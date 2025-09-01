توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): جوزيف لوبين يبدي ثقته بإمكانية تضاعف قيمتها بنحو 100 ضعف وقدرتها على إزاحة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عن عرش القطاع

استقر تداول عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) حالياً على ارتفاع في آخر 24 ساعة بنحو 0.36% عند 4,464$ مصحوباً بأحجام تداول يومية إجمالية بلغت 22.9 مليار دولار، مانحاً وصيفة ترتيب العملات الرقمية عالمياً قيمة سوقية تقارب 536 مليار دولار، لكنّ جوزيف لوبين (Joseph Lubin) -الرئيس التنفيذي لشركة ConsenSys وأحد مؤسسي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- يرى أن هذه القيمة قد تمثل مجرّد البداية.

ففي حديثٍ له بتاريخ 30 آب/أغسطس، صرّح لوبين بأن قيمة عملة إيثيريوم (Ethereum) مرشحةٌ للتضاعف بنحو 100 ضعف مستواها الحالي، مدفوعةً بتبنّي مؤسسات وول ستريت للتقنيات اللامركزية، وذهبَ إلى أن عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تتجاوز في النهاية الوضعية النقدية لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وهو توقعٌ مثير للجدل يُشار إليه غالباً بمسمّى “الاعتلاء”.

ويعتقد لوبين أن عملة إيثيريوم (Ethereum) ستُصبح الركيزة الأساسية للأسواق المالية مع تبنّي البنوك لحلول الرهن، وعُقد تدقيق المعاملات، وحلول الطبقة الثانية الموفرة لقابلية التوسع، لتحلَّ محل بنيتها التحتية المتهالكة، ما سيتيح للمؤسسات المصرفية الضخمة -التي ما تزال تدير أنظمةً متعددةً معزولة من عمليات استحواذٍ سابقةٍ كبنك جي بي مورغان (JPMorgan)- توفيرَ مليارات الدولارات بالانتقال إلى حلولٍ قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

لماذا تُعَتبر مؤسسات وول ستريت مهمةً لعملة إيثيريوم (Ethereum)؟

ردَّ لوبين على المخاوف المشيرة إلى أن حلول التوسّع من الطبقة الثانية يُمكنها إضعاف أسس الطبقة الأولى لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، مُستشهداً بمشاريعَ مثل Linea وProof of Burn كدليلٍ على أن مبادرات التوسع يُمكنها تعزيز أسس البلوكتشين الأساسية، وليسَ إضعافها.

كما يرى لوبين أن دور مؤسسات وول ستريت سيكون محورياً في هذا المجال؛ فمن خلال إدارة أنشطة تدقيق المعاملات، وصياغة العقود الذكية، وتبنّي أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، يُمكن للبنوك الانتقال تدريجياً إلى النظم القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، وهو ما لا يَعتبرُه ساحةً اختبارية، وإنما التطوّر الطبيعي للنظم المالية.

النقاط الرئيسية في توقعات لوبين:

قد يؤدي تبنّي وول ستريت لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) إلى تضاعف قيمة عملتها الأساسية (ETH) بنحو 100 ضعف.

يمكن لبنوكٍ مثل JPMorgan خفض تكاليفها التشغيلية باعتماد أنظمةٍ قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

من المتوقع أن تُعزز حلول الطبقة الثانية دعائم الطبقة الأساسية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

قد تتجاوز عملة إيثيريوم (Ethereum) الوضعية النقدية لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال دورة السوق التالية.

إعدادات سعر زوج ETH/USD الفنية

تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابيةً بعد ارتداده للأعلى عن مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد عند 4,265$؛ فعلى المُخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات، يُواصل سعر العملة تماسُكَه أعلى خط الاتجاه الصاعد، مُشكّلاً قيعاناً متدرجة الارتفاع.

كما ازدادت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 51 بعد تراجعها الأسبوع الماضي مُظهرةً استعادة القوة الشرائية، فيما يُضيّق مؤشر MACD فارقه السلبي تمهيداً لتقاطع صاعدٍ مُحتمل. بدورها، شكلت شموع التداول الأخيرة ذيولاً ممتدةً للأسفل فور ملامسة خط الاتجاه الصاعد، وهي أنماطٌ غالباً ما تُشير إلى نقاط تحوّلٍ عند تأكيدها بازدياد أجحام التداول.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

ويتركز مستوى المقاومة الأقرب حالياً عند 4,665$ يليه 4,865$، وقد يُمهد اختراقٌ حاسمٌ لحاجز 4,865$ إلى استهداف لاحقه النفسي عند 5,100$، لكنّ الفشل بالتماسك أعلى خط الاتجاه الصاعد يُنذر بتراجعاتٍ إلى 4,265$ وربما 4,070$.

بالنسبة للمتداولين، فما تزال إعدادات المخاطرة إلى المكافأة مائلةً للارتفاع؛ وقد يؤدي اختراق حاجز 4,665$ إلى استهداف 5,100$ في المدى المنظور، مع توقعاتٍ متوسطة الأجل تشير إلى تقييماتٍ أعلى بكثير إذا تحققت فرضية لوبين ورؤيته حول “ترجيح تضاعف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنحو 100 ضعف مستواه الحالي أو يزيد كثيراً”.

