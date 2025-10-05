توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): إليكم سبب دفع توقعات خفض معدلات الفائدة لازدياد زخم العملة بعد استعادة مستوى 4,500$

تُظهر توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) اليوم نجاحَه باستعادة مستوى 4,500$ مع ازدياد التفاؤل بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة ما يُحسّن المزاج العام للسوق، كما تشير زيادة السيولة ومؤشرات السعر المبشرة إلى إمكانية مواصلة الارتفاع في المستقبل.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استعاد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى 4,500$ مُسجلاً زيادةً نسبتها 0.54% في آخر 24 ساعة مع قيمة سوقية توازي 543.9 مليار دولار، ويأتي تجدّد اكتسابها للزخم عقبَ تحولات المزاج النقدي عالمياً، حيث يُقيّم المتداولون قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة ويتوقعون خفضاً جديداً، ما قد يدعم أسعارَ الأصول الرقمية كعملة إيثيريوم (Ethereum).

فقد صرّحت لوري لوجان (Lorie Logan) -رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس- اليوم بأنّ قرار البنك المركزي خفضَ معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) في أيلول/سبتمبر كان مبرراً لدعم سوق العمل المتباطئ، إلا أنه يتوجّب على واضعي السياسات توخي الحذر لتجنب الإفراط بالتحفيز الاقتصادي، فما تزال معدلات التضخم أعلى من المُستهدف كما أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المدى القصير.

احتمالات معدلات الفائدة المستهدفة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025. المصدر: مجموعة CME

يُذكر بقاء الأسواق واثقةً بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة، إذ تتوقع أداة FedWatch من مجموعة CME حالياً أن يتم خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 97% مع خفض لاحق في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 85%.

فيما لم يُؤثر تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي على المتداولين نظراً لاعتمادهم على بياناتٍ تشير إلى استمرار سوق العمل بإبداء الضعف.

لماذا تشعل رهانات خفض معدلات الفائدة زخم عملة إيثيريوم (Ethereum)

تُعَد توقعات خفض معدلات الفائدة أحد أقوى عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)؛ فعندما تنخفض تكاليف الاقتراض، يميل المستثمرون عادةً إلى التحول من الأصول الموفرة لعوائد مستقرة نحو الأصول الأعلى مخاطرةً والأكثر قابليةً للنمو، كأسهم قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية. أما بالنسبة لعملة إيثيريوم (Ethereum)، فيعني هذا التحوّل ورود سيولة إضافيةٍ إلى العملة نفسها وإلى دعائم نظامها التقني وفي مقدمتها نظمُ التمويل اللامركزي (DeFi).

وتستفيد بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) بشكلٍ خاص لكونها تُشكل عماد البنية التحتية لمعظم تطبيقات البلوكشين، بما فيها قطاعات العملات المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وبروتوكولات الرهن. ومع تراجع عوائد أسواق المال التقليدية، يُصبح رهن عملة إيثيريوم (Ethereum) الذي يُوفر حالياً عائداً سنوياً بنطاق 3-4% خياراً أكثرَ جاذبية نسبياً، ما يُسهم في تفسير تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) على نظيره للعملات البديلة الأقل حجماً خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أن ازدياد المشاركة المؤسساتية يدعمُ هذا التوجه، فغالباً ما تعيد الصناديق التي تتوقع تسهيل السياسات النقدية موازنة محافظها باتجاه أصولٍ ابتكارية طويلة الأجل، وإذا ما تم خفض معدلات الفائدة قريباً فقد تزداد الاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ومنتجات الرهن ونظم التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، ما يدعم مكانة عملة إيثيريوم (Ethereum) كثانية أكبر أصول القطاع وتدوير السيولة عبر قطاعات الكريبتو.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): نظرة فنية

من الناحية الفنية وبمراجعة المخطط البياني لتحركات السعر بمدى الساعتين، تبقى توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مبشرةً مع استمرار السعر بالتماسك فوق مستوى 4,500$ مُحافظاً على ثباته ضمن قناة سعرية صاعدة تشكلت منذ أواخر أيلول/سبتمبر. هنا، يُظهر المخطط البياني تشكّل قمم وقيعان متدرجة الارتفاع بدعم من تقاطع صاعد لخطوط متوسطات الحركة (MAs)، حيث استقر خط متوسط الحركة المُقاس بمدى 50 فترة تداول (SMA-50) المستقرّ عند 4,372$ أعلى نظيره بمدى 100 فترة (SMA-100)، والمتوضّع عند 4,294$.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)

كذلك، بقيت مؤشرات الزخم داعمة للاتجاه الصاعد، إذ تقترب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 58 بعد تراجعها عن نطاق الشراء الزائد مع الاحتفاظ بزخم إيجابي، فيما يوحي تشكُّل شموع تداول قصيرة وأخرى من نوعية دوجي مؤخراً بمرحلة استقرار مؤقتةٍ عقبَ موجة ارتفاع قوية.

Ethereum holds steady above $4,500, riding a strong uptrend within an ascending channel. RSI cooling near 58 hints at healthy consolidation — a bounce from $4,440–$4,420 could fuel the next leg toward $4,675–$4,765. #Ethereum #ETH #Crypto pic.twitter.com/JxjWCnrAAL — Arslan Ali (@forex_arslan) October 4, 2025

على أي حال، قد يتيح ارتداد السعر للأعلى عن خط الاتجاه الصاعد بنطاق 4,440$-4,420$ فرصة للشراء استغلالاً للتراجع مع استهداف مستويات المقاومة عند 4,675$ و4,765$ تباعاً. وللتحوّط من أي تراجع وشيك، يُمكنكم وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 4,375$ بما يتماشى مع مستوى الدعم قصير الأجل.

وإذا تم كسره والاستقرار أدناه، فقد تمتد موجة التصحيح إلى 4,200$. مع ذلك، تبقى التوقعات مائلة للارتفاع طالما حافظ السعر على مكانته ضمن القناة.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يمزج بين قوة عملات الميم وطاقة عشاق الصالات الرياضية

تعتمد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على ثقافة الميم، وهي مُصمّمةٌ للمستثمرين من محبي المخاطر المهتمين بمضاعفة قيمة استثمارهم بنحو 1,000 ضعفٍ والساعين بدأب إلى النجاح، فعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) لا تمثل مجرد عملة ميم وحسب، وإنما ثقافة مجتمعية تجمع بين شراسة التداول وطاقة الصالات الرياضية والمنبهات وروح المنافسة الجماعية.

وسيحصل مالكو العملة على مكافآت رهن ويستمتعون بمسابقات تداول ووصولٍ إلى فعاليات الشركاء التي تشبه الألعاب. من ناحيةٍ أخرى، نجح عقد العملة الذكي باجتياز تدقيق فريقي SolidProof وCoinsult بنجاح، ما يمنح المستثمرين ثقة إضافية بأسس المشروع.

وتتمتع العملة بزخم قوي يدل عليه نجاح الاكتتاب بجمع أكثر من 2.75 مليون دولار، وتُباع العملة حالياً مقابل 0.0002605$ ومن المقرر ارتفاعه بتقدم مراحل الاكتتاب، ما يزيد من جاذبية الاستثمار المبكر.

كما سيتمتع مالكو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بإمكانية الوصول إلى:

مكافآت رهن بعوائد متغيرة.

مسابقات تداول مثيرة مع جوائز لمتصدّري قوائم الفائزين.

فعاليات الشركاء المدفوعة بالمجتمع وأنشطة التوسع المستقبلية.

أخيراً، يُمكنكم شراء العملة مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) أو بواسطة الفيزا والماستركارد عبر زيارة الموقع الرسمي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge).