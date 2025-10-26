توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إثر مواجهته حاجز 3,930$، فما الذي يحفز الاختراق المنتظر؟

تُواجه تحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز مقاومةٍ قوياً عند 3,930$، وتشير توقعات سعر عملة إيثيريوم إلى أن اختراقه بات وشيكاً وسط تطلع المستثمرين إلى المحفز التالي.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقرَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) -وصيفة ترتيب العملات الرقمية عالمياً- فجرَ اليوم حول 3,951$ مع أحجام تداول يومي بلغت 25.6 مليار دولار وقيمة سوقية توازي 476.9 مليار دولار تُمثل 17% من القيمة الإجمالية للقطاع، لتحتفظ بريادتها لفئة العملات البديلة في القطاع.

ورغم ارتفاع سعرها الطفيف بنسبة 0.06% بالأمس، إلا أنه بقيَ مستقراً دون حاجز المقاومة الرئيسي الذي حدَّ من ارتفاعها طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وسط استمرار التفاؤل بشأن صناديقها الفورية المتداولة في البورصة (Ethereum Spot ETFs) وتزايد تلقيها استثماراتٍ مؤسساتية والثقة طويلة الأجل بالعملة، فيما بقيَ المتداولون قصيرو الأجل حذرين مع استمرار السعر بالتحرك ضمن نطاق تداول ضيق، وهو نمط غالباً ما يسبق اختراقاتٍ سعرية قوية.

التبني المؤسساتي يشعل الثقة طويلة الأجل

بغض النظر عن التردد قصير الأجل، تبقى أساسيات عملة إيثيريوم (Ethereum) قوية، مدعومة بتزايد التبنّي المؤسساتي وتزايد الاستثمارات الواردة إلى صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs)، حيث صرَّح زاك فريدمان (Zach Friedman) -الشريك المؤسس ومدير الشؤون الإستراتيجية لدى شركة Secure Digital Markets- إلى أن مرحلة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الرئيسية التالية ستعتمد كثيراً على دمجها المتزايد في النظام المالي العالمي.

يُذكر أن صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) سجَّلت ورود استثماراتٍ غير مسبوقة، مع بدء عدة بنوك كبرى قبول العملة كضماناتٍ للقروض، وهي خطوة مهمةٌ نحو توسيع استخداماتها في الأنظمة المالية التقليدية، بالتزامن مع بقاء أكثر من 35.7 مليون عملة ETH قيد الرهن بقيمةٍ تُقدّر بنحو 138 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بنموذجها الانكماشي وبعائداتها المرتفعة.

كما ألقى فريدمان الضوء على توفير حلول الطبقة الثانية (Layer 2) إمكانية التوسع، وتنامي قطاع العملات المستقرة، وجهود التمثيل الرقمي للأصول باعتبارها عوامل تدعم رؤية عملة إيثيريوم (Ethereum) كمكوّن أساسي ضمن أصول محافظ المؤسسات الاستثمارية.

لمحة فنية عن توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)

يتحرّك سعر عملة إيثيريوم مقابل الدولار (ETH/USD) ضمن نمط المثلث المتناظر، وهو نمط فنيٌّ متوازن غالباً ما يُمهد لحدوث اختراقاتٍ قويةٍ، ويعكس هذا النمط تقلص تحركات السعر بين خطي اتجاه متقاربين، ما يُوحي بحالة تردّد بين المتداولين، ليبقى السعرُ حالياً مستقراً حول 3,951$ مع دعم قوي عند 3,865$، ومقاومةٍ حاسمةٍ حول 4,115$، وهي المنطقة التي ستُحدّد الوجهة التالية لتحركات السعر.

وفيما يُظهر متوسطا الحركة بمدى 20 و50 فترةً مدتها ساعتان (20-EMA و50-EMA) استقراراً يعكس تراجع حدة التقلبات عند 3,923$ مع إمكانية حدوث تقاطع صاعد وشيك، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 57 إلى تجميع تدريجيّ لأرصدة العملة دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، فيما يدعم تشكُّل قيعان متدرجة الارتفاع منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر فرضية الانطلاق للأعلى.

من جهتها، تُظهر شموع التداول تشكّل أنماط شموع دوجي وأخرى قصيرة الحجم، ما يعكس حالة من التردد في السوق ترقباً لوجهة اختراق نمط المثلث، ويُمكن للإغلاق الحاسم فوق مستوى 4,115$ واكتساب الزخم دفعُ السعر باتجاه 4,298$ وربّما 4,550$، حيث تتطابق مستويات ارتداد فيبوناتشي مع هذه المستويات. في المقابل، فإن كسرَ مستوى دعم 3,865$ قد يُعرّض السعر لإعادة اختبار 3,712$ وربما 3,510$.

إعدادات تداول مقترحة

يُعَد اختراق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 4,115$ فرصة شرائية مميزةً بهدف بلوغ 4,298$ و4,550$ مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 3,865$. أما إذا كسر السعر مستوى دعم 3,865$ وأغلق أدناه، فقد تصبح الوضعية ملائمة لفتح صفقة مضاربةٍ على الانخفاض بهدف بلوغ 3,510$.

إجمالاً، بات نموذج المثلث الفني لعملة إيثيريوم (Ethereum) على وشك الاكتمال، ويُمكن لأي اختراق صاعد واضح أن يؤكد التفاؤل المؤسساتي السائد ويُشعل موجة الارتفاع التالية. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد نشهدُ ارتفاع سعر العملة إلى 4,550$ بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطور المنتظر لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا

تم تصميم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لتسهيل مرور نظام بيتكوين التقني بمرحلة التطور المنتظرة؛ فبينما تبقى بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، تستعدُّ شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة لمنحها ما كانت تفتقر إليه دائماً، وهو سرعةٌ تضاهي سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

فقد صُمّمت الشبكة لتوفير أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) عاملةٍ على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ما يتيح مزجَ أمان بلوكتشين بيتكوين بكفاءة معاملات بلوكتشين سولانا، والنتيجة؟ توفر عقود ذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة وإتاحة تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وحتى تطوير عملات الميم، مع الاحتفاظ بأمان طبقة بلوكتشين بيتكوين الأساسية.

من جانبه، خضَع المشروع إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult، مع تركيز واضح على الشفافية وقابلية التوسّع لرفع وتيرة التبني وسَط تزايد الزخم وتجاوز الاكتتاب حتى الآن 24.9 مليون دولار، فيما يبلغ سعر العملة حالياً 0.013175$ قبل الزيادة السعرية التالية.

وبتزايد النشاط على بلوكتشين بيتكوين وازدياد الطلب على تطبيقاتٍ فعّالةٍ قائمة عليها، تبرز عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كجسرٍ حقيقي للربط فيما بين اثنين من أكبر الأنظمة التقنية في عالم العملات الرقمية.

وإذا كانت عملة بيتكوين (Bitcoin) قد وضعت حجر الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ستجعله أسرَع وأكثرَ مرونة وتفاعلاً من أيّ وقتٍ مضى.