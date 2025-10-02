توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): أحد أكبر البنوك الأوروبية يراهن على عملة إيثيريوم مع ازدياد الاستثمار المؤسساتي

اختار بنك أوروبيٌّ -تُقدّر أصوله بأكثر من 4 تريليون دولار- بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) لإطلاق عملاته المستقرة، وتشير توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى إمكانية تجاوزه مستوى 9,000$ مع تسارع التبني المؤسساتي.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

أطلق بنك سوسيتيه جنرال (Societe Generale) الذي يُعتبر أحد أكثر البنوك نفوذاً في أوروبا مبادرةً جديدةً طموحة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، ما يُحسّن من توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الصاعدة.

وقد أعلن البنك عبرَ ذراعه المتخصّصة بالأصول الرقمية SG-Forge عن إطلاق عُملتين مستقرّتين جديدتين هما يو إس دي سي في (USD Coin Vertible-USDCV) المربوطة بالدولار الأمريكي وعملة إي يو آر سي في (EUR Coin Vertible-EURCV) المربوطة باليورو. وستعمل كلا العملتين على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وستشكلان أساس بروتوكولات الإقراض والاقتراض المرتقبة.

🔴 It’s happening now: a bank regulated as a G-SIB (global systemically important bank) has officially entered decentralized finance.



SG-Forge, the blockchain subsidiary of @SocieteGenerale, now allows its euro (EURCV) and dollar (USDCV) stablecoins to be traded on @Uniswap, and… pic.twitter.com/xa3YxxKPG2 — Louis Tellier | Blockstories (@Louis_Tellier) September 30, 2025

في ذات السياق، اختار البنك منصة Morpho لتشغيل خدمات الإقراض، كما اختار منصة Uniswap كمنصةٍ للتداول الفوري لعملة يو إس دي سي في (USDCV) وعملة إي يو آر سي في (EURCV). يُشار هنا إلى أن العملتين متوافقتان تماماً مع قوانين أسواق الأصول الرقمية (MiCA) الأوروبية، ويُمكن استبدالهما بنظيرهما النقدي مباشرةً على البلوكتشين في أيّ وقت، كما أنهما مدعومتان بالكامل باحتياطياتٍ نقديةٍ مُودعةٍ في بنك نيويورك ميلون (Bank of New York Mellon) وسوسيتيه جنرال نفسه، مع خططٍ للتوسع قريباً إلى بلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

تُسلط هذه الخطوة الضوء على التحوّل المؤسساتي المتزايد نحو تبني تقنيات البلوكتشين، مع بروز بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) كشبكةٍ رائدة في مجال تمثيل الأصول الواقعية رقمياً.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): ارتداد من خط الاتجاه يفتح الطريق نحو 7,000$

يتحرك سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في مسار صاعد واضح، وقد شكّل قناةً سعرية يُمكن أن يستعين بها المتداولون لتوقع مساره خلال الأشهر المقبلة.

وارتدَّ السعر مؤخراً بشكلٍ شبه مثالي من الحد السفلي للقناة عند مستوى 4,000$، وقد يكون في طريقه الآن نحو مستوى 7,000$ إذا واصل السوق احترام هذا النمط، وقد نشهد أيضاً ارتفاعه إلى 9,000$ إذا استمرَّ السعر باتباع هذا النمط بعد إعادة اختبار قصيرة.

يُشار هنا إلى أن أخبار اليوم تدعم نظرةً إيجابية طويلة المدى لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تزامناً مع تسارع وتيرة التبني المؤسساتي.

