توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ما الذي تكشفه أحدث بيانات البلوكتشين عن مساره نحو 20,000$، ولماذا يتسارع تجميع العملة؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) عند حوالي 4,760$ خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم أمس الأحد، فيما يُحافظ السعر على استقراره بعد ارتفاعٍ حاد من 4,100$ في وقتٍ سابق من الشهر الجاري. وقد أثار هذا التحرك السعري جدلاً متجدداً بين المتداولين والمحللين؛ فهل هي مجرد حالةٍ من الاستقرار النسبي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، أم أنها بداية رحلةٍ صاعدة مُستدامةٍ نحو علامة 20,000$؟

التحليل الفني لعملة إيثيريوم (Ethereum): راية صاعدة وإمكانية اختراق

في التحليل الفني، يكتسب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الزخم، ما يدعمُ توقعات سعر عملة إيثيريوم الصاعدة. وقد شكلت حركة السعر نموذجَ الهارمونيك الصاعد ABCD، حيث يُؤكد ارتفاعُه إلى 4,900$ على الشراء القوي.

منذ ذلك الحين، يشهدُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) استقراراً نسبياً أدنى مستوى المقاومة مباشرةً، مشكلاً ما يشبه رايةً صاعدة، وهو نمطٌ غالباً ما يسبق موجة صاعدةً إضافية.

Ethereum is consolidating near $4,760 after a strong rally. Chart shows a bull flag under $4,900 resistance. A breakout could target $5,300–$5,700. #ETH #Crypto pic.twitter.com/xCZZVrDRLZ — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

من جهةٍ أخرى، ما تزال حركة السعر تتمتع بالزخم الإيجابي، حيث يستقر مؤشر القوة النسبية عند 65 ما يُظهر طلباً جيداً، لكنْ دون أن يرقى إلى منطقة الشراء الزائد، بينما انقلب مؤشر MACD إلى اتجاهٍ صاعدٍ بقوة، مع اتساع أعمدة المخطط البياني الشريطي التي تُشير إلى تزايد الزخم.

وتكشف شموع التداول عن قيعان مرتفعةٍ وتزايد استقرار حركة السعر ضمن نطاقٍ ضيق، ما يعني قوة شراء جيدة بعيداً عن فقدان الزخم.

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: TradingView

من جانبها، تَظهر مستويات الدعم الرئيسية عند 4,600$ و4,420$ والمقاومة عند 4,900$. ويُمكن لإغلاق الشموع فوق 4,900$ بقليل أن يفتح مجالاً أكبر للشراء حتى 5,300$ مع احتمالات امتداده صعوداً نحو 5,700$، ثمَّ الحاجز النفسي 6,000$ على المدى القريب.

مقاييس عملة إيثيريوم (Ethereum) على البلوكتشين: توافق التمويل مع العقود الآجلة المفتوحة

إلى جانب القراءة الفنية للمخطط البياني، تُعزّز بيانات مشتقات عملة إيثيريوم (Ethereum) تلك التوقعات الإيجابية.

معدل تمويل عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: Coinglass

وفقاً للمراقبين، ما تزال معدلات التمويل عبر منصات التداول الكبرى إيجابيةً باعتدال، ما يدل على سيطرة المضاربين على ارتفاع السعر، ولكن دون الإفراط باستخدام الرافعة المالية التي غالباً ما تؤدي إلى تصحيحاتٍ حادة.

معدل العقود الآجلة المفتوحة لعملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: Coinglass

كذلك، يُظهر معدل العقود الآجلة المفتوحة صورةً أكثر وضوحاً، حيث يبلغ إجمالي العقود الآجلة المفتوحة لعملة إيثيريوم (Ethereum) 14.6 مليون عملة (69.8 مليار دولار)، 20% منها على منصة بينانس (Binance) و15% على منصة CME.

ويشير هذا الارتفاع في معدل العقود الآجلة المفتوحة -إلى جانب استقرار التمويل- إلى دخول أموالٍ جديدةٍ إلى السوق بشكلٍ متوازن.

Funding rates are positive but not overheated — bulls in control without excess leverage. Open interest rising to $69.8B confirms fresh capital. Healthy setup for ETH’s next leg higher. 🚀#Ethereum pic.twitter.com/uUcxs3iJLp — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

وبخلاف شهر تموز/يوليو -عندما أدت زيادة استخدام الرافعة المالية إلى تصفية الصفقات المُضاربة على ارتفاع السعر- تبدو البيئة الحالية أكثر توازناً، وتتميز بتجميع المؤسسات لعملة إيثيريوم (Ethereum) على منصة CME ومشاركةٍ ثابتةٍ من صغار المتداولين على منصة بينانس (Binance).

ببساطةٍ، تتزايد “مُحفّزات” ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) دون مؤشراتٍ على مُضارباتٍ متهورة.

الطريق إلى 20,000$: تسارع تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum)

تواصل استثماراتُ المؤسسات، وتجميع الحيتان (كبار المستثمرين)، والطلبُ على صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) تحسين توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى البعيد. وتُظهر بيانات البلوكتشين الحديثة زيادة شراء العملة من قِبلِ كبار المستثمرين، بينما جذبت صناديق التداول الفوري المُدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليون عملة إيثيريوم في تموز/يوليو وحده، ما أدى إلى حالة دعم فعليةٍ للسعر. بالتالي، يُمثل هذا التوجّه نحو التجميع حجرَ الأساس لتوقعات وصول سعر عملة إيثيريوم إلى 20,000$، وهو هدفٌ يعتبره العديد من المحللين قابلاً للتحقق خلال دورة السوق الحالية.

وتبدو خطة التداول المقترحة بسيطةً بالنسبة للمتداولين: فالدخول فوق 4,900$ مع أوامر إيقاف الخسارة تحت 4,600$ يتماشى مع استمرار الاتجاه، مع أهدافٍ تتراوح بين 5,300$ و5,700$ على المدى القصير.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، قد يكون الاستقرار النسبي الحالي للعملة بمثابة نقطة الانطلاق الأساسية في الصعود القادم لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، والذي قد يُوصله إلى 20,000$ أو أكثر في حال تضافر العوامل المواتية للاقتصاد الكلي، والوضوح التنظيمي، والتبنّي المؤسساتي.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

تُمثل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لشبكة بيتكوين قابلية التوسع بتوفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، إضافةً إلى إنشاء عملات الميم أيضاَ.

فمن خلال جمعه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ بشبكتها الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزية تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع وقد أخضع العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة فعلاً وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 11.7 مليون دولار، مع تبقي قدر ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012795$ فقط، مع خططٍ لرفعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا