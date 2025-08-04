توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مع انخفاضه بنسبة 13% عقب ارتفاعه؛ فهل سيقوم بتصحيح أعمق أم سيستهدف قمماً غير مسبوقة؟

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يُعتبر انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأخير بنسبة 13% عن أعلى مستوياته الأخيرة أول خسارة أسبوعيةٍ له منذ أكثر من شهر متخلياً عن اتجاهه الصاعد، حيث اختبر مستوياته العليا لعدة أسابيع. وقد أثار التصحيح -الذي دفع السعرَ لفترة وجيزة دون 3,400$- تساؤلاً مهماً: هل هي فترة توقفٍ قبل الانطلاق صعوداً، أم أنها بدايةٌ لانخفاض أعمق؟

في المقابل، قام حوت (مستثمر كبير) بشراء 300 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، في إشارة إلى اعتقاده أنّ هذا الانخفاض مؤقت.

Someone is playing big on $ETH.



Instead of bloodbath whale loading their bags with only ETH.



In the last 3 days, he purchased $300M ETH from Galaxy Digital OTC.



What a confidence, zero hesitation.



Now, its current worth $264M is currently down 8.7%.



While you are selling,… pic.twitter.com/iHUTRAuNKH — Henry (@LordOfAlts) August 3, 2025

من جهتها، تُظهر البيانات على البلوكتشين من قِبلِ Arkham Intelligence أن عملية الشراء الضخمة هذه حدثت أثناء انخفاض السعر، وهي إستراتيجيةٌ تُعرَف باسم “شراء الانخفاض” من جانب مؤسسةٍ تثق بقوة في آفاق عملة إيثيريوم(Ethereum) المستقبلية، في حين أن السوق ككل يُعاني من ضغوط الاقتصاد الكلي المتمثلة بقوة الدولار الأمريكي وضعف بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي، ما أثار حالة من العزوفِ عن المخاطرة.

انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): انخفاض بنسبة 13% عن أعلى مستوياتها المُسجّلة في شهر تموز/يوليو

انخفاض بنسبة 13% عن أعلى مستوياتها المُسجّلة في شهر تموز/يوليو مشتريات أحد الحيتان: بلغت 300 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)

بلغت 300 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum) القيمة السوقية: 422 مليار دولار

422 مليار دولار حجم التداول: 28.8 مليار دولار (في الـ 24 ساعة الأخيرة)

من المرجّح تباين حركة السعر وسلوك الحيتان عن احتمالية حدوث انعكاس سعري؛ وفيما يُغلق العديد من المتداولين صفقاتهم بسبب الخوف، تشير مرحلة التجميع المكثفة إلى نظرة مستقبليةٍ متفائلة نحو أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى المتوسط إلى الطويل، ويتزامن هذا مع كونها أصلاً مؤسساتياً مرتبطاً بإطلاقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) القادمة والتحديثات على شبكة البلوكتشين.s.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يختبر مستويات حرجة

تحوّلت توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى الإيجابية مع محاولة ارتداده من مستوى 3,374$، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع شهر تموز/يوليو، حيث يختبر السعر مستوى 3,491$ الذي يُمثل 0.236 لمستوى تصحيح مؤشر فيبوناتشي، وهو المستوى الذي كان يُشكل دَعماً ومقاومة في السابق.

وفي حال ارتفع السعر فوق هذا المستوى، فقد يصل إلى مستويات 3,564$ (38.2% فيبوناتشي) و3,623$ (50%)، مع إمكانية وصوله في النهاية إلى مستوى 3,681$ (61.8%) المتزامن مع مُؤشر متوسط الحركة (SMA) لـ 50 يوماً عند 3,711$.

#Ethereum Price Prediction

ETH bounces from $3,374 support but faces major resistance at $3,564 (Fib 38.2%). RSI still weak at 39.5.

Watch:

Break above $3,681 = bullish continuation

Rejection = drop to $3,267 likely

Whale bought $300M ETH – confidence or trap?#ETH #Crypto pic.twitter.com/S7h4jBgF32 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 3, 2025

مع ذلك، يظل الزخم الصاعد ضعيفاً، مع تموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 4 ساعاتٍ عند 39، وهو أقلُّ من منطقة الحياد عند 50. ومع غياب الانحراف الصاعد أو تأكيد الاتجاه بحجم التداول، فقد تتوقف مسيرة صعود السعر عند مستوى المقاومة.

ولكنْ قد تدعم شمعة الانعكاس (شمعة التداول الابتلاعية الصاعدة) فوق 3,564$ مسيرة تعافي السعر إذا ما فشل باختراق مستوى 3,491$ أو 3,564$، وقد يُضر هذا بمسيرته ويدفعه نحو الانخفاض إلى مستوى 3,374$ أو حتى 3,267$.

نظرة على إعدادات صفقة تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) مع مراقبة انطلاق سعرها من مستوى 3,564$

إذا نجَح سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالارتفاع فوق مستوى 3,564$ تزامناً مع حجم التداول الإيجابي وشمعة التداول الصاعدة، فقد يستهدف مستوى 3,681$ ويليه مستوى 3,765$، وهو مستوى فيبوناتشي ويُشكل مستوى مقاومةٍ تاريخية، ما يحوله إلى سيناريو ذي احتمالية عالية.



مخطط بياني لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: Tradingview

مستويات الصفقة:

الدخول: أعلى مستوى 3,565$

أعلى مستوى 3,565$ وقف الخسارة: دون مستوى 3,480$

دون مستوى 3,480$ المستويات المستهدفة: 3,681$/3,765$

3,681$/3,765$ إلغاء الصفقة: إذا لم يتمكن السعر من الاحتفاظ بموقعه عند مستوى 3,491$

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع أكثر من 6.2 مليون دولار مع اقتراب الزيادة السعرية التالية

نجح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -التي تقدم أول حل توسع لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) على آلة سولانا الافتراضية (SVM)- بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 6.2 مليون دولار، وسجلت حصيلته 6,872,120.68$ من أصل 9,542,652.85$. أما حالياً، فتباع العملة بسعر 0.012525$، ومن المقرر ارتفاعه خلال ساعاتٍ بحلول مرحلته الجديدة.

ومع تصميمه للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يتيح المشروع ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقةٍ وبتكلفةٍ زهيدة، مع توفير أداة ربط سلس بعملة بيتكوين (Bitcoin). من جانب آخر، خضع العقد الذكي لعملة المشروع -المُصمم لضمان قابلية التوسع والموثوقية والبساطةـ إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح.

وبفضل جمعها بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات العملية، أصبحت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أبرز منافسي عملات حلول الطبقة الثانية لعام 2025، خاصة بعد اكتسابها زخماً قوياً نتيجة آلية رهنها الفريدة واكتتابها المثير والإطلاق الكامل المتوقع لحلها الجديد خلال الربع الأول من العام القادم.

