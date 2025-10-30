مؤسسة إيثيريوم تطلق موقعاً إلكترونياً يتيح التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) وإعادة الرهن مع مزايا خصوصية آلية المعرفة الصفرية (ZK)

أعلنت مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) عن إطلاق خدمة “إيثيريوم للمؤسسات” (Ethereum for Institutions) عبر موقع إلكتروني مُصمم لتوفير دليل إرشادي للشركات والمؤسسات المالية والمُطوّرين ممّن يودون الاستفادة من البنية التحتية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

1/ Now live: the Ethereum for Institutions site



Ethereum is the neutral, secure base layer where the world's financial value is coming onchain



Today, we’re launching a new site for the builders, leaders, and institutions advancing this global movement pic.twitter.com/KGNKVaPda0 — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 29, 2025

وقالت المؤسسة في سلسلة منشوراتٍ عبرَ منصة X إن المبادرة تمثل مرحلة جديدةً في تطوّر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) كي تُصبح البنية التحتية الأساسية للاقتصاد العالمي على البلوكتشين ضمن مساعيها الرامية إلى دمج الآليات الموفرة للخصوصية والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) وآليات الرهن المؤسساتي في إطار واحد متكامل.

بوابة مؤسساتية جديدة لمؤسسة إيثيريوم

يوفر موقع “إيثيريوم للمؤسسات” الإلكتروني -الذي أطلقه فريق تسريع الأعمال المؤسسية (Enterprise Acceleration) لدى المؤسسة- خارطة طريق للمنظمات التي تتبنى تقنية بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، وتتيح المنصة عبر الموقع مواردَ ومساراتٍ تقنية لتسهيل التبني المؤسساتي.

وجاء في بيان المؤسسة أنّ “بلوكتشين إيثيريوم تُعَد الطبقة الأساسية المُحايدة والآمنة التي تتيح تناقل القيمة المالية العالمية عبرَها إلى البلوكشين، لذا فمن الضروري توفير مساراتٍ واضحةٍ تُسهل على المؤسسات بناء حلولها”.

كما أبرز الموقع الموثوقية العالية التي أثبتتها بلوكتشين إيثيريوم على مدى عقد زمني نظراً لتمتع شبكة معاملاتها بأكثر من 1.1 مليون مدقق، بالإضافة إلى استمراريتها التشغيلية دون انقطاع، مُسلطاً الضوء على شركاتٍ كبرى مثل بلاك روك (BlackRock)، فيزا (Visa)، إي تورو (eToro)، وكوينبيس (Coinbase)، والتي تخضعُ لإدارتها حالياً أصول بمليارات الدولارات وتتعامل مع تريليونات المعاملات عبر حلول قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

خصوصية المعرفة الصفرية (ZK) والامتثال المؤسساتي تمثل الواجهة المؤسساتية المقبلة

تُركز المؤسسة على الخصوصية كمُتطلب جوهري للمؤسسات، مشيرةً إلى اعتماد آليات إثبات المعرفة الصفرية (ZK) والتشفير المتماثل الكامل (FHE) وبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) من أجل تطوير تطبيقاتٍ آمنةٍ ومتوافقةٍ وقابلةٍ للتدقيق تعملُ عبر قنواتٍ عامة.

كذلك، سلطت المؤسسة الضوء على مشاريع مثل تشينلينك (Chainlink) ورايل غان (RAILGUN) وأزتك نيتورك (Aztec Network) وزاما (Zama)، والتي تُطور عقوداً ذكية تراعي الخصوصية، ما يسمح بتنفيذ منطق أعمال (business logic) ومعاملاتٍ آمنةٍ دون التضحية بالشفافية أو الاتساق.

وتُشكل هذه التطورات نقلة نوعية للمؤسسات الساعية إلى الموازنة بين متطلبات الامتثال الصارمة والحاجة إلى أنظمةٍ مالية آمنة وقابلةٍ للبرمجة، وقد علقت مؤسسة إيثيريوم على ذلك بقولها: “لم تعُد حلول الخصوصية نظرية فحسب، بل تُطبّق فعلياً وتتسم بالاستمرار والتوسع”.

التمثيل الرقمي، والعملات المستقرة، والأصول الملموسة

بالحديث عن ذلك، ذكرَت المؤسسة هيمنة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) على قطاعي الأصول الملموسة (RWAs) والعملات المستقرة، حيث تستضيف أكثر من 75% من الأصول الممثلة رقمياً و60% من المعروض الكلي للعملات المستقرة عالمياً.

بناءً على هذا، يُصبح بإمكان المؤسسات حالياً استكشاف البنية التحتية للسوق عبر الموقع: institutions.ethereum.org/rwas-stablecoins، حيث تساهم سندات الخزانة الممثلة رقمياً ومنصات الائتمان على البلوكتشين في إعادة هيكلة الاستثمارات.

فبدءاً من بلاك روك (BlackRock) وسيكيورتايز (Securitize) وصولاً إلى أوندو فاينانس (Ondo Finance)، وسنترفيوج (Centrifuge)، ومابل (Maple)، تعمل كبرى الشركات المالية على تطبيق أدواتٍ للتمثيل الرقمي تتيح التسوية، والشفافية، والاتساق على مدار الساعة.

كما تم تسليط الضوء على العملات المستقرة التي تُصدرها شركات تيثر (Tether) وسيركل (Circle) وباي بال (PayPal) وإيثينا لابز (Ethena Labs)، نظراً لدورها في تسريع وتيرة أنشطة الدفع العالمية على البلوكتشين.

إعادة الرهن وحلول الطبقة الثانية (L2s) والبنية المالية المتكاملة

وذكرت المؤسسة أن حلول توسع بلوكتشين إيثيريوم من الطبقة الثانية (Layer-2) -بما فيها شبكات لينيا (Linea)، ستاركنت (Starknet)، بيس (Base)، سكرول (Scroll)، ويونيتشين (Unichain)- تؤمّن حالياً أصولاً بقيمة 50 مليار دولار من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL)، وتوفر الإنتاجية والكفاءة اللازمتين للتطبيقات على نطاق عالمي.

فيما مكنت بروتوكولات الرهن وإعادة الرهن مثل إيثر.فاي (Ether.fi) وإيغن لاير (EigenLayer) وليدو (Lido) وروكيتبول (RocketPool) وسيمبيوتك (Symbiotic) -في ذات الوقت- المؤسسات من المشاركة في تأمين بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) وكسب عوائدَ على أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) المرهونة.

ومع هيمنة بلوكتشين إيثيريوم على 67% من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi) وتمتعها بأعلى مستويات السيولة بين شبكات البلوكشين، أصبح بإمكانها مواصلة دورها كطبقة تسويةٍ رئيسيةٍ للتمويل اللامركزي المؤسساتي.

وفقاً لكل ما سبق، فقد أصبح الموقع الإلكتروني لخدمة “إيثيريوم للمؤسسات” مصدراً متجدداً يتم تحديثه باستمرار ليشمل مطوري النظام التقني، والتطورات التنظيمية، والتكاملات المؤسسية الجديدة، ما يتيح للمؤسسات التواصل مباشرةً مع فريق تسريع المؤسسات عبر الموقع الرسمي: institutions.ethereum.org، والانضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى نقل الأنظمة المالية كلياً إلى البلوكشين.