجّلاً 4,457$ في التعاملات المبكرة، بعد أن أعلنت شركةSharpLink Gaming (SBET) عن تكبدها صافي خسائر بلغ 103.4 مليون دولار خلال ربع مالي. جاءت هذه الخسائر رغم قيام الشركة بزيادة حيازاتها من عملة إيثيريوم إلى 728,804 عملة تقدر قيمتها بأكثر من 3.2 مليار دولار، وتم ذكرها في أول تقرير مالي لها منذ اعتمادها إستراتيجية خزينةٍ تُركز على عملة إيثيريوم (Ethereum) في حزيران/يونيو.

شركة SharpLink تعزز احتياطياتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) رغم الخسائر

جمعت شركةSharpLink أكثر من 2.6 مليار دولار من خلال طرح أسهمها لجمع التمويل اللازم لإنشاء احتياطي من عملة إيثيريوم (Ethereum)، وقامت بتوظيف الجزء الأكبر من هذه الحيازات في الرهن لتحصّل مكافآتٍ بلغت 1,326 عملة ETH.

ولقد تم دعم هذه الخطوة من خلال تغييراتٍ إداريةٍ بارزة داخل الشركة، بما في ذلك انضمام جوزيف لوبين (Joseph Lubin) -أحد مؤسسي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وتولي جوزيف شالوم (Joseph Chalom) -التنفيذي السابق لدى شركة بلاك روك (Black Rock)- منصب المدير التنفيذي المشارك.

كما أبرمت الشركة شراكةً مع شركة كونسينيسس ((Consensys، سجّلت بموجبها 16.4 مليون دولار كتعويضات أسهم مرتبطةٍ بخدماتٍ استشارية، وأكد شالوم أن الشركة نجحت بتعزيز استثماراتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) “بشكلٍ قوي”، مشيراً إلى سرعة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة.

مع ذلك، فقد انخفضت إيرادات الشركة للربع الثاني من عام 2025 بنسبة 30% على أساس سنوي، لتُسجل 0.7 مليون دولار مقابل مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الأرباح 0.2 مليون دولار فقط. جاءت هذه الخسائر إثرَ انخفاض غير نقدي قدره 87.8 مليون دولار مرتبط بعملات إيثيريوم (Ethereum) المرهونة التزاماً بمعايير المحاسبة الأمريكية (GAAP) التي تفرض تقييم الأصول وفق أدنى سعر متداول، والذي بلغ 2,300$ لكل عملة ETH خلال الربع المعنيّ.

ورغم هذه الخسائر المحاسبية، شددت الشركة على أنها لم تقم ببيع أو استرداد أي من حيازاتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤكدةً التزامها بإستراتيجية خزانتها طويلة المدى المرتكزة على عملة إيثيريوم.

تأثير السوق والآفاق السعرية المستقبلية لعملة إيثيريوم (Ethereum)

انخفض سعر أسهم شركة SharpLink بنسبة 15% مُسجّلة 19.85$ عقبَ الإعلان، فيما تزايد معدل تقلب عملة إيثيريوم (Ethereum) تزامناً مع بلوغ عمليات تصفية العقود الآجلة 169 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم السوق، في دلالةٍ واضحةٍ على استمرارية سيطرة الحذر على المستثمرين.

ويُرجح المحللون أن إستراتيجية الشركة المرتكزة على عملة إيثيريوم (Ethereum) تعكس نموذجاً عاليَ الخطورة ومرتفع العوائد، ؛ إذ إن حيازاتها الضخمة من العملة وعوائد الرهن توفر فرص نمو قوية على المدى الطويل، لكنها لم تنجح بعد بتعويض تراجع الإيرادات والخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة المحاسبية.

أما من الناحية الفنية، فيخضع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لاختبار حاسم، ويُشكل مستوى 4,100$ دعماً حاسماً، وقد يدفع الانخفاض دونه بالسعر إلى مستوى 3,500$. مع ذلك، إذا تمكن السعر من التماسك فوق مستوى 4,350$، فسيُمثل هذا إشارةً إيجابية لمزيد من الارتفاع.

التحليل الفني لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum): المستويات الأساسية الواجب مراقبتها

تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابية، حيث يتم تداولها حالياً بالقرب من 4,405$ ضمن قناة صاعدة، ما يشير إلى هيكل صاعد طويل الأجل. كما توجد منطقة طلب رئيسية بين متوسط الحركة الأسي (SMA) لـ 50 يوماً عند 4,379$ ودعم القناة بين 4,350 و4,400$، وإذا ارتد السعر من هذه المنطقة فقد يُواصل الارتفاع نحو 4,785$ مع تموضع الحد العلوي للقناة بالقرب من المستوى النفسي 5,000$.

المخطط البياني لزوج العملات إيثيريوم/دولار (Ethereum/USD)

المخطط البياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: TradingView

مستوى الدعم: عند منطقة 4,350-4,400$ مع وجود دعم أدنى عند 4,170$ في حال انخفاض السعر

عند منطقة 4,350-4,400$ مع وجود دعم أدنى عند 4,170$ في حال انخفاض السعر مستوى المقاومة: 4,785$ ويليه مستوى 5,000$

4,785$ ويليه مستوى 5,000$ مؤشر القوة النسبية (RSI): يتموضع عند مستوى 44، ويتعافى من مستويات البيع الزائد

يتموضع عند مستوى 44، ويتعافى من مستويات البيع الزائد مؤشر MACD: سلبيٌّ، ولكنه يتراجع في إشارة إلى تلاشي ضغط البيع

من ناحيتهم، قد ينتظر المتداولون شمعة ابتلاعية صاعدةً أعلى مستوى 4,450$ كإشارة إلى تجدد الزخم الصاعد، وقد يؤدي الاختراق الحاسم إلى دفع السعر بوتيرة أسرَع نحو مستوى 5,000$. في المقابل، فإن إغلاق السعر دون 4,170$ قد يُبطل هيكل القناة الصاعدة ويفتح المجال أمام انخفاض أكبر باتجاه 3,950$.

